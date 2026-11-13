We wrześniu w obiektach noclegowych, w tym w apartamentach i pokojach na wynajem, odnotowano 1,3 miliona przyjazdów – podaje Rumuńska Agencja Prasowa. Turyści rumuńscy odpowiadali za 76,7 procent z nich, a zagraniczni za 23,3 procent. Liczba noclegów wyniosła 2,8 miliona, co oznacza wzrost o 3,6 procent w porównaniu z wrześniem 2025 roku. Udział turystów krajowych wyniósł 79 procent, a zagranicznych 21 procent.

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Średnia długość pobytu we wrześniu wyniosła 2,2 dnia w wypadku turystów rumuńskich i 1,9 dnia – zagranicznych. Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych osiągnął 30,5 procent, o 0,3 pkt procent więcej niż przed rokiem.

Wzrost przyjazdów, niewielka zmiana liczby noclegów

Od stycznia do końca września 2026 roku rumuńskie obiekty noclegowe przyjęły łącznie 11,078 miliona turystów, o 1,2 procent więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Turyści krajowi stanowili 80,5 procent wszystkich przyjazdów, a zagraniczni 19,5 procent.

Liczba zarejestrowanych noclegów wyniosła w tym czasie 23,99 miliona, co oznacza wzrost o 0,5 procent rok do roku. Udział turystów krajowych w tej liczbie wyniósł 81,7 procent, a zagranicznych 18,3 procent. Średnia długość pobytu wyniosła 2,2 dnia dla turystów rumuńskich i 2 dni dla zagranicznych.

Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych w okresie od stycznia do września wyniósł 29,5 procent. Był o 1,3 punktu procentowego niższy niż w tym samym okresie 2025 roku.

Konstanca przed Bukaresztem i Braszowem

Najwięcej przyjazdów w pierwszych dziewięciu miesiącach roku odnotowano w okręgu Konstanca – 2,01 miliona. Na kolejnych miejscach znalazły się Bukareszt z 1,46 miliona przyjazdów i okręg Braszów z 994,7 tysiąca.

Pod względem liczby noclegów również prowadziła Konstanca, gdzie zarejestrowano ich 6,22 miliona. W Bukareszcie było ich 2,97 miliona, a w okręgu Braszów – 1,9 miliona.

Wśród zagranicznych turystów najwięcej przyjazdów odnotowano z Niemiec – 215,8 tysiąca. Na drugim miejscu znalazły się Włochy z 167 tysiącami przyjazdów, a na trzecim Stany Zjednoczone – 146,2 tysiąca. Polska zajęła czwarte miejsce z wynikiem 130,3 tysiąca przyjazdów.

Narodowy Instytut Statystyczny Rumunii (INS) poinformował, że próba badanych obiektów została przygotowana na podstawie wykazu jednostek posiadających zezwolenie lub klasyfikację, opublikowanego przez rumuńskie Ministerstwo Gospodarki, Cyfryzacji, Przedsiębiorczości i Turystyki. Wykaz pobrano 10 czerwca 2026 roku. Obejmował 16 347 obiektów mających co najmniej 10 miejsc noclegowych: 9523 obiekty zakwaterowania oraz 6824 apartamenty i pokoje na wynajem.

We wrześniu 4102 obiekty noclegowe były w trakcie kapitalnego remontu, a 1934 nie przekazały ankiety z innych przyczyn.