Senatorowie trzech komisji – Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – pochylili się we wtorek wieczorem nad ustawą o najmie krótkoterminowym, którą na początku miesiącu uchwalił Sejm.

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Zdecydowali się już na początku posiedzenia na nietypową procedurę pracy nad ustawą. Ponieważ już od początku posiedzenia było wiadomo, że zarówno biuro legislacyjne Senatu, jak i sami senatorowie mają do ustawy wiele zastrzeżeń, w tym kardynalnych, zgodnie z sugestią prowadzącego obrady przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego Zygmunta Frankiewicza postanowili dać sobie więcej czasu na ich precyzyjne sformułowanie. Samo posiedzenie poświęcili na wysłuchanie opinii legislatorów senackich, samych senatorów i licznie zgromadzonych przedstawicieli branży najmu krótkoterminowego, branży turystycznej oraz aktywistów miejskich.

Ograniczenie praw właściciel mieszkań niekonstytucyjne

Wśród kilkudziesięciu głosów najczęściej powtarzały się te, dotyczące prawa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do zabraniania prowadzenia w ich obiektach najmu krótkoterminowego. Z jednej strony kilkoro senatorów zwracało uwagę, że konieczność zebrania na walnym zgromadzeniu – co jest warunkiem obecnie – co najmniej 50 procent wszystkich członków danej wspólnoty lub spółdzielni stwarza kryterium w praktyce nieosiągalne, a co za tym idzie, przepis ten będzie martwy. – Równie dobrze można było w ogóle go nie nadawać – argumentowała senator Anna Górska. I zaproponowała skreślić owe 50 procent potrzebne do uchwalenia zakazu.

Poparł ją między innymi Wadim Tyszkiewicz. On też zwrócił uwagę z kolei, że ustawa nie wymaga od spółdzielni lub wspólnoty uzasadnienia dla zakazu prowadzenia najmu krótkoterminowego. Zdaniem senatora może to prowadzić do sytuacji, w której na podstawie wniosku złośliwego sąsiada wspólnota lub spółdzielnia doprowadzi do zamknięcia działalności gospodarczej innego mieszkańca.

Inni senatorowie wskazywali, że w ustawie brakuje możliwości odwołania się od takiej decyzji. Waldemar Pawlak wskazywał, że ustawa wychodzi daleko poza zalecaną regulację zaproponowaną w kwestii najmu krótkoterminowego przez Unię Europejską. Zwracał uwagę, że prawdopodobnie dubluje ona też przepisy z innych ustaw.

Jego zdaniem zakazywanie prowadzenia najmu krótkoterminowego będzie ograniczeniem prawa własności i zgodnie z konstytucją powinno iść w parze z odszkodowaniem. – Ktoś, kto kupił mieszkanie w dobrej wierze i prowadzi działalność zgodnie z prawem nie powinien być traktowany jak ten, kto stwarza problemy – dodawał Pawlak.

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Właściciele mieszkań: Mali przedsiębiorcy i turyści stracą

Przedstawiciele firm zajmujących się zarządzaniem mieszkaniami na krótki najem i sami właściciele takich mieszkań podkreślali, że nowa ustawa uderzy w ich interesy (dzięki którym utrzymują rodziny lub dorabiają do emerytury) oraz w interesy całego łańcucha dostawców usług, a także w interesy samych klientów – ludzi, którzy potrzebują mieszkań na kilka dni, jak turyści (szczególnie rodziny z dziećmi), ludzie podróżujący służbowo lub ze względu na zdrowie (np. do szpitali).

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego Grzegorz Żurawski upomniał się o narzędzia, które pozwolą właścicielom lokali nimi zarządzać, w tym egzekwować utrzymanie porządku i ciszy od swoich klientów. W tej kwestii pomogłoby rejestrowanie danych osobowych każdego podróżnego, czego ustawa nie przewiduje.

Łukasz Mikosz z Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych wyraził obawę, że ustawa nie zlikwiduje szarej strefy w najmie krótkoterminowym, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto ominie przepisy i będzie szukał klientów pokątnie, a ustawa nie przewiduje ścigania takich osób.

Jedna z właścicielek mieszkań wskazała, że ustawa w tym kształcie sprzyja właścicielom hoteli, bo wzmacnia ich biznes kosztem kwater prywatnych.

Hotelarze: Nierówna konkurencja

W kontrze do wielu z tych wystąpień zabrzmiał głos sekretarza generalnego Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Krzysztofa Szadurskiego, który z kolei podkreślił, że to najem krótkoterminowy jest obecnie uprzywilejowany wobec całego segmentu hotelowego, bo ten drugi podlega ścisłym rygorom i przepisom. Nawet po zmianach właściciele kwater nie będą musieli się na razie martwić przepisami przeciwpożarowymi, ponosić wielu kosztów czy przestrzegać „lex Kamilek”. A najważniejsze, że ustawa o najmie krótkoterminowym nie jest skorelowana z uchwaloną niedawno ustawą o opłacie turystycznej, która wymusi na hotelarzach dopisywanie do rachunku gości dodatkowego elementu, przez co spadnie ich konkurencyjność.

Poprawki legislatorów i senatorów zostaną rozpatrzone prawdopodobnie podczas kolejnego posiedzenia Senatu, na początku listopada.