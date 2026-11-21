Od nowego roku w życie wejdą dwie ustawy ważne z punktu widzenia przyszłości turystyki. Jedna liberalizuje zasady pobierania przez samorządy opłaty miejscowej, zwanej popularnie opłatą turystyczną, dzięki czemu kilkakrotnie więcej gmin będzie mogło ją stosować. Druga ustawa reguluje najem krótkoterminowy, co z kolei uporządkuje część rynku zapewniającego turystom noclegi.

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IGHP przypomina, że turystyka zapewnia 5 procent polskiego PKB i 760 tysięcy miejsc pracy. Według izby odpowiednio wspierana poprzez finansowanie z nowej opłaty branża w perspektywie kilku lat może rozszerzyć zatrudnienie do miliona ludzi.

Opłata turystyczna powinna służyć turystyce

W liście otwartym do radnych wszystkich gmin w Polsce opublikowanym w piątek, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP) namawia samorządowców, aby środki z nowej daniny przeznaczali wyłącznie na cele związane z turystyką lub niwelowaniem jej niekorzystnego wpływu na gminę. Przy czym IGHP widzi te wydatki bardzo szeroko. Zarówno jako wydatki na promowanie zrównoważonej turystyki, jak i inwestycje służące ruchowi turystycznemu i szerzej lokalnym mieszkańcom, w tym budowę i utrzymanie infrastruktury, poprawę jakości komunikacji miejskiej, ochronę środowiska, działalność kulturalną i renowację zabytków, a także utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa w miejscach publicznych czy inwestowanie w atrakcje turystyczne.

„Nowa opłata ma charakter podatku cenotwórczego – każda podwyżka kosztu noclegu jest bezpośrednio odczuwana przez gości. Jeżeli wprowadzeniu daniny nie będą towarzyszyć celowe inwestycje we wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, konkurencyjność polskich obiektów noclegowych względem rynków zagranicznych spadnie” – czytamy w liście.

Zapewnić równość podmiotów na rynku noclegów

Kolejnym postulatem hotelarzy jest równe traktowanie podmiotów na rynku noclegowym i walka z szarą strefą. IGHP apeluje, aby gminy podejmowały uchwały o pobieraniu opłaty od turystów dopiero po wyegzekwowaniu obowiązku rejestrowania mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy, przewidzianego w nowelizowanej ustawie o usługach hotelarskich.

Najem krótkoterminowy stanowi ponad 25 procent rynku turystycznego zakwaterowania w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby właściciele mieszkań i domów wynajmowanych turystom byli zobowiązani do pobierania opłaty turystycznej równocześnie z hotelarzami. To zapewni równość tych podmiotów na rynku.

Zdaniem IGHP przedwczesne wprowadzenie nowej daniny obciążyłoby wyłącznie profesjonalne obiekty hotelarskie i pogłębiło zjawisko nieuczciwej konkurencji.

Hotelarz powinien zarobić na opłacie turystycznej

Trzecim postulatem IGHP jest przewidzenie przez samorządy odpowiedniej wysokości wynagrodzenia dla pobierających opłatę turystyczną przedsiębiorców hotelarskich. Pobieranie nowego podatku wiąże się, jak wskazano, z rozszerzeniem obowiązków, odpowiedzialności i nakładu pracy. Nowe przepisy gwarantują im, że ich wynagrodzenie z tego tytułu nie może być niższe niż 10 procent pobranej opłaty. IGHP chciałoby, żeby radni od razu w uchwałach przewidzieli co najmniej 20-procentowy odpis. Sugerują, że to usprawni pobieranie opłaty miejscowej z korzyścią dla budżetów gmin.

„Wierzymy, że nowe możliwości finansowe zostaną wykorzystane z uwzględnieniem interesów wszystkich stron: turystów, przedsiębiorców, pracowników oraz lokalnych społeczności” – podsumowuje w piśmie prezes organizacji Ireneusz Węgłowski.

Nowelizacja przepisów o opłacie miejscowej i uzdrowiskowej umożliwia pobieranie daniny w miejscowościach świadczących usługi zakwaterowania, znosząc dotychczasowy wymóg spełniania kryteriów dotyczących czystości powietrza. Maksymalne stawki opłaty miejscowej wyniosą 5 złotych za noc w miejscowościach mających walory krajobrazowe i 5,50 złotego na obszarach ochrony uzdrowiskowej.

W miejscowościach o statusie uzdrowiska maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej wyniesie 6,86 zł za noc.

Zmiana przepisów umożliwi pobieranie opłaty m.in. w Krakowie, gdzie dotychczas nie było to możliwe z powodu niespełnienia wymogów dotyczących jakości powietrza. Szacuje się, że dzięki temu miasto rocznie zarobi 40–50 milionów złotych. Krakowskie władze przygotowały już projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty. Jest on obecnie konsultowany, zakłada się, że będzie uchwalony przed końcem roku.