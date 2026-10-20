We wrześniu 91 procent ankietowanych hoteli zanotowało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 55 procent zapełniło się w ponad 70 procentach. Tylko 3 procent obiektów miało frekwencję poniżej 30 procent – pisze Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego w podsumowaniu ostatniej ankiety.

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90 procent obiektów biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 62 procent miało frekwencję powyżej 70 procent. Zaledwie 3 procent hoteli zakończyło wrzesień z wynikiem poniżej 30 procent.

92 procent obiektów wypoczynkowych osiągnęło obłożenie powyżej 50 procent, w tym 58 procent powyżej 70 procent. Obłożenie poniżej 30 procent miało tylko 3 procent z nich.

Lepiej niż przed rokiem, głównie w hotelach biznesowych

Wskaźniki obłożenia poprawiły się w porównaniu z wrześniem zeszłego roku, choć głównie za sprawą segmentu biznesowego. Ogólnie obłożenie wzrosło w ponad połowie (52 procent) hoteli, w tym po 21 procent obiektów zanotowało wzrost do 5 punktów procentowych oraz w przedziale 6-10 punktów procentowych. 31 procent hoteli pogorszyło obłożenie w stosunku do września ubiegłego roku, w tym najliczniejsza (21 procent) była grupa ze spadkiem do 5 punktów procentowych. 17 procent hoteli miało wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.

Dla 53 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do września ubiegłego roku, z najwyższym udziałem 20 procent w grupie z przedziałem 6-10 punktów procentowych. 30 procent hoteli zanotowało obniżenie, w tym 23 procent do 5 punktów procentowych. 18 procent obiektów utrzymało obłożenie na tym samym poziomie.

W obiektach wypoczynkowych bilans był wyrównany. Zarówno poprawę jak i pogorszenie obłożenia wskazało po 39 procent hoteli. Wśród pierwszych najliczniejszą grupę (15 procent) stanowiły hotele ze wzrostem do 5 punktów procentowych, wśród drugich – ze spadkiem do 5 punktów procentowych (27 procent). Pozostałe 22 procent obiektów utrzymało obłożenie na zeszłorocznym poziomie.

Ceny nadal w górę

We wrześniu średnie ceny rosły, licząc rok do roku, w tempie zbliżonym do poprzedniego miesiąca. Odpowiedzi wskazują, że 60 procent hoteli podniosło ceny w stosunku do września 2025 roku, w tym 43 procent do 10 punktów procentowych.

40 procent hoteli miało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 22 procent utrzymało te same ceny, a 14 procent obniżyło je do 10 procent.

Rezerwacje na październik: umiarkowane w biznesie, bardzo dobrze w wypoczynku

Przyjęte rezerwacje na październik wskazują na umiarkowane prognozy w segmencie hoteli biznesowych i bardzo dobre, jak na tę porę roku, prognozy dla obiektów wypoczynkowych. 11 procent całej grupy ankietowanych hoteli wykazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 48 procent obiektów.

13 procent obiektów biznesowych deklaruje obłożenie poniżej 30 procent, a wypełnionych w połowie lub więcej jest 34 procent. Grupa środka (obłożenie 31-50 procent) jest najliczniejsza i stanowi ponad połowę (52 procent).

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 69 procent z frekwencją powyżej 50 procent, w tym 12 procent jest zapełniona w więcej niż 70 procentach. Tylko 4 procent obiektów notuje obłożenie poniżej 30 procent.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 5 do 15 października 2026 roku wzięło udział 136 hoteli ze wszystkich województw. 74 procent z nich to obiekty miejskie, 43 procent sieciowe, 45 procent biznesowe, 19 procent wypoczynkowe, a 36 procent łączące profil biznesowy z turystycznym. 74 procent ankietowanych hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 48 procent mniej niż 100 (średnio 118). 86 procent obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.