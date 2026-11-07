Województwo pomorskie rusza z kampanią promocyjną pod hasłem „Fantastyczne Pomorskie”. Jej celem jest pokazanie turystycznych walorów regionu poprzez fotografię cosplayową i materiały filmowe inspirowane światem fantastyki.

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Kampania może szczególnie zainteresować młodszych odbiorców, którzy pasjonują się fantastyką w różnych jej odmianach (filmy, literatura, gry, fotografia), a przy okazji zachęcić ich do odkrywania Pomorza.

Cosplayerzy w pomorskich plenerach

Jak informuje Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pomysł kampanii polega na połączeniu regionalnego dziedzictwa z kreatywnością cosplayerów, czyli osób wcielających się w bohaterów filmów, seriali, gier i literatury fantastycznej za pomocą kostiumów, makijażu, fryzur i rekwizytów. W projekcie wykorzystano również kreacje postaci autorskich, stworzonych z myślą o konkretnych miejscach.

Na potrzeby kampanii zabytki, muzea i plenery Pomorza stały się scenerią dla postaci ze świata fantasy. Sesje fotograficzne z udziałem cosplayerów odbyły się w sześciu miejscach: na wydmach Słowińskiego Parku Narodowego, w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, w Muzeum Zamkowym w Malborku, w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, w Borach Tucholskich, w okolicach Kaczego Oka i w historycznym centrum Gdańska.

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Od „Wiedźmina” po „Władcę Pierścieni”

Pomysłów do sesji dostarczyły klasyczne dzieła gatunku fantasy, takie jak „Władca Pierścieni”, „Wiedźmin”, „Gra o tron”, „Diuna” czy opowieści o Conanie z Cymerii, które kształtują wyobraźnię milionów odbiorców, a także estetyka gier komputerowych.

Jedną z inspiracji był również gdański Żuraw, którego sylwetka pojawia się nad dokami Novigradu w grze „Wiedźmin 3: Dziki Gon” – to nawiązanie do produkcji polskiego studia CD Projekt RED, która zdobyła międzynarodową popularność.

Podczas sesji wykorzystano motywy elfów, średniowiecznych warowni, tajemniczych lasów i rozległych pustkowi. Poszczególne kreacje dopasowano do charakteru miejsc, aby wydobyć ich atmosferę i pokazać je w nowym świetle.

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Popkultura jako sposób na odkrywanie regionu

„Projekt łączy lekki, angażujący przekaz z promocją rzeczywistego dziedzictwa regionu. Fantastyczna stylizacja nie zastępuje historii ani walorów przyrodniczych, lecz staje się punktem wyjścia do ich odkrywania. Fantastyczne Pomorskie pokazuje, że do poznawania regionu można zapraszać na wiele sposobów, także przez pasje i motywy bliskie współczesnej popkulturze” – głosi komunikat.

Inauguracja kampanii nastąpi w sobotę, 7 listopada, na Festiwalu ALEgramy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Amberexpo w Gdańsku.