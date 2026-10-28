Celem tego posunięcia jest zwiększenie rozpoznawalności, zapewnienie większej przejrzystości oferty dla podróżnych i właścicieli hoteli i przyspieszenie rozwoju dzięki wspólnej platformie i rozbudowanym rozwiązaniom cyfrowym – informuje BWH Hotels w komunikacie.

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Ta strategiczna zmiana, oparta na szeroko zakrojonych badaniach konsumenckich i opiniach gości, odzwierciedla sposób, w jaki współcześni podróżni wyszukują, oceniają i rezerwują hotele, a jednocześnie pozwala zachować odrębny charakter każdego niezależnego obiektu – tłumaczy przedsiębiorstwo.

– Mamy hotel praktycznie na każdą okazję związaną z podróżą, ale wielu podróżnych zna tylko część naszego portfolio – mówi prezes i dyrektor generalny WorldHotels Larry Cuculic, cytowany w komunikacie.

– WorldHotels pozwala nam w bardziej przejrzysty sposób opowiadać o naszej ofercie. Łącząc nasze marki, program lojalnościowy i rozwiązania cyfrowe pod jedną marką nadrzędną, przybliżamy podróżnym, czym dziś jest WorldHotels, a jednocześnie umożliwiamy hotelarzom skuteczniejsze konkurowanie na rynku globalnym, zachowując niezależność i indywidualny charakter naszych 4 tysięcy hoteli – dodaje.

Lokalna wiedza w globalnej skali

W przeciwieństwie do wielu dużych firm hotelarskich opierających działalność na ustandaryzowanych doświadczeniach, WorldHotels buduje swoją platformę wokół lokalnej wiedzy i doświadczeń – czytamy w komunikacie. Transformacja ma umożliwić wykorzystanie wiedzy tysięcy niezależnych hotelarzy w całej globalnej sieci na większą skalę – poprzez udostępnianie informacji o okolicy i atrakcjach, pochodzących bezpośrednio od zespołów hotelowych, a także ułatwienie podróżnym ich poznawania.

Tożsamość i oznakowanie poszczególnych obiektów pozostaną bez zmian, natomiast platforma WorldHotels ułatwi poznawanie całej oferty, wzmocni bezpośrednie relacje z gośćmi i zwiększy widoczność hoteli na całym świecie.

Łącząc lokalną wiedzę z możliwościami globalnej firmy hotelarskiej, WorldHotels zapewni podróżnym zarówno poczucie pewności wynikające z korzystania z zaufanej sieci, jak i autentyczne doświadczenia związane z konkretnymi miejscami – głosi komunikat.

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Wspólny program lojalnościowy dla 70 milionów członków

Kluczowym elementem transformacji jest WorldHotels Rewards – nowy wspólny program lojalnościowy łączący Best Western Rewards i WorldHotels Rewards, które mają łącznie 70 milionów członków. Nowy program wprowadzi trzy uproszczone poziomy członkostwa, przy zachowaniu wszystkich obecnych przywilejów, takich jak dopasowanie statusu, specjalne stawki dla członków i punkty bez terminu ważności. Członkowie zachowają dotychczasową wartość zgromadzonych punktów i zyskają dodatkowe możliwości ich zdobywania, a jednocześnie otrzymają dostęp do prostszego systemu korzystania z nagród.

– Dzięki szeroko zakrojonym badaniom konsumenckim i opiniom członków dowiedzieliśmy się, że podróżni oczekują intuicyjnego i przejrzystego programu lojalnościowego, który zapewnia im uznanie niezależnie od miejsca podróży – mówi dyrektor ds. marketingu WorldHotels Joelle Park.

– Łącząc nasze programy lojalnościowe pod nazwą WorldHotels Rewards, ułatwiamy gościom poznanie pełnego zakresu naszej oferty, znalezienie odpowiedniego hotelu na każdą podróż i poczucie, że są mile widziani, niezależnie od tego, gdzie się zatrzymają – wskazuje.

Członkowie WorldHotels Rewards mogą zdobywać i wykorzystywać nagrody w hotelach należących do marek: WorldHotels Collection, WorldHotels Backdrop, Aiden, Best Western Premier, BW Premier Collection, BW Signature Collection, Best Western Plus, GLō, Best Western, SureStay Hotels, SureStay Collection, Executive Residency, Home by Best Western i SureStay Studio.

Aby obsługiwać nowy program lojalnościowy i unowocześnić kontakty z gośćmi, WorldHotels zainwestowała w nową stronę internetową, opracowaną na podstawie informacji zgromadzonych podczas rozmów z zespołami hotelowymi na całym świecie, a także przeprojektowaną aplikację mobilną.

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WorldHotels Collection – niezależne hotele z wyrazistym charakterem

W ramach tej transformacji hotele o najlepszym standardzie zostaną połączone pod marką WorldHotels Collection, która obejmuje sześć kategorii: WorldHotels Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels Distinctive, WorldHotels Crafted, WorldHotels Backdrop i WorldHotels Residences.

– Przyszłość luksusowego hotelarstwa nie polega na standaryzacji. Chodzi o to, by pomagać wyjątkowym, niezależnym obiektom konkurować i rozwijać się na rynku globalnym, a jednocześnie pozostać wiernymi własnej tożsamości – mówi prezes WorldHotels Collection Ron Pohl.

– WorldHotels Collection łączy niezależność z globalnym zasięgiem, zapewniając właścicielom dostęp do potencjału komercyjnego, technologii i mechanizmów generujących popyt, jakie oferuje duża sieć hotelarska, przy jednoczesnym zachowaniu spersonalizowanych, lokalnych doświadczeń, których poszukują współcześni podróżni – wyjaśnia.