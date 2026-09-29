Hotel Arłamów opublikował swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju. Dokument liczy 151 stron i pokazuje nie tylko to, czym hotel może się pochwalić, lecz także dane, których gość podczas urlopu praktycznie nigdy nie widzi: zużycie zasobów, odpady, bezpieczeństwo, warunki pracy, inwestycje, relacje z dostawcami, wpływ na otaczającą przyrodę, ryzyka pogodowe, a nawet obszary, których firma nie potrafi jeszcze w pełni zmierzyć.

„Nie ukrywam, ten raport czujemy do dzisiaj. Pracowało nad nim ponad 16 osób, wymagał setek godzin pracy, uporządkowania danych i dużej edukacji. Sam ukończyłem studia podyplomowe z ESG, żeby odpowiedzialnie prowadzić ten obszar, a i tak nie wszystko udało się nam jeszcze domknąć. Raport za 2026 rok już wywiera presję, bo za rok trzeba pokazać zmianę, a nie tylko statystykę.” - Dariusz Domański, Dyrektor Techniczny i Pełnomocnik Zarządu ds. ESG

Co istotne, Arłamów nie ma prawnego obowiązku przygotowywania takiego raportu. Spółka zdecydowała się zrobić to dobrowolnie i oprzeć publikację na wybranych rozwiązaniach stosowanych w europejskim raportowaniu ESG. Sam hotel zastrzega przy tym, że dokument nie jest raportem sporządzonym w pełnej zgodności z ESRS i nie został poddany zewnętrznej atestacji.

Co naprawdę kryje się za pobytem w Arłamowie?

Dla gościa Arłamów to przede wszystkim natura, sport, pokoje, baseny, SPA, restauracje, stok narciarski czy infrastruktura sportowa. Raport ESG pokazuje jednak drugą stronę funkcjonowania 235-hektarowego kompleksu.

Arłamów pobiera wodę z 11 własnych ujęć położonych na głębokości od 67 do 100 metrów. Powstająca oczyszczalnia ma przepustowość 400 m³ ścieków na dobę i została zaprojektowana dla obciążenia odpowiadającego 3250 mieszkańcom. Planowany zbiornik retencyjny pomieści natomiast 4466 m³ wody, czyli ponad 4,4 mln litrów.

Ale raport schodzi też do znacznie mniejszych szczegółów.

Przed każdą z 26 wind pojawiły się informacje zachęcające gości do korzystania ze schodów, dystrybutory wody mają pozwalać na ograniczenie zużycia około 3000 plastikowych butelek rocznie, a w restauracjach jednorazowe porcje masła zastąpiono specjalnym dozownikiem wydającym je w porcjach po 12 gramów.

Na terenie Arłamowa znajdują się cztery ule, a hotelowy miód trafia na śniadania. W ośrodku jeździeckim przebywa 15 koni karmionych paszą z własnej produkcji. Hasło sianokosy jest dobrze znane zespołowi Arłamowa. Nawet szyby budynków zostały oznakowane w sposób ograniczający ryzyko zderzeń ptaków.

To właśnie takie szczegóły sprawiają, że raport ESG zaczyna przypominać bardziej encyklopedię funkcjonowania dużego resortu niż typowy materiał wizerunkowy.

Hotel, który czasem produkuje więcej prądu, niż sam potrzebuje

Arłamów ma własną infrastrukturę do produkcji energii. W 2025 roku hotel wprowadził do krajowej sieci 9 MWh zielonej energii — nadwyżkę własnej produkcji ponad chwilowe zapotrzebowanie obiektu. Według raportu 97,1 proc. całkowitego zużycia energii organizacji pochodziło w tym roku ze źródeł odnawialnych.

Z drugiej strony dokument nie próbuje przedstawiać działalności dużego resortu jako bezśladowej.

W 2025 roku Hotel Arłamów wykazał 484,139 tony wytworzonych odpadów. Sama liczba może robić wrażenie, ale raport pokazuje również jej strukturę: ponad 404 tony stanowiły popioły lotne powstające przy wykorzystywaniu biomasy, a 457 ton odpadów innych niż niebezpieczne skierowano do odzysku.

Jest też druga strona komfortu gości i firmy, które jadą do Arłamowa

Na miejscu działa własne ambulatorium, dostępni są ratownicy medyczni, w wybrane dni także lekarz, a hotel posiada trzy defibrylatory AED, możliwość wykonania EKG i heliport przygotowany do przyjęcia śmigłowca ratunkowego.

W 2025 roku ambulatorium odnotowało 1102 zdarzenia medyczne dotyczące gości oraz pracowników mieszkających na miejscu. Były wśród nich zarówno drobne dolegliwości i urazy, jak i sytuacje wymagające hospitalizacji.

Takie informacje zwykle nie pojawiają się w folderze hotelowym. W raporcie służą jednak pokazaniu, że bezpieczeństwo turysty to nie tylko monitoring czy ratownik przy basenie, ale cały system organizacyjny działający poza jego polem widzenia.

Raport pokazuje również ludzi, którzy ten resort obsługują

W 2025 roku Hotel Arłamów zwiększył bazę mieszkaniową dla swojej załogi o 42 miejsca, budując nowe domki dla pracowników. Jednocześnie wydatki na szkolenia wzrosły o ponad 130 proc. względem 2024 roku. Firma opisuje m.in. program Akademia Lidera, Arłamów Camp Manager, szkolenia menedżerskie, gastronomiczne, SPA, pierwszą pomoc czy cyberbezpieczeństwo.

„W sporcie wynik widać na tablicy, ale decyduje o nim to, czego kibic nie widzi: trening, zaplecze i powtarzalność. Z hotelem jest podobnie. Raport pokazuje niewidzialną część Arłamowa i pozwala nam później sprawdzić, czy za deklaracjami rzeczywiście poszła zmiana.” - wylicza Michał Kozak, Prezes Zarządu Hotelu Arłamów S.A.

Po co turyście wiedzieć o tym wszystkim?

Arłamów nie zakłada, że goście zaczną przed urlopem analizować 151 stron tabel.

Chodzi raczej o to, aby zainteresowany klient mógł sprawdzić, co naprawdę stoi za znaną marką: skąd bierze się woda, jak hotel zarządza energią, jak chroni pracowników i gości, jak współpracuje z dostawcami, w co inwestuje i jaki wpływ wywiera na miejsce, którego natura jest jednocześnie jedną z jego największych atrakcji.

„Turystyka to dziś mobilność w szerokim znaczeniu — decyzja, dokąd jedziemy, jak się przemieszczamy, gdzie śpimy, komu zostawiamy pieniądze i jaki wpływ ma nasz pobyt na miejsce, które odwiedzamy. Na świecie coraz więcej podróżnych patrzy nie tylko na cenę i standard, ale również na relację obiektu z lokalną społecznością i środowiskiem; podobne pytania coraz częściej zadają też Polacy. Dlatego chcemy dać firmom i gościom konkretne dane, żeby sami mogli ocenić, jaki model turystyki wspierają swoim wyborem” - wyjaśnia Maciej Straus, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Hotelu Arłamów S.A.

Ta przejrzystość ma również znaczenie dla firm organizujących w Arłamowie konferencje i wydarzenia. Coraz częściej same muszą one wiedzieć, z jakimi partnerami współpracują i jaki wpływ znajduje się w ich łańcuchu wartości.

Dla pracowników raport jest z kolei publicznym zapisem m.in. zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa, rozwoju i warunków pracy, a dla dostawców — informacją o zasadach współpracy i kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa.

Pierwszy raport ESG już trafił do ogólnopolskiego konkursu

Raport Hotelu Arłamów został zakwalifikowany do finału jubileuszowej, 20. edycji konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W konkursie publikacje oceniane są nie tylko pod kątem zawartości, lecz również jakości i sprawdzalności informacji oraz rzeczywistego podejścia organizacji do zrównoważonego rozwoju. TAURON był głównym laureatem w 2025, ING wygrał sektor finansowy, Respect Energy kategorię raportów dobrowolnych, a Orange, Echo Investment, mBank i Santander otrzymały wyróżnienia. W 2024 wśród zwycięzców byli m.in. LUG i ING, zaś Allegro zdobyło Nagrodę Internautów.

Dla Arłamowa jest to pierwszy rok raportowania. Firma deklaruje, że publikacja ma powstawać cyklicznie, dzięki czemu kolejne raporty będą pokazywać realne osiągane cele lub wyzwania przed jakimi staje taka firma.

Pełny Raport Zrównoważonego Rozwoju Hotelu Arłamów 2025: [LINK]

Materiał Partnera