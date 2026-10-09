Przygotowana przez resort sportu i turystyki nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich wdraża do polskiego prawa unijne rozporządzenie dotyczące gromadzenia i udostępniania danych o najmie krótkoterminowym. Najem krótkoterminowy został zdefiniowany jako najem do 30 dni, jeśli dotyczy jednorazowo jednego klienta.

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Tylko zarejestrowane lokale mają prawo być wynajmowane

Ustawa wprowadza obowiązek rejestrowania obiektów świadczących takie usługi. Obiekty będą miały swoje numery identyfikacyjne i będą wpisywane do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON). Tylko wtedy właściciele będą mogli legalnie je wynajmować i ogłaszać taką możliwość, na przykład na wyspecjalizowanych platformach, jak Airbnb czy Booking.com. Za naruszenie nowych obowiązków grozi im kara do 50 tysięcy złotych i wykreślenie z rejestru.

Jednocześnie ustawa wprowadza przepis, zgodnie z którym właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej lub walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej będą mogli podjąć uchwałę zakazującą świadczenia usług hotelarskich w lokalach znajdujących się w danej nieruchomości. W wypadku spółdzielni wymagana będzie większość ponad 50 procent uprawnionych do głosowania. Jeśli spółdzielcy podejmą taką decyzję, przedsiębiorcy prowadzący najem krótkoterminowy będą mieli sześć miesięcy na zakończenie tej działalności.

Ustawa daje też mieszkańcom, wspólnotom i spółdzielniom prawo do inicjowania kontroli obiektów wykorzystywanych do najmu krótkoterminowego. Kontrole mają obejmować nie tylko wymagania techniczne i przeciwpożarowe, ale także kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ustawa przewiduje także obowiązkowe wykreślanie z ewidencji obiektów, w których w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego stwierdzonego przypadku odnotowano łącznie trzy naruszenia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponowny wpis do ewidencji byłby możliwy dopiero po roku.

Gmina może wyznaczyć strefę wolną od najmu krótkoterminowego

Nowym rozwiązaniem są również gminne strefy zakazu najmu krótkoterminowego. Rada gminy, na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, może ustanowić obszar, na którym działalność w zakresie usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych byłaby czasowo wyłączona. Uchwały mogłyby przewidywać wyjątki podmiotowe, przedmiotowe lub czasowe.

W ocenie resortu sportu i turystyki zmiany zwiększą podmiotowość mieszkańców i samorządów w kształtowaniu otoczenia, w którym żyją.

Przepisy dające wspólnotom i spółdzielniom możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego i regulacje dotyczące gminnych stref zakazu miałyby wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Pozostałe przepisy ustawy zaczęłyby obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

Ustawa została uchwalona wraz z poprawkami złożonymi przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Mają one charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Najem krótkoterminowy obiektem sporu w koalicji

W lipcu w sprawie proponowanych przez rząd rozwiązań dotyczących najmu krótkoterminowego doszło do sporu w koalicji, po tym jak w dniu posiedzenia Rady Ministrów, resort rozwoju i technologii złożył autopoprawkę, która wykreślała przepisy umożliwiające wspólnotom, spółdzielniom i samorządom wprowadzanie zakazu najmu krótkoterminowego.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazywała, że przyjęty wówczas przez rząd projekt nie dawał samorządom i mieszkańcom żadnych praw do ograniczenia najmu krótkoterminowego.

Wiceszef MSiT Ireneusz Raś przekonywał z kolei, że przyjęte wówczas rozwiązania były wystarczające. Pod naciskiem premiera Donalda Tuska na początku września rząd przyjął jednak autopoprawkę dodającą rozwiązania ograniczające swobodę dysponowania lokalami przez ich właścicieli, a dodające uprawnienia samorządom (strefy) i wspólnotom i spółdzielniom (zakaz przeznaczania mieszkania na wynajem krótkoterminowy).

W czwartek za ustawą głosowało 407 posłów, przeciw było 24, a 9 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.