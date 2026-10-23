11. edycja corocznego raportu Booking.com przedstawia zachowania i motywacje, które mają kształtować podróżowanie w 2027 roku. Badanie objęło ponad 28 tysięcy podróżnych z 32 krajów i terytoriów. Uwzględniono również opinie pracowników firm specjalizujących się w podróżach i technologii. Na tej podstawie Booking.com wskazał dziewięć trendów.

Reklama Reklama

77 procent respondentów chce wybrać się na wakacje, podczas których zrobi coś zupełnie innego niż zwykle. Dla 36 procent ważne jest zaskoczenie przyjaciół i rodziny wyborem podróży. Jednocześnie 29 procent ankietowanych usunęło lub nie opublikowało materiałów z wakacji, ponieważ wydawały się zbyt przewidywalne lub zwyczajne.

Budżet wpływa na wybór towarzyszy podróży

Połowa respondentów rozważała, kogo zaprosić na wyjazd ze względu na różnice w wydatkach. Ponadto 51 procent doświadczyło napięć lub nieporozumień podczas podróży z powodu odmiennych oczekiwań dotyczących pieniędzy. 38 procent przyznało, że całkowicie usunęło kogoś z grupy podróżnej.

61 procent rodziców chciałoby podróżować bez dzieci, aby móc wydać więcej na siebie.

Nastrój ważniejszy niż kierunek wyjazdu

81 procent badanych wybrałoby miejsce na wakacje na podstawie tego, jak chce się czuć, a nie tego, dokąd chce pojechać. 76 procent skorzystałoby z narzędzia rekomendującego kierunki na podstawie nastroju lub samopoczucia.

76 procent przedstawicieli pokolenia Z byłoby skłonne udostępnić biuru podróży dane z urządzeń mobilnych, informacje z telefonu i dane dotyczące stanu emocjonalnego, aby pomóc w personalizacji podróży. Wśród przedstawicieli pokolenia baby boomers odsetek ten wynosi 35 procent.

Pakiety turystyczne dopasowane do stylu życia

67 procent respondentów twierdzi, że przynajmniej jedna zmiana dotycząca zdrowia, sylwetki lub stylu życia wpłynęła w ostatnich latach na wybór miejsca wypoczynku.

66 procent chciałoby pakietu umożliwiającego rezygnację z usług, z których nie zamierza korzystać. Z kolei 58 procent pozwoliłoby, aby dieta wpłynęła na wybór zakwaterowania lub kierunku podróży.

Podróże związane ze zjawiskami paranormalnymi

65 procent respondentów jest zainteresowanych doświadczeniami związanymi ze zjawiskami paranormalnymi.

Prawie połowa (48 procent) byłaby otwarta na doświadczenie dające nadzieję na kontakt z kimś po drugiej stronie, a 50 procent interesuje się przeżyciami skłaniającymi do refleksji nad życiem pozagrobowym, śmiercią lub duchowością.

Sztuczna inteligencja przejmie obowiązki podczas urlopu?

58 procent ankietowanych przyznaje, że ostatni dzień urlopu jest mniej przyjemny z powodu myśli o powrocie do pracy. 38 procent zabiera na wakacje laptop, aby kontrolować skrzynkę odbiorczą.

64 procent respondentów jest zainteresowanych rozwiązaniem, w którym sztuczna inteligencja przejęłaby ich obowiązki podczas nieobecności. 43 procent pozwoliłoby jej zarządzać pocztą elektroniczną i sprawami administracyjnymi.

Z kolei 44 procent rozważyłoby wykorzystanie AI do nadrobienia zaległości, aby wziąć dodatkowy dzień wolny.

Komfort zaczyna się już na pokładzie samolotu

89 procent respondentów wybrałoby się w długą podróż, gdyby gwarantowała dotarcie do celu wypoczętym. 33 procent wskazuje na menu lub wskazówki dotyczące pory spożywania kofeiny, które miałyby ułatwiać sen.

20 procent chciałoby oświetlenia zaprojektowanego w celu ograniczenia jet lagu, a 19 procent – zestawów do pielęgnowania skóry.

Ponadto co czwarty pytany (24 procent) byłoby skłonnych poprzeć utworzenie na pokładzie specjalnej strefy ciszy bez dzieci.

Sport sposobem na nawiązywanie znajomości w drodze

66 procent osób podróżujących samotnie twierdzi, że wspólna aktywność fizyczna lub sportowe wyzwanie doprowadziły do nawiązania trwałej więzi lub przyjaźni. 55 procent respondentów chciałoby dołączyć do społeczności sportowców lub osób o podobnych poglądach.

52 procent samotnych podróżnych zainteresowanych zajęciami fitness lub sportowymi chciałoby dzięki nim znaleźć przyjaźnie na całe życie.

Czytaj więcej Turystyka Turystyczny raj świeci pustkami. Linie lotnicze kasują rejsy Meksykańskie miasto Tulum, które jeszcze niedawno było jednym z najbardziej pożądanych kurortów na świecie, notuje drastyczny spadek frekwencji. Po...

Wspólne wędrówki okazją do trudnych rozmów

47 procent respondentów rozważyłoby wyjazd w celu rozwiązania konfliktów lub kłótni z partnerem. 81 procent uważa, że przynajmniej jedna aktywność wakacyjna pomaga w prowadzeniu szczerych lub trudnych rozmów. Najczęściej wskazywanym rozwiązaniem jest wspólny spacer lub wędrówka, wymieniane przez jedną trzecią (35 procent) badanych.

Dyrektor ds. marketingu Booking.com Paul Hennessy podkreśla, że podróżowanie staje się coraz bardziej sposobem wyrażania siebie. Jak zaznacza, podróżni kwestionują dotychczasowe konwencje, jak, dlaczego i z kim podróżują, a technologia daje im większą swobodę w dopasowywaniu wyjazdów do własnych intencji i emocji.

Booking.com rozwija rozwiązania łączące sztuczną inteligencję z personalizacją, aby dopasowywać poszczególne etapy podróży do indywidualnych potrzeb.