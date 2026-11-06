Szczyt został zorganizowany we współpracy z UN Tourism i Światową Radą Podróży i Turystyki (WTTC). Jednym z omawianych zagadnień były skutki tegorocznego konfliktu z Iranem dla turystyki na Bliskim Wschodzie. Uczestnicy szczytu rozmawiali również o bardziej równomiernym rozłożeniu ruchu turystycznego, ograniczaniu nadmiernej turystyki i dzieleniu się korzyściami ekonomicznymi z odwiedzin.

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Minister turystyki Zjednoczonych Emiratów Arabskich pochwalił sektor prywatny za zachowanie spokoju i utrzymanie umiarkowanych cen. Zwrócił uwagę, że obniżenie cen poniżej kosztów własnych może oznaczać, że ich odbudowanie zajmie trzy lub cztery lata. Przedsiębiorstwa otrzymały natomiast wsparcie rządu w postaci zachęt, między innymi odroczenia opłat.

W Katarze współczynnik wypełnienia miejsc w samolotach powrócił w sierpniu do poziomu z lutego. Minister turystyki tego kraju zaznaczył, że w wypadku wystąpienia podobnej sytuacji kraj nie zdecydowałby się na całkowite zamknięcie przestrzeni powietrznej. WTTC prognozuje szybkie ożywienie turystyki na Bliskim Wschodzie.

Zmiany klimatu i odporność kierunków

Przedstawiciele państw afrykańskich wskazywali na ochronę środowiska jako jedno z najpilniejszych wyzwań. Minister turystyki Zimbabwe wezwał rządy do współpracy, podkreślając, że zmiany klimatu nie zatrzymują się na państwowych granicach. Wśród działań podejmowanych przez jego kraj wymienił głębokie odwierty i budowę tam, które mają zwiększyć odporność na suszę. Zaznaczył, że dla turystyki istotna jest również ochrona zwierząt, ponieważ stanowią one jej podstawę. Według ministra turystyka wspierała kraj w czasie kryzysów w górnictwie i rolnictwie w 2024 roku.

Minister turystyki Nepalu zwrócił uwagę na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Nawiązał do tegorocznych tragicznych powodzi, podkreślając, że zagrożone są nie tylko góry, lecz także flora i fauna kraju.

Przedstawicielka Wielkiej Brytanii podkreśliła znaczenie decentralizacji i przedstawiła plany zwiększenia kompetencji burmistrzów miast. Zwróciła też uwagę na rolę dostępności transportowej.

Chorwacja wykorzystuje badania i dane ankietowe do określania priorytetów wsparcia. Jednym z nich jest turystyka zdrowotna. Minister turystyki poinformował, że 70 procent rządowych dotacji turystycznych przeznaczono na projekty w rzadziej odwiedzanych regionach śródlądowych. W regionach nadmorskich wsparcie służyło przede wszystkim podnoszeniu standardów w istniejących przedsiębiorstwach. Kraj realizuje także projekt monitorowania środowiskowych kosztów turystyki, między innymi zużycia energii i ilości odpadów, oraz jej regionalnych korzyści, mierzonych wkładem w PKB. Według ministra dotychczasowe wyniki pozytywnie wpłynęły na postrzeganie turystyki.

Większe znaczenie danych i współpracy

W debacie ekonomicznej zwracano uwagę na efektywność inwestycji. Minister turystyki ZEA podkreślił, że o wartości turystyki nie powinny decydować wyłącznie liczba połączeń lotniczych i liczba odwiedzających, lecz także pozostawiane przez nich wydatki.

Bułgaria chce rozwijać badania nad turystyką i łączyć je z edukacją. Jej minister turystyki zapowiedział wskazanie 200 uniwersytetów, które wezmą udział w nowym programie. Kolejnym etapem ma być utworzenie obserwatorium monitorującego kluczowe wskaźniki efektywności turystyki. Jak podkreślił minister, decyzje w sektorze nie powinny już opierać się wyłącznie na przeczuciach.

Minister turystyki Sierra Leone wskazała natomiast na potrzebę łączenia lokalnych przedsiębiorstw z łańcuchami dostaw. Jednym z narzędzi rozwoju ma być gastronomia. Dzięki temu także kobiety gotujące wcześniej w lokalnym centrum społecznym mogą uczestniczyć w projektach turystycznych. W planowaniu podróży krajowych turystom pomaga chatbot wspierany przez UN Tourism, który ma również inspirować innych do podróżowania po kraju.

Minister Indii określił turystykę jako sektor z natury odporny, podkreślając, że wynika to z zaangażowania różnych uczestników rynku.

Sektor prywatny potrzebuje miejsca przy stole

W tegorocznym szczycie, w ramach nowej formuły, uczestniczyli również przedstawiciele biznesu. Jeden z przedsiębiorców zwrócił uwagę na znaczenie Afryki dla turystyki na Bliskim Wschodzie. Przedstawiciel MSC Cruises podkreślił, że sektor prywatny powinien być włączany przez rządy w planowanie rozwoju turystyki już na wczesnym etapie. Przedstawiciel Visa poinformował z kolei, że firma udostępnia rządom dane dotyczące wydatków podróżnych.

Gloria Guevara, pełniąca obowiązki dyrektora generalnego WTTC, przypomniała, że turystyka odpowiada za jedno na dziewięć miejsc pracy na świecie. Podkreśliła znaczenie odpowiedniej polityki publicznej, wsparcia rządów i współpracy z sektorem prywatnym.

Khanh Linh Vu, główna doradczyni sekretarza generalnego UN Tourism, zwróciła uwagę na potrzebę współpracy ponad granicami państw. Jak zaznaczyła, żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie zbudować odpornego sektora turystycznego.