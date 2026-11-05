Inauguracyjny lot między Kopenhagą a Ilulissat odbył się 29 października. Na pokładzie Airbusa A330neo, obsługiwanego przez należące do państwa linie Air Greenland, znalazło się 169 pasażerów. Wśród nich – premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen i duński minister finansów Peter Hummelgaard. Lot trwał 4,5 godziny – donosi portal CNN Travel.

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Nielsen określił nowe lotnisko jako jedną z największych inwestycji w historii wyspy. Podkreślił, że rozwój gospodarki, przemysłu i przedsiębiorczości jest ważny dla Grenlandii, która dąży do uzyskania niepodległości od Danii.

Wyspa ma około 56 tysięcy mieszkańców i pozostaje w centrum międzynarodowego zainteresowania również ze względu na swoje strategiczne położenie w Arktyce. W ostatnich latach prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wielokrotnie wyrażał chęć przejęcia Grenlandii od Danii, co doprowadziło do napięć między sojusznikami z NATO. Duński minister finansów Peter Hummelgaard ocenił, że otwarcie nowego lotniska przynosi nadzieję i optymizm po okresie niepewności.

Ilulissat chce przyciągać turystów

Ilulissat, położone na zachodnim wybrzeżu wyspy, jest trzecim co do wielkości miastem Grenlandii. Mieszka w nim około 5 tysięcy ludzi. Miejscowość, znana jako „Miasto Gór Lodowych” należy do najchętniej odwiedzanych miejsc na wyspie. Turyści mogą tu korzystać między innymi z wycieczek psimi zaprzęgami i rejsów po zatoce Disko, znanej z gór lodowych.

Do tej pory podróżni docierający do Ilulissat statkami wycieczkowymi lub samolotami musieli korzystać z przesiadek na mniejsze maszyny. Możliwy był także przylot z Islandii. Nie ma połączeń drogowych między większymi miastami Grenlandii.

Przez dekady głównymi międzynarodowymi węzłami lotniczymi wyspy były dawne amerykańskie bazy lotnicze w Kangerlussuaq i Narsarsuaq. Podróżni musieli tam lądować, a następnie przesiadać się na mniejsze samoloty, aby dotrzeć do głównych miast. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z uruchomieniem międzynarodowego lotniska w Nuuk w listopadzie 2024 roku. Port w Ilulissat jest kolejnym etapem rozwoju infrastruktury lotniczej.

Kłopoty z liczeniem turystów na Grenlandii

Z raportu Tourism Statistics Report 2025 wynika, że w 2025 roku Grenlandię odwiedziło 179 873 turystów. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to wzrost o 8 procent. Liczba ta została obliczona przez zsumowanie pasażerów statków wycieczkowych i pasażerów wylatujących z Grenlandii samolotami, którzy nie byli mieszkańcami wyspy. W wypadku danych lotniczych pojawia się jednak istotne zastrzeżenie: w 2025 roku nie udało się prawidłowo zarejestrować kraju zamieszkania aż 91,4 procent wylatujących pasażerów.

Z tego powodu autorzy raportu zaznaczają, że rzeczywisty udział zagranicznych turystów mógł być większy, między innymi ze względu na uruchomienie nowych połączeń międzynarodowych. Dodatkowym ograniczeniem jest możliwość podwójnego uwzględnienia części podróżnych. Dotyczy to osób, które przypłynęły na Grenlandię statkiem wycieczkowym, a następnie opuściły wyspę samolotem, lub odbyły podróż w odwrotnej kolejności. W konsekwencji 179 873 to szacunek, a nie dokładna liczba zagranicznych gości.

Nuuk przejmuje rolę głównej bramy lotniczej Grenlandii

Zmiany w infrastrukturze wyraźnie wpływają na rozkład międzynarodowego ruchu lotniczego. W 2025 roku przez lotnisko w Nuuk przewinęło się 93 753 pasażerów w ruchu międzynarodowym. Port stał się głównym węzłem obsługującym zagraniczne połączenia z wyspą.

W tym samym czasie międzynarodowy ruch pasażerski w Kangerlussuaq wyraźnie się zmniejszył. Lotnisko w Nuuk przejęło więc znaczną część funkcji, które wcześniej pełnił port w Kangerlussuaq. Rozwój nowych połączeń zmienia sposób docierania turystów do poszczególnych regionów Grenlandii.

Mniej pasażerów wycieczkowców, więcej zawinięć do portów

Turystyka wycieczkowa pozostaje ważną częścią ruchu turystycznego na Grenlandii. W 2025 roku liczba unikalnych pasażerów statków wycieczkowych wyniosła 93 897, czyli o 1,4 procent mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła liczba wizyt pasażerów w grenlandzkich portach. Odnotowano 213 674 zejścia na ląd, co oznacza wzrost o 17,8 procent.

Szczególnie duży wzrost ruchu wycieczkowego zanotowało Paamiut. Liczba pasażerów odwiedzających tę miejscowość zwiększyła się do 29 873. Wzrost odnotowano również między innymi w Nuuk, Tasiilaq i Aasiaat.

Warto rozróżnić liczbę pasażerów od liczby zejść na ląd. Ten sam podróżny może odwiedzić kilka portów podczas jednego rejsu, dlatego liczba wizyt w portach jest wyższa od liczby unikalnych pasażerów.

Hotele na Grenlandii notują wzrost liczby gości i noclegów

Wzrost zainteresowania Grenlandią widać również w statystykach bazy noclegowej. Według danych Statistics Greenland w 2025 roku hotele, hostele i inne obiekty uwzględnione w badaniu przyjęły 169 366 gości, którzy skorzystali łącznie z 396 846 noclegów.

Szczególnie mocno wzrosła liczba gości zagranicznych. W 2025 roku odnotowano ich 40 486, co oznacza wzrost o 46,3 procent w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost liczby gości z Grenlandii wyniósł 22,2 procent, natomiast liczba gości z Danii zmniejszyła się o 2,7 procent.

Największą dynamikę wzrostu liczby noclegów odnotowano w zachodniej części gminy Sermersooq, obejmującej między innymi Nuuk.

Rozwój międzynarodowego lotniska w stolicy wyspy zwiększył dostępność regionu dla zagranicznych podróżnych.