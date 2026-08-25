Klienci walczą o odzyskanie pieniędzy od biura podróży Solaris Travel z Kłobucka
O sprawie napisał na Facebooku serwis Klobucka.pl. Wedle jego ustaleń, biuro podróży Solaris Travel z Kłobucka podjęło się zorganizowania wyjazdu turystyczno-pielgrzymkowego do Włoch na zlecenie Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
W wyjeździe miało wziąć udział 75 osób – podopiecznych stowarzyszenia, ich opiekunów i członków rodzin. Wyjazd miał być spełnieniem marzeń o odwiedzinach Watykanu i grobu Jana Pawła II – pisze Klobucka.pl.
Stowarzyszenie wpłaciło na konto organizatora 150 tysięcy złotych, niemal całą kwotę przewidzianą w umowie, która zawarta została w grudniu zeszłego roku. Wcześniejsza współpraca z biurem nie budziła zastrzeżeń, co uśpiło czujność zleceniodawcy.
W lipcu pojawiły się pierwsze sygnały o problemach finansowych biura. Kontakt z właścicielem był utrudniony, a siedziba firmy została zamknięta. Ostatecznie przedsiębiorca sam skontaktował się ze stowarzyszeniem, potwierdzając, że jest bankrutem. Noclegi w hotelach we Włoszech nie zostały opłacone, a wpłacone pieniądze „zniknęły”.
Chęć polubownego rozwiązania problemu zadeklarował ojciec przedsiębiorcy. Z jego inicjatywy doszło do spotkania w kancelarii adwokackiej. Pełnomocniczka rodziny poinformowała jednak, że zwrot pieniędzy nie jest możliwy, a właściciel biura jest chory i pozostanie niedostępny.
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Poszkodowani nie kryją rozgoryczenia przebiegiem rozmów. „Rodzice chorych dzieci oraz sami podopieczni są poruszeni i zrozpaczeni. Ktoś po prostu zdeptał ich najskrytsze marzenia. Co gorsza, odzyskiwanie środków z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego może trwać latami, a nasz ośrodek musi rozliczyć roczne dotacje z PFRON w ściśle określonym terminie” – przekazała serwisowi Klobucka.pl Sylwia Banasik ze Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
Poszkodowana jest również firma transportowa Robex, której Solaris Travel jest winien około 90 tysięcy złotych.
– Płatności za realizowane usługi już od pewnego czasu regulowane były z opóźnieniem i oporem, jednak do czerwca pieniądze ostatecznie spływały. W pewnym momencie kontakt urwał się całkowicie. Właściciel biura przestał odbierać telefony, ignorował wiadomości e-mail oraz SMS-y. Wysłane poleconym wezwania do zapłaty zostały odebrane, lecz pozostały bez jakiejkolwiek odpowiedzi – mówi właściciel firmy przewozowej, cytowany przez Klobucka.pl.
Łączna wartość znanych roszczeń sięga już około 240 tysięcy złotych. Stowarzyszenie i przewoźnik złożyli już zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Oficer prasowy kłobuckiej policji, cytowany przez Klobucka.pl, potwierdził, że do Komendy Powiatowej Policji wpłynęły dwa zawiadomienia dotyczące Solaris Travel – o braku zapłaty za zrealizowane usługi transportowe i niewywiązaniu się z umowy związanej z organizacją zagranicznej wycieczki. Sprawę bada Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.
Poszkodowani apelują do innych osób i firm, które mogły ucierpieć w wyniku działalności biura, o zgłaszanie roszczeń i wspólne działania prawne.
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Redakcja portalu turystyka.rp.pl skontaktowała się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jak przekazał rzecznik prasowy Sławomir Gruszka, urząd rozmawiał wczoraj z przedsiębiorcą, który zapowiedział złożenie oświadczenia o niewypłacalności.
– Na tej podstawie będzie można zwrócić się do gwaranta o uruchomienie wypłaty zwrotu pieniędzy w ramach gwarancji ubezpieczeniowej – zaznaczył rzecznik.
Gwarancja Solaris Travel wykupiona w firmie TU Europa opiewa na 28 tysięcy euro i wygasa 12 września 2026 roku.
W Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzonej przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, firma ma status „aktywna” (data wpisu do ewidencji: 14 września 2021).
– Wykreślenie z ewidencji może nastąpić na wniosek podmiotu albo w sytuacji, kiedy nie uzupełni on gwarancji – poinformował rzecznik.
Jak ustalił urząd marszałkowski, żaden klient Solaris Travel nie przebywa obecnie za granicą.
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