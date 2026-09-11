Obiekt czynny jest przez cały rok. Latem z jego oferty korzystać mogą więc miłośnicy górskich wycieczek i sportów wodnych, natomiast zimą – narciarze.

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Laguna Beskidów Resort nowy obiekt noclegowy na południu Polski

Laguna Beskidów Resort to, jak zauważa serwis, nowoczesny obiekt architektoniczny, który wpisuje się w krajobraz Beskidów. Prawie z każdego miejsca można podziwiać tu wodę i górskie szczyty.

Nie ma tu typowych pokoi hotelowych. Na gości czekają jasne apartamenty z dużymi przeszkleniami oraz balkonami i tarasami. Każdy apartament posiada aneks kuchenny.

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Restauracja Laguna, strefa wellness i spa oraz inne atrakcje Laguna Beskidów Resort

W obiekcie znajduje się restauracja Laguna, oferująca kuchnię inspirowaną regionem. Wyżywienie jest tu wliczone w cenę, a śniadania i obiadokolacje serwowane są w formie bufetu.

W strefie wellness i spa znajdują się basen, sauny, strefa relaksu oraz jacuzzi, z których jedno umiejscowiono na dachu budynku. Dzięki temu można podziwiać z niego okoliczne jezioro i góry.

W Lagunie Beskidów Resort sporo atrakcji dla siebie znajdą również rodziny z dziećmi. Na terenie obiektu znajdują się m.in. sala zabaw, plac zabaw, a także przestrzenie przeznaczone do aktywnej rekreacji. Dorośli mogą natomiast korzystać z siłowni oraz infrastruktury rekreacyjnej.

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Laguna Beskidów Resort: Okolica

O atrakcyjności Laguny Beskidów Resort decyduje jej położenie tuż nad Jeziorem Żywieckim w otoczeniu Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego. Tym samym pobyt w obiekcie można połączyć ze zwiedzaniem okolicznych atrakcji. Ciekawą ofertę dla siebie znajdą tutaj zarówno wielbiciele sportów wodnych, jak i górskich wędrówek. Ponadto w okolicy nie brakuje również zabytków, muzeów oraz bogatej oferty gastronomicznej.