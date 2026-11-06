Paulina Szadkowska, Dyrektor ds. Zarządzania Przychodami Renters z Heyrent
W pierwszym roku chcemy przede wszystkim zbudować rozpoznawalność Heyrent w Polsce i rozwijać bezpośrednią relację z gośćmi. Zależy nam, żeby po udanym pobycie wracali do nas przy kolejnych wyjazdach, również do innych miejscowości.
Dla właścicieli współpracujących z Renters tworzymy nowoczesny kanał sprzedaży, którego rozwój ma wspierać obłożenie ich apartamentów. Wierzymy, że udział Heyrent w rezerwacjach tych mieszkań będzie stopniowo rósł. Gości chcemy przekonywać jakością, przewidywalnością usługi i wygodą rezerwacji bezpośrednio u operatora.
Na tym etapie nie podajemy prognoz liczby rezerwacji czy gości. Naszym priorytetem jest zbudowanie marki, za którą stoi doświadczenie zachęcające do powrotu.
Chcemy zbudować rozpoznawalną markę rezerwacji apartamentów. Najpierw w Polsce, a następnie w kolejnych krajach, w których działamy jako grupa. Osoba, która dobrze wspomina pobyt z nami w Gdańsku, powinna móc wybrać Heyrent również na wyjazd służbowy do Warszawy czy wakacje za granicą.
Naszym wyróżnikiem jest połączenie bezpośredniej rezerwacji z odpowiedzialnością za pobyt. Za ofertą stoją zarządzane apartamenty, lokalne zespoły i wsparcie dostępne przez całą dobę.
W perspektywie pięciu lat chcemy, żeby ta marka budowała wartość dla obu stron: gościom dawała zaufanie do jakości usługi, a właścicielom mieszkań dostęp do rosnącej grupy klientów, którzy świadomie wybierają Heyrent.
Potencjał oceniamy jako duży, a istotnym kierunkiem rozwoju będzie profesjonalizacja obsługi. Apartament daje przestrzeń, prywatność i swobodę organizacji wyjazdu. Gość powinien móc połączyć te zalety z pewnością, że oferta odpowiada rzeczywistości, mieszkanie będzie przygotowane, a w razie problemu otrzyma pomoc.
Widzimy więc przestrzeń dla marek, które zapewniają przewidywalność całej usługi. Na tym opieramy Heyrent.
Ważne będą również technologia, otoczenie regulacyjne i koszty pozyskiwania rezerwacji. Z perspektywy operatora i właściciela mieszkania coraz większe znaczenie ma umiejętność budowania trwałej relacji z gościem. Własny kanał sprzedaży pozwala tę relację rozwijać i daje dodatkowe możliwości pozyskiwania pobytów.
Rozwój Renters dał nam skalę i doświadczenie, na których możemy oprzeć markę skierowaną bezpośrednio do podróżujących. Heyrent rozwija nasz dotychczasowy serwis rezerwacyjny, korzystając z istniejącej oferty apartamentów i zespołów odpowiedzialnych za obsługę pobytów.
Chcemy ułatwić gościowi cały proces: znalezienie odpowiedniego mieszkania, zrozumienie warunków, dokonanie rezerwacji i kontakt podczas wyjazdu. W Heyrent rezerwuje on bezpośrednio u operatora, który odpowiada za apartament i przebieg pobytu.
Jednocześnie tworzymy dla współpracujących z nami właścicieli nowoczesny kanał dotarcia do klientów. Im więcej osób pozna markę i będzie do niej wracało, tym większe możliwości rozwoju tego kanału.
Chcemy, żeby technologia ułatwiała podróżowanie, a kontakt z zespołem dawał gościowi skuteczną pomoc wtedy, kiedy jej potrzebuje. Jeśli wieczorem pojawi się problem z wejściem do apartamentu, ważne jest, żeby można było skontaktować się z człowiekiem, który pomoże go rozwiązać. Dlatego zapewniamy wsparcie przez całą dobę.
AI wdrażamy w miejscach, w których może być przydatne dla użytkownika, między innymi przy rekomendowaniu pobytów. Z czasem chcemy wykorzystywać je również w kolejnych elementach procesu rezerwacji i obsługi.
Stronę i związane z nią doświadczenie będziemy stale rozwijać, opierając się na informacjach od gości. To ich potrzeby i problemy mają wskazywać nam, co warto uprościć i gdzie technologia rzeczywiście pomaga.
Tak, jeśli daje podróżującemu konkretny powód do wyboru. W Heyrent jest nim możliwość rezerwacji bezpośrednio u operatora, który odpowiada za apartament i obsługę pobytu. Chcemy połączyć to z wygodnym serwisem, przejrzystymi warunkami i wsparciem dostępnym przez całą dobę.
Międzynarodowe platformy pozostają ważnymi partnerami i kanałem docierania do gości. Równolegle rozwijamy własną markę i relację z klientami.
Szczególną szansę widzimy w powrotach. Jeżeli ktoś dobrze wspomina pobyt w naszym apartamencie, chcemy, żeby przy następnym wyjeździe znał Heyrent i wiedział, czego może się spodziewać. Zmiana przyzwyczajeń będzie wynikała z zaufania budowanego przez kolejne udane pobyty.
Chcielibyśmy rozszerzyć ofertę o Chorwację i Bułgarię już w 2027 roku. To naturalne kierunki, ponieważ jako grupa mamy tam apartamenty, lokalnych operatorów i zespoły znające te rynki.
Chcemy rozwijać się ambitnie, a tempo kolejnych wdrożeń będzie uwzględniało gotowość do zapewnienia dobrego doświadczenia gościa. Włączenie nowego kraju oznacza przygotowanie zarówno oferty w serwisie, jak i komunikacji oraz obsługi pobytu.
W dalszej perspektywie widzimy możliwość rozwoju na kolejnych rynkach europejskich, wraz z rozwojem grupy. Najbliższe kroki koncentrujemy jednak na wykorzystaniu zaplecza w krajach, w których już działamy, i budowaniu zaufania do Heyrent.
Widzimy duży potencjał w wyjazdach rodzinnych, krótkich pobytach miejskich i podróżach służbowych. Każda z tych grup szuka trochę innych cech apartamentu. Dla rodziny ważne mogą być osobna sypialnia i kuchnia, dla osoby podróżującej służbowo warunki do pracy, a przy weekendowym wyjeździe: lokalizacja i wygodny przyjazd.
Wspólna jest potrzeba łatwego znalezienia miejsca dopasowanego do wyjazdu i pewności, że pobyt będzie zgodny z oczekiwaniami.
Dlatego chcemy rozwijać Heyrent na podstawie informacji od gości. Ich opinie pomagają zrozumieć, jakich informacji brakuje przy wyborze apartamentu, co utrudnia rezerwację i co możemy poprawić podczas samego pobytu. Chcemy też być tam, gdzie coś się dzieje – działamy w rozproszonej strukturze, co oznacza, że potencjalny gość może wybrać Heyrent wszędzie tam, gdzie odbywają się koncerty, targi, festiwale czy spotkania biznesowe.
Wiele podstawowych oczekiwań jest wspólnych: czystość, zgodność apartamentu z opisem, czytelne warunki i sprawny kontakt z obsługą. Dużo zależy również od celu podróży oraz znajomości miejsca.
Osoba przyjeżdżająca do Polski po raz pierwszy może potrzebować dokładniejszych informacji o dojeździe, okolicy czy zasadach przyjazdu. Gość regularnie odwiedzający to samo miasto będzie znał te kwestie, ale może mieć inne potrzeby związane z konkretnym pobytem.
Chcemy uważnie słuchać obu tych grup. W rozwoju międzynarodowym pomoże nam połączenie wspólnych standardów obsługi z wiedzą lokalnych zespołów. Dzięki temu marka może dawać przewidywalność, a sposób komunikacji i pomocy odpowiadać sytuacji konkretnego gościa.
Spodziewam się znacznego uproszczenia wyszukiwania i rezerwacji. Narzędzia oparte na AI będą pomagały dopasować pobyt do potrzeb, budżetu i charakteru wyjazdu. Duże platformy zachowają ważną rolę w odkrywaniu i porównywaniu ofert.
Jednocześnie widzę przestrzeń do rozwoju rozpoznawalnych marek operatorów i rezerwacji bezpośrednich. Dobre doświadczenie daje gościowi powód, żeby wrócić do sprawdzonej firmy, również w innym mieście czy kraju. Taką relację chcemy budować przez Heyrent.
Technologia zmieni sposób wyboru apartamentu, a zaufanie nadal będzie zależało od jakości pobytu. Przygotowanie mieszkania, sprawny przyjazd i pomoc w razie problemu pozostaną podstawą usługi. Rozwijając markę i serwis, chcemy stale poprawiać właśnie to doświadczenie.
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