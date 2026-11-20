W październiku 79 procent obiektów miało obłożenie przekraczające 50 procent, w tym 36 procent przekroczyło 70 procent. Tylko 4 procent hoteli miało frekwencję poniżej 30 procent – wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej wśród hotelarzy przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.

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85 procent hoteli biznesowych było wypełnionych w ponad połowie, w tym 41 procent obiektów miało frekwencję powyżej 70 procent. Nie było w tej grupie hoteli z obłożeniem poniżej 30 procent.

71 procent obiektów wypoczynkowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 54 procent w przedziale 50-70 procent. Hoteli z obłożeniem poniżej 30 procent było 13 procent.

Wskaźniki obłożenia lepsze niż przed rokiem

Obłożenie poprawiło się zarówno w hotelach biznesowych, jak i wypoczynkowych. W połowie hoteli frekwencja wzrosła w porównaniu z październikiem ubiegłego roku, w tym 28 procent obiektów zanotowało wzrost do 5 punktów procentowych. Pogorszenie odnotowało 24 procent hoteli, w tym najliczniejsza była grupa ze spadkiem do 5 punktów procentowych, stanowiąca 15 procent. 26 procent hoteli miało wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.

51 procent hoteli biznesowych poprawiło wskaźnik względem października ubiegłego roku, w tym 31 procent zanotowało wzrost do 5 punktów procentowych. Spadek obłożenia odnotowało 22 procent hoteli, w tym 15 procent do 5 punktów procentowych. 27 procent obiektów utrzymało obłożenie na tym samym poziomie.

54 procent obiektów wypoczynkowych poprawiło obłożenie, w tym najliczniejsza grupa stanowiąca 29 procent zanotowała wzrost do 5 punktów procentowych. Co czwarty obiekt wypoczynkowy miał gorszą frekwencję (17 procent ze spadkiem do 5 punktów procentowych), a 21 procent utrzymało ją na zeszłorocznym poziomie.

Ceny nadal rosną

W październiku średnie ceny rosły, licząc rok do roku, dynamiczniej niż w poprzednim okresie. 73 procent hoteli podniosło ceny w stosunku do października 2025 roku, w tym 57 procent odnotowało wzrost do 10 procent.

Ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe miało 27 procent hoteli, w tym 16 procent utrzymało te same ceny, a 11 procent zanotowało spadek do 10 procent.

Rezerwacje na listopad lepsze w hotelach biznesowych

Poziom rezerwacji przyjęty na listopad jest wyraźnie lepszy w hotelach biznesowych niż wypoczynkowych. Wynika to z końca sezonu jesiennego i typowo biznesowego charakteru tego miesiąca. 34 procent całej grupy ankietowanych hoteli wykazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 23 procent obiektów.

37 procent hoteli biznesowych nie przekracza 30-procentowej frekwencji, a wypełnionych w połowie lub więcej jest 21 procent. Grupa środka (obłożenie 31–50 procent) stanowi 43 procent.

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to tylko 13 procent zapełnionych w więcej niż połowie, w tym 8 procent z frekwencją powyżej 70 procent. 30-procentowego obłożenia nie przekracza 41 procent obiektów wypoczynkowych, grupa środka (31–50 procent) stanowi 46 procent.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 2 do 12 listopada wzięło udział 136 hoteli we wszystkich województwach. Trzy czwarte z nich to obiekty miejskie, 46 procent – sieciowe, 50 procent – biznesowe, 18 procent – wypoczynkowe, a 32 procent – łączące profil biznesowy z turystycznym. 76 procent hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 48 procent mniej niż 100 (średnio 114). 89 procent ankietowanych obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.