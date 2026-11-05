Raport przygotowany przez Tourism Economics, firmę należącą do Oxford Economics, zaprezentowano podczas targów turystycznych WTM London, relacjonuje portal Greek Travel Pages. Pokazuje on, że choć zaufanie do samodzielnego dokonywania rezerwacji przez sztuczną inteligencję nie jest jeszcze powszechne, różnice między grupami wiekowymi są wyraźne. W całej badanej populacji 36 procent respondentów deklaruje, że zaufałoby AI w przeprowadzeniu rezerwacji podróży w ich imieniu.

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AI coraz częściej pomaga w planowaniu podróży

Podróżni są bardziej otwarci na wykorzystywanie sztucznej inteligencji na wcześniejszych etapach organizacji wyjazdu. 58 procent badanych rozważyłoby skorzystanie z niej przy wyszukiwaniu i porównywaniu cen, a 53 procent przy wyborze rekomendacji dotyczących podróży.

Rośnie również wykorzystanie chatbotów AI do planowania wyjazdów zagranicznych. W 2024 roku korzystanie z nich w tym celu deklarowało 10 procent respondentów, w 2026 roku było to już 24 procent. Osoby poniżej 35. roku życia są niemal pięciokrotnie bardziej skłonne niż podróżni w wieku co najmniej 55 lat wykorzystywać AI do szukania inspiracji i układania planów podróży.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że wraz ze wzrostem znajomości i wykorzystania takich narzędzi może zwiększać się także zaufanie do powierzania im rezerwacji. Dla kierunków i dostawców usług turystycznych oznacza to potrzebę zadbania o widoczność oferty w odpowiedziach asystentów AI, z których podróżni coraz częściej korzystają, szukając informacji i rekomendacji.

Wpływ sztucznej inteligencji na decyzje zakupowe może być przy tym większy, niż wynikałoby z samych statystyk rezerwacyjnych. Booking Holdings podaje, że rezerwacje noclegów pochodzące bezpośrednio z poleceń AI stanowią mniej niż 1 procent. Dane te nie obejmują jednak sytuacji, w których podróżny korzysta ze sztucznej inteligencji podczas poszukiwania informacji, a następnie kupuje inaczej niż przez internet.

AI usprawnia działalność firm turystycznych

Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie nie tylko w obsłudze klientów. Z raportu WTM wynika, że na początku 2026 roku korzystało z niej 87 procent organizacji turystycznych. 47 procent z nich wskazywało poprawę efektywności operacyjnej jako najważniejszą korzyść z wdrożenia tej technologii.

Przykłady podane w raporcie pokazują, że AI jest wykorzystywana między innymi do zarządzania przychodami, obsługiwania klienta i ograniczania strat.

Royal Caribbean Group stosuje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji w zarządzaniu przychodami, szczególnie w wypadku późnych rezerwacji. Rozwiązanie to przyczyniło się do wzrostu wskaźnika rentowności netto o 2 procent. Firma wdrożyła również modele prognozowania produkcji posiłków, działające w 15-minutowych interwałach, dzięki którym ograniczyła marnowanie żywności niemal o połowę.

Booking Holdings odnotował w 2025 roku spadek kosztów obsługi klienta przypadających na jedną rezerwację o około 10 procent. Tendencja ta utrzymywała się również w 2026 roku.

Z kolei Expedia Group obsługuje w kanałach samoobsługowych ponad połowę z około 250 milionów kontaktów z klientami rocznie. Sztuczna inteligencja wspiera ponad 30 procent tych interakcji.

Dyrektor wydarzenia WTM London Chris Carter-Chapman, ocenił, że wyniki raportu potwierdzają, że AI nie jest już dopiero rozwijającym się trendem, lecz stałym elementem branży podróży i turystyki. Jej znaczenie ma rosnąć zarówno w wyszukiwaniu i rezerwowaniu wyjazdów, jak i w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw.