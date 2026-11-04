Greckie władze podały, że na statku przeprowadzono operację po tym, gdy anonimowa osoba twierdziła, że do kadłuba jednostki przymocowano ładunek wybuchowy. Statek „Crown Iris” – pływający pod banderą Panamy i obsługiwany przez izraelską firmę Mano Maritime – miał wypłynąć do Hajfy z 940 pasażerami i 597 członkami załogi na pokładzie, gdy otrzymano groźbę.

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Funkcjonariusze straży przybrzeżnej przeszukali jednostkę. Podczas kontroli nie znaleziono materiałów wybuchowych, jednak statek czeka na dokładniejsze sprawdzenie, zanim będzie mógł kontynuować rejs do portu w Hajfie – zaznaczyła w nocy z wtorku na środę izraelska prasa.

Podróżni zostali tymczasowo ewakuowani ze statku i oczekują w pobliżu na zezwolenie na powrót na pokład – dodano.

Awaryjne lądowania samolotów

Wcześniej we wtorek w Europie odnotowano serię gróźb wymierzonych w kilka lotów komercyjnych. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe.

Cztery z tych gróźb dotyczyły lotów obsługiwanych przez irlandzkie linie lotnicze Ryanair: z Manchesteru do Murcji, z Lizbony do Rzymu, z Dublina do Rzymu oraz z Dublina do Sofii. Groźby dotknęły również dwa rejsy zmierzające do Warszawy – jeden obsługiwany przez skandynawskie linie SAS (z Kopenhagi) i drugi, realizowany przez polskiego przewoźnika LOT (z lotniska Londyn-Heathrow) – a także lot linii Wizz Air z Bergamo do Sofii.

Dzień wcześniej samolot linii Wizz Air, lecący z lotniska Luton w Londynie do Sofii, lądował awaryjnie w Budapeszcie z tego samego powodu.