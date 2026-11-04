Najbliżej daty uruchomienia jest Port Samaná w Arroyo Barril, którego otwarcie zaplanowano na 24 listopada, a pierwszym statkiem, który ma zawinąć do terminalu, będzie MSC Opera, podaje hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

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Nowy terminal portowy w Arroyo Barril

Inwestycja jest realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego między rządem Dominikany a Grupą ITM. Według prognoz terminal ma obsłużyć około 230 tysięcy pasażerów w 2027 roku. W 2028 roku liczba ta ma wzrosnąć do 540 tysięcy, a do 2030 roku osiągnąć milion pasażerów rocznie. Prognoza na 2028 rok jest o 35 procent wyższa od pierwotnych szacunków.

Nowy port dołączy do siedmiu terminali, które już obsługują statki wycieczkowe. Są to Amber Cove i Taíno Bay w Puerto Plata, port La Romana, Don Diego i Sans Souci w Santo Domingo, Cabo Rojo w Pedernales oraz Samaná Bayport. Tego ostatniego nie należy mylić z nowym Portem Samaná w Arroyo Barril – to dwa odrębne projekty zlokalizowane w tej samej prowincji.

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Kolejne inwestycje w Barahonie, Montecristi i Santo Domingo

Rozbudowa infrastruktury obejmuje również budowę terminalu wycieczkowego w porcie Barahona oraz przygotowanie obiektów do obsługi rejsów ekologicznych w Manzanillo, w prowincji Montecristi.

Dominikański Zarząd Portu (Apordom) planuje ponadto budowę nowego terminalu w Santo Domingo. Obiekt o nazwie Santo Domingo del Mar ma powstać przy nabrzeżu Malecón i zapewnić pasażerom statków wycieczkowych bezpośredni dostęp do Miasta Kolonialnego.

Nowe inwestycje mają rozszerzyć działalność portową na południowo-zachodnią i północno-zachodnią część kraju. Według przedstawionych założeń rozwój infrastruktury ma sprzyjać dywersyfikacji miejsc odwiedzanych przez pasażerów rejsów, a także tworzyć możliwości dla handlu, transportu i usług turystycznych.

Rozbudowa portów jest częścią realizowanej od lat strategii rządu, której celem jest modernizacja krajowej infrastruktury i rozwój Dominikany jako karaibskiego centrum logistycznego i portowego. Władze zakładają, że zwiększenie liczby terminali pozwoli nie tylko poprawić przepustowość, ale także rozszerzyć gospodarcze korzyści z turystyki rejsowej poza tradycyjne porty.