W najbliższy czwartek, 19 listopada, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczną się Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw, największe tego rodzaju wydarzenie w Polsce, organizowane przez Grupę MTP we współpracy z Polską Izbą Turystyki.

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Jak co roku będzie wiele okazji do nawiązania kontaktów biznesowych, poznania ofert miejsc i firm, które chcą mocniej zaistnieć na polskim rynku i dyskusji o zmianach zachodzących w turystyce i wyzwaniach stojących przed branżą.

Z roku na rok impreza się rozrasta, w tegorocznej edycji targów udział zapowiedziało 280 wystawców reprezentujących 43 kraje. Stoiska zajmą dwa poziomy PKiN, a powierzchnia wystawiennicza będzie o 10 procent większa niż w ubiegłym roku.

Znane marki i nowe kraje

Swoją ofertę zaprezentują między innymi biura podróży, narodowe, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, samorządy, hotele, uzdrowiska, przewoźnicy (w tym Qatar Airways, Turkish Airlines, Corendon Airlines, Sky Express, Stena Line) i firmy wspierające turystykę technologicznie.

Polskę reprezentować będą między innymi biura podróży Itaka, Coral Travel, Grecos Holiday i TOP Touristik, a także Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki, LOT, Mazowsze, Śląsk, Lubelskie, Małopolska, Łódzkie, Podlaskie, Kujawsko-Pomorskie i Lubuskie.

Dużą część powierzchni wystawienniczej zajmą narodowe i regionalne organizacje turystyczne. Największe stoiska przygotowały Bułgaria, Turcja, Egipt, Sri Lanka, Tunezja, Maroko, Grecja, Kalabria i Mazowsze. Pod tym względem wyróżniać się będą także Itaka i Coral Travel.

Na targach ITTF Warsaw zadebiutują w tym roku Tajlandia, Hiszpania i Czarnogóra.

Krajem partnerskim będzie natomiast Sri Lanka. Lankijska delegacja składać się będzie z przedstawicieli firm DMC, hoteli i innych dostawców usług turystycznych, którzy liczą na nawiązanie trwałych relacji z polską branżą turystyczną. Biuro Promocji Turystyki Sri Lanki (Sri Lanka Tourism Promotion Bureau), które zawiaduje lankijskim stoiskiem, skupi się na promocji oferty turystycznej kraju.

Partnerami wydarzenia są również Polska Organizacja Turystyczna, Mazowsze i firma Hertz.

Dwa dni debat o turystyce

Program branżowy, przygotowany przez Polską Izbę Turystyki, obejmie dwa pierwsze dni targów. Eksperci i praktycy z Polski i zagranicy będą rozmawiać o zmianach w prawie, nowych technologiach, bezpieczeństwie w podróży, finansach, sprzedaży i sposobach budowania przewagi konkurencyjnej. Wszystkie panele dyskusyjne odbywają się w sali Goethego na poziomie 1.

Dzień Klienta Korporacyjnego (19 listopada) poświęcony jest przede wszystkim podróżom służbowym. W centrum dyskusji znajdą się bezpieczeństwo podróżnych w delegacji, odpowiedzialność pracodawców i narzędzia usprawniające organizację wyjazdów biznesowych.

W tę tematykę wpisują się także konferencje podsumowujące projekt PIT „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży” i projekt Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego „Podnoszenie kompetencji w branży turystycznej w zakresie organizacji wydarzeń – bezpieczeństwa usług oraz ochrony danych osobowych”.

Kolejnym punktem programu będzie Forum Turystyki Grupowej (Sala Rudniewa), które rozpocznie się już 18 listopada warsztatami branżowymi i sesjami networkingowymi. Jego uczestnicy będą rozmawiać o zarządzaniu kadrami, marketingu, wykorzystaniu danych klientów w dobie sztucznej inteligencji, finansach, ubezpieczeniach i odpowiedzialności organizatorów wyjazdów. Organizatorem forum jest firma Przezmorze.pl.

Program pierwszego dnia targów uzupełni prezentacja hiszpańskiego regionu Costa Dorada.

Program Dnia Touroperatora (20 listopada) koncentruje się na wyzwaniach związanych z prowadzeniem biur podróży. Omawiane będą między innymi rozliczenia VAT-marża, Krajowy System e-Faktur, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, automatyzacja procesów i wykorzystanie AI w sprzedaży i obsłudze klientów. Zaplanowano również rozmowy o najmie krótkoterminowym, opłacie turystycznej, turystyce zdrowotnej i dostępności podróżowania.

Swoimi obserwacjami dotyczącymi najnowszych trendów w turystyce i prognozami na nadchodzący rok podzielą się członkowie stowarzyszenia Przewodnicy bez Granic.

W programie drugiego dnia targów znalazły się także prezentacje Malezji, Gran Canarii i Szanghaju.

ITTF Warsaw to nie tylko biznes

Ostatni dzień targów (21 listopada) należał będzie do podróżników – gości drugiej edycji Festiwalu Podróżników Zwrotnik. Na dwóch scenach przed publicznością wystąpią między innymi Rafał Sonik, Marcin Korzonek, Robert Korzeniowski, Krzysztof Kobus, Dorota Wellman, Arkady Paweł Fiedler i Grzegorz Kapla.

Będzie można wysłuchać opowieści między innymi o wyprawie rowerowej przez nepalskie Himalaje, wyprawie maluchem przez „trzy i pół kontynentu”, delcie Okawango i piaskach Kalahari, czyli Botswanie i „lodowych krainach”. Odbędzie się również debata na temat związków sportu i podróży. Swoją prezentację będzie miał także kraj partnerski, Sri Lanka.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie wystawa karykatur podróżników, przygotowana przez Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, wystawcach i programie można znaleźć na stronie ittfwarsaw.pl.

Partnerem medialnym wydarzenia jest serwis Turystyka.rp.pl.