Sposób prezentowania ofert miejsc noclegowych na mapie Booking.com wzbudził zastrzeżenia niemieckiej organizacji konsumenckiej. Federacja Niemieckich Organizacji Konsumenckich (VZBV) domaga się od serwisu większej przejrzystości i skierowała sprawę do sądu.

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Jak informuje dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, na którego doniesienia powołuje się portal Reise vor-9, postępowanie dotyczy funkcjonowania widoku mapy w serwisie rezerwacyjnym. Problem polegać ma na tym, że użytkownik nie dostaje początkowo pełnej listy dostępnych w danym obszarze obiektów noclegowych. Kolejne oferty pojawiają się dopiero po powiększeniu mapy.

Według VZBV testy wykazały również, że dwie osoby wyszukujące te same obiekty noclegowe mogą początkowo otrzymać różne wyniki.

Jakie kryteria stosuje Booking? Konsumenci nie wiedzą

Organizacja zwraca uwagę, że nie jest jasne, według jakich kryteriów Booking.com decyduje, które obiekty pojawią się na mapie. Z punktu widzenia ochrony konsumentów utrudnia to porównywanie ofert.

Problem nie znika również w wypadku korzystania z funkcji sortowania. Użytkownicy mogą porządkować wyniki według ceny albo oceny, jednak – jak wskazuje VZBV – również wówczas wszystkie dostępne obiekty noclegowe nie są od razu prezentowane na mapie.

Sprawa dotyczy serwisu oferującego około 28 milionów miejsc noclegowych na całym świecie.

Według „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Booking.com wie o pozwie i obecnie analizuje, jakie działania podejmie w związku ze sprawą.