Pierwszy etap postępowania rozpoczął się 30 stycznia 2026 roku. Wówczas SHCA złożyła pozew w imieniu pierwszej grupy 3087 hoteli. Obiekty te domagają się między innymi odszkodowania za stosowanie przez Booking.com antykonkurencyjnych klauzul dotyczących parytetu cenowego w latach 2004–2024.

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SHCA zapowiada kolejne rozszerzenie pozwu jesienią 2026 roku. Po zakończeniu tego etapu liczba uczestniczących hoteli ma wzrosnąć do około 18 tysięcy. Udział w postępowaniu jest bezpłatny, a hotele mogą zgłaszać się do programu do 11 września 2026 roku.

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Europejska branża hotelarska zjednoczona przeciwko Bookingowi

– Firmy hotelarskie w całej Europie dostrzegły szkodliwe skutki antykonkurencyjnych praktyk Booking.com i obecnie domagają się zadośćuczynienia. Skala tego pozwu zbiorowego odzwierciedla determinację europejskich hotelarzy w obronie uczciwej konkurencji i dochodzeniu odszkodowania za poniesione szkody – mówi cytowany w komunikacie Fundacji prezes HOTREC Alexandros Vassilikos.

Według SHCA Booking.com przez dziesięciolecia stosował w umowach z hotelami klauzule dotyczące parytetu cenowego. Organizacja wskazuje, że ograniczały one swobodę hoteli w ustalaniu cen, przyczyniając się do wzrostu pozycji Booking.com na rynku i zakłócając konkurencję.

Za pośrednictwem SHCA, wspieranej przez HOTREC oraz ponad 30 europejskich stowarzyszeń branży hotelarskiej, hotele domagają się od Booking.com odszkodowania. Łączna wartość roszczeń jest szacowana na kilka miliardów euro.

Oczy hotelarzy zwrócone na sąd w Amsterdamie

Postępowanie prowadzone jest przed Sądem Rejonowym w Amsterdamie. SHCA wskazuje, że sąd ten ma właściwość międzynarodową, ponieważ regulamin Booking.com przewiduje wyłączną jurysdykcję sądów w Holandii w sporach między hotelami a platformą.

Organizacja zwraca również uwagę, że w wypadku postępowań prowadzonych przed sądami cywilnymi w innych krajach mogłyby pojawić się długotrwałe spory dotyczące jurysdykcji międzynarodowej.

Sąd Rejonowy w Amsterdamie zna już sprawę z równoległych postępowań prowadzonych od 2020 roku.