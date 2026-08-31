Booking realizuje strategię, której celem jest objęcie jedną platformą kolejnych elementów podróży. Prezes Booking Holdings Glenn Fogel mówił o tym w wywiadzie dla „Handelsblatt”, na który powołuje się niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Koncepcja „connected trip” zakłada, że użytkownicy będą mogli na jednej platformie rezerwować, łączyć i opłacać różne usługi turystyczne zgodnie ze swoimi potrzebami. Chodzi między innymi o zakwaterowanie, loty, wynajęcie samochodu i bilety do atrakcji turystycznych.

Reklama Reklama

Jedna podróż – wiele usług

Booking realizuje strategię, której celem jest objęcie jedną platformą kolejnych elementów podróży. Prezes Booking Holdings Glenn Fogel mówił o tym w wywiadzie dla „Handelsblatt”, na który powołuje się niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Koncepcja „connected trip” zakłada, że użytkownicy będą mogli na jednej platformie rezerwować, łączyć i opłacać różne usługi turystyczne zgodnie ze swoimi potrzebami. Chodzi między innymi o zakwaterowanie, loty, wynajęcie samochodu i bilety do atrakcji turystycznych.

„Connected trip” oznacza wejście Booking na teren tradycyjnie zajmowany przez biura podróży. To, czy określone połączenie usług będzie prawnie traktowane jako pakiet turystyczny i kto będzie uznawany za jego organizatora, zależy od konkretnych warunków rezerwacji oraz oferty.

Fogel zapowiada również dalsze konkurowanie z tradycyjnymi biurami podróży. W rozmowie wskazuje na „ogromny potencjał wzrostu” wśród klientów, którzy obecnie nie korzystają z usług cyfrowych.

W rozwijaniu takiej platformy coraz większą rolę ma odgrywać sztuczna inteligencja. Fogel jako przykład podaje system, który może automatycznie zmienić rezerwację w restauracji, jeśli lot klienta się opóźni.

Czytaj więcej Biura Podróży Booking.com będzie za kilka lat największym biurem podróży? Na razie w Wielkiej Brytanii największym touroperatorem jest Jet2Holidays, ale w niedalekiej przyszłości może zostać pokonany. I to nie przez najbl...

AI jest już wykorzystywana przez Booking w obsłudze klienta, tłumaczeniach i przy tworzeniu oprogramowania. Firma chce jednak silniej zintegrować sztuczną inteligencję z kolejnymi elementami obsługi podróży.

Najem krótkoterminowy rośnie w Bookingu

Kolejnym elementem strategii jest rozwój segmentu o charakterze krótkoterminowym - apartamentów, mieszkań i domów wakacyjnych. Na koniec drugiego kwartału 2026 roku obiekty alternatywne stanowiły 9,1 miliona z około 32 milionów ofert zakwaterowania dostępnych na platformie. Liczba takich ofert była o 8 procent wyższa niż rok wcześniej. Rozwój alternatywnych form zakwaterowania jest jednym z kierunków, w których Booking zamierza zwiększać swoją działalność poza tradycyjną ofertą hotelową.

Booking Holdings pozostaje również zainteresowany potencjalnymi przejęciami. Na koniec 2025 roku grupa dysponowała 17,2 miliarda dolarów w gotówce. Glenn Fogel nie odniósł się jednak do konkretnych planów akwizycyjnych. Jak zaznaczył, kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przejęciu ma możliwość poprawy jakości obsługi klientów.