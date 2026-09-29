Czeki turystyczne można wykorzystać na noclegi po sezonie letnim
Najszybciej, bo w zaledwie 3 minuty, wyczerpano pulę czeków w kategorii otwartej.
- Czeki dla grupy senioralnej rozeszły się w 14 minut, najdłużej, bo 27 minut, mogli generować czeki posiadacze karty dużej rodziny – mówi Rogowska, dodając, że w tym czasie rozdysponowano wszystkie przewidziane w pierwszej turze czeki, których w sumie było 4757.
- Cieszymy się, że wszystko obyło się bez problemów technicznych, choć zainteresowanie czekami było dużo większe, niż możliwości programu - podkreśliła Rogowska.
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Czek turystyczny to dopłata 300 złotych do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który wcześniej zgłosił się do udziału w tym programie. Czeki wygenerowane we wtorek należy zrealizować od 30 września do 18 października.
Kolejna tura czeków to 20 października – 8 listopada i 10-30 listopada.
W sumie w trzech turach naboru region przydzieli czeki o wartości 3,5 miliona złotych. Pieniądze te pochodzą ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i samorządu wojewódzkiego regionu warmińsko-mazurskiego.
O czek turystyczny w kolejnych turach ponownie będą mogli się starać wszyscy dorośli, przy czym osobną pulę wydzielono dla seniorów w wieku 60 lat i więcej, a także osobną dla posiadaczy karty dużej rodziny.
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