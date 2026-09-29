FEHT Las Palmas, Ashotel, Asofuer i Asolan sprzeciwiają się generalnej liberalizacji zasad dotyczących zmiany przeznaczenia nieruchomości turystycznych na cele mieszkaniowe - pisze hiszpański portal branży turystycznej Preferente. Organizacje odnoszą się w ten sposób do przygotowywanej przez rząd Wysp Kanaryjskich reformy przepisów regulujących możliwość wykorzystywania obiektów turystycznych do celów mieszkaniowych.

Reklama Reklama

Mieszkania dla turystów nie powinny być zamienione w zwykłe mieszkania

Branża turystyczna popiera aktualizację regulacji, które uważa za przestarzałe. Nie zgadza się jednak na rozwiązanie, które umożliwiałoby bez ograniczeń przekształcanie obiektów przeznaczonych na zakwaterowanie turystyczne w lokale mieszkalne. Jej zdaniem zmniejszanie bazy noclegowej może w konsekwencji wpłynąć na rentowność i funkcjonowanie całych kompleksów turystycznych.

Problem dotyczy również zarządzania samymi obiektami – jeśli część właścicieli przestaje uczestniczyć w działalności turystycznej, trudniejsze staje się finansowanie i utrzymanie infrastruktury, części wspólnych i usług świadczonych przez dany kompleks.

Dane dotyczące potencjalnych skutków ekonomicznych pochodzą z badań Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) Uniwersytetu Las Palmas de Gran Canaria, przedstawionych w 2024 roku.

Na podstawie tych opracowań organizacje branżowe szacują, że przeznaczenie kompleksów turystycznych na cele mieszkaniowe może mieć wpływ na obroty sektora w wysokości 3,59 miliarda euro rocznie. Jednocześnie ostrzegają przed możliwością utraty 88 tysięcy miejsc pracy i około 943 milionów euro z tytułu wpływów podatkowych.

Branża turystyczna broni apartamentów

Branża podkreśla tym samym, że kwestia zmiany przeznaczenia nieruchomości turystycznych nie dotyczy wyłącznie struktury samych kompleksów. Według przedstawionych danych, może również wpływać na działalność gospodarczą generowaną przez sektor i dochody administracji publicznej.

Organizacje turystyczne nie wykluczają jednak rozwiązania dla sytuacji, w których wykorzystanie nieruchomości do celów mieszkaniowych jest już ugruntowane.

Ich zdaniem można rozważyć uznanie prawa do użytkowania mieszkalnego w odniesieniu do właścicieli, którzy są w stanie udowodnić, że nieruchomość była wykorzystywana w ten sposób przed 1 stycznia 2017 roku.

Jednocześnie branża turystyczna sprzeciwia się temu, aby takie rozwiązanie stało się podstawą do rozszerzania możliwości wykorzystania mieszkalnego na kolejne lokale zaprojektowane i przeznaczone pierwotnie na zakwaterowanie turystyczne.

Organizacje branżowe opowiadają się również za indywidualnym analizowaniem poszczególnych sytuacji. Dotyczy to także nieprawidłowości i prowadzonych postępowań.

Ich zdaniem ewentualne naruszenia oraz istniejące sprawy powinny być rozwiązywane za pomocą przewidzianych do tego procedur. Nie powinny natomiast prowadzić do zmiany ogólnych zasad w sposób, który umożliwiłby stopniowe przekształcanie kompleksów turystycznych w zwykłe obiekty mieszkalne.