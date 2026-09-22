W sierpniu obłożenie powyżej 50 procent zanotowało 87 procent ankietowanych hoteli, w tym 60 procent zapełniło się powyżej 70 proc. frekwencji. Tylko 2 procent hoteli zaraportowało frekwencję poniżej 30 procent.

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W grupie hoteli biznesowych obłożenie powyżej 50 procent uzyskało 82 procent obiektów, w tym 47 procent uzyskało frekwencję powyżej 70 procent. Hotele z obłożeniem poniżej 30 procent stanowiły 2 procent.

84 procent obiektów wypoczynkowych osiągnęło obłożenie powyżej 50 procent, w tym 74 procent uzyskało frekwencję powyżej 70 procent. Nie było hoteli z frekwencją poniżej 40 procent.

Wskaźniki obłożenia lepsze niż przed rokiem

W ponad połowie hoteli (54 procent) frekwencja wzrosła w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, w tym 31 procent obiektów zanotowało wzrost do 5 punktów procentowych. Pogorszenie odnotowało 28 procent hoteli, w tym najliczniejsza była grupa ze spadkiem do 5 punktów procentowych, stanowiąca 18 procent. Również 18 procent hoteli miało wyniki na tych samych poziomach, jak w zeszłym roku.

W wypadku 53 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się, z najwyższym udziałem 24 procent w grupie z przedziałem do 5 punktów procentowych. 20 procent hoteli zanotowało obniżenie, w tym 16 procent do 5 punktów procentowych. 24 procent obiektów utrzymało obłożenie na tym samym poziomie.

W grupie obiektów wypoczynkowych 53 procent poprawiło wskaźnik obłożenia w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, w tym zdecydowanie najliczniejsza grupa 47 procent zanotowała wzrost do 5 punktów procentowych. 26 procent obiektów miało gorsze obłożenie (16 procent ze spadkiem do 5 punktów procentowych), a 21 procent utrzymało je na zeszłorocznym poziomie.

Stabilny wzrost średnich cen

65 procent hoteli podniosło ceny w stosunku do sierpnia 2025 roku, w tym 55 procent odnotowało wzrost do 10 punktów procentowych. Ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe miało 35 procent hoteli, w tym 13 procent utrzymało te same ceny, a 18 procent obniżyło do 10 procent.

Z optymizmem o rezerwacjach na wrzesień

Przyjęte rezerwacje na wrzesień wskazują na wyraźnie lepsze niż w wakacje prognozy w hotelach biznesowych, ale i obiekty wypoczynkowe nie zwalniają tempa. W całej grupie ankietowanych 10 procent hoteli wykazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 60 procent obiektów.

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Tylko 7 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a wypełnionych w połowie lub więcej jest 49 procent. Grupa środka z obłożeniem 31-50 procent stanowi 44 procent.

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 68 procent z frekwencją powyżej 50 procent, w tym 37 procent jest zapełnione w ponad 70 procentach. Z kolei 21 procent obiektów notuje obłożenie poniżej 30 procent.

Hotelarze zadowoleni z wakacji

Cały okres wakacyjny ankietowani hotelarze ocenili pozytywnie. 84 procent uznało go za dobry, choć w tym 31 procent poniżej oczekiwań. 11 procent uważa, że był zły, a dla 6 procent nie miał istotnego znaczenia.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 4 do 21 września 2026 roku wzięły udział 103 hotele we wszystkich województwach. 73 procent z nich to obiekty miejskie, 42 procent sieciowe, 44 procent biznesowe, 18 procent specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a 38 procent łączące segment biznesowy z turystycznym. 80 procent ankietowanych hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 52 procent mniej niż 100 (średnio 107 pokojów). 86 procent obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.