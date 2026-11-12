Hotele domagają się odszkodowań za straty finansowe poniesione w latach 2004–2024 w związku ze stosowaniem przez Booking.com antykonkurencyjnych klauzul parytetu cenowego. Ograniczały one możliwość oferowania przez obiekty noclegowe niższych cen w innych kanałach sprzedaży, w tym na własnych stronach internetowych.

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Miliardy euro odszkodowań plus odsetki

SHCA szacuje, że łączna wartość roszczeń może sięgnąć kilku miliardów euro, do czego należy doliczyć odsetki. Według stowarzyszenia skala postępowania sprawia, że jest ono jednym z największych pozwów o odszkodowanie za naruszenie zasad konkurencji, jakie kiedykolwiek wniesiono w Europie przeciwko jednej firmie.

Liczba uczestników inicjatywy systematycznie rosła od początku postępowania. W styczniu 2026 roku, kiedy rozpoczęto zbieranie zgłoszeń, do pozwu przystąpiło 3087 hoteli. W lipcu ich liczba wzrosła do 10 783. Złożenie trzeciej grupy sygnatariuszy zwiększyło ją do 18 135.

Pierwszej rozprawy przed Sądem Okręgowym w Amsterdamie można spodziewać się w 2027 roku.

Hotele kwestionują zasady współpracy ustalone przez Booking.com

Dr Volker Soyez, który kieruje sprawą, uważa, że gwałtowny wzrost liczby hoteli uczestniczących w postępowaniu odzwierciedla utratę zaufania europejskich partnerów hotelowych do Booking Holdings po dekadach stosowania praktyk antykonkurencyjnych.

Zwrócił również uwagę na możliwe konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji dla działalności platform rezerwacyjnych. Jego zdaniem nowe technologie zmieniają sposób planowania podróży i dają klientom kolejne możliwości wyszukiwania zakwaterowania. W tej sytuacji utrata dobrej reputacji wśród hoteli może stanowić poważne zagrożenie dla działalności Booking Holdings.

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Poparcie dla pozwu wyraził prezes HOTREC-u, europejskiej organizacji reprezentującej branżę hotelarską, Alexandros Vassilikos. Podkreślił on, że tysiące hoteli w całej Europie zdecydowały się dochodzić rekompensaty za szkody wynikające z antykonkurencyjnych praktyk Booking.com.

Jak zaznaczył, udział tak dużej liczby obiektów w postępowaniu wysyła wyraźny sygnał, że uczciwa konkurencja i swoboda samodzielnego ustalania cen mają zasadnicze znaczenie dla europejskich hoteli. Uzyskanie odszkodowań byłoby, jego zdaniem, ważnym krokiem w kierunku przywrócenia uczciwych zasad i budowania bardziej zrównoważonych relacji handlowych między hotelami a internetowymi biurami podróży.