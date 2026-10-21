Jeszcze kilka lat temu Tulum na Półwyspie Jukatan cieszyło się ogromną popularnością wśród turystów. Dzisiaj trend uległ odwróceniu.

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Załamanie frekwencji. Turyści omijają meksykański kurort

W ostatnich latach do Tulum przyciągały turystów nie tylko piękne widoki, rajskie plaże i słynne ruiny miasta Majów. W czasie pandemii koronawirusa Meksyk nie stosował rygorystycznych obostrzeń, co zachęcało do przyjazdu rzesze podróżnych. Po spektakularnym rozkwicie w tamtym okresie liczba turystów odwiedzających Tulum z roku na rok systematycznie spada.

Jak wynika ze statystyk, na które powołuje się agencja Bloomberg, w 2025 r. Tulum odwiedziło 1,68 mln osób. Oznaczało to spadek liczby turystów o 5,3 proc. rok do roku. Z kolei dane za pierwsze siedem miesięcy 2026 r. pokazują pogłębienie tego trendu – spadek sięga już 8,6 proc. w skali roku.

Ruiny miasta Majów w pierwszej połowie 2026 r. zanotowały o 30 proc. mniej zwiedzających niż rok wcześniej. Słabsze wyniki widać też w branży hotelarskiej – w analogicznym okresie obłożenie spadło do 63,7 proc w porównaniu do 72,7 proc. rok wcześniej, a w niskim sezonie wynosi poniżej 50 proc.

Nowe lotnisko świeci pustkami. Linie lotnicze tną połączenia

Jak podaje portal fly4free.pl, problem dotyka bezpośrednio portu lotniczego w Tulum otwartego w grudniu 2023 r. Obiekt przystosowany do przyjęcia 5,5 mln pasażerów rocznie obsłużył od stycznia do lipca 2026 r. zaledwie 529,8 tys. podróżnych. To spadek o 33 proc. rok do roku. Dla porównania odległy o kilkadziesiąt kilometrów port w Cancún odnotował w tym samym czasie spadek o zaledwie 3 proc.

Sytuacja zmusiła linie lotnicze do radykalnych kroków:

Aeromexico – zawiesiła loty do Tulum z końcem września 2026 r.;

Volaris – zapowiedziała wstrzymanie rejsów od stycznia przyszłego roku;

American Airlines – zapowiada redukcję połączeń do tego kurortu o 72 proc. w skali roku.

Jakie są przyczyny spadku zainteresowania Tulum?

Eksperci wskazują kilka czynników, które mają wpływ na mniejsze zainteresowanie meksykańskim kurortem wśród turystów. Należą do nich: