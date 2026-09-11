Historię ku przestrodze innych turystów opisał w specjalnym komunikacie z 9 września Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego.

Czytaj więcej

Sezon się zakończył, ale policja i inne służby wciąż kontrolują górskie szlaki
Turystyka
Ruszyły „łapanki” w górach. Nawet kilkanaście mandatów za złamanie jednego przepisu

Mieli unieważnione paszporty. Nie polecieli na wakacje

Podróżni zgłosili się do kontroli granicznej na lot do Egiptu oraz do Macedonii i okazali swoje paszporty. Po sprawdzeniu dokumentów okazało się jednak, że figurują one w bazach danych Straży Granicznej jako utracone, co oznacza, że są zwyczajnie nieważne.

W związku z tym, że podróżni nie posiadali innych ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, nie otrzymali od Straży Granicznej zezwolenia na wyjazd.

Czytaj więcej

Shinjuku ograniczy najem krótkoterminowy
Turystyka
Japonia ma dość turystów. Ponad połowa sławnej dzielnicy z zakazem najmu kwater

Straż Graniczna przypomina: Odpowiednio wcześnie sprawdź dokumenty przed wylotem na wakacje

Straż Graniczna w swoim komunikacie przypomniała o kilku zasadach, o których warto pamiętać przed podróżą, aby „uniknąć stresu, strat finansowych i przymusowego powrotu do domu z lotniska”.

Chcąc uniknąć problemów w czasie wyjazdu na wakacje, warto przede wszystkim odpowiednio wcześnie – minimum kilka tygodni przed podróżą – sprawdzić datę ważności dokumentu. Nigdy nie powinno się tej czynności zostawiać na ostatnią chwilę.

Sama data ważności paszportu czy dowodu osobistego to jednak nie wszystko. Dokument powinien być również w dobrym stanie technicznym. Jeśli bowiem będzie uszkodzony, pęknięty, zalany lub z odklejającą się folią laminacyjną, zostanie wówczas uznany za nieważny.

Ponadto, jak przypomina Straż Graniczna, warto zapoznać się z zasadami dotyczącymi dokumentów obowiązującymi w kraju docelowym. Wiele państw spoza strefy Schengen, w tym m.in. Egipt, Turcja czy Tunezja, wymaga, aby paszport był ważny przez co najmniej trzy lub sześć miesięcy od planowanej daty powrotu.

„Uważaj na dokumenty zgłoszone jako zagubione – jeśli zgłosiłeś urzędowo zagubienie dowodu lub paszportu, a potem go odnalazłeś, nie możesz się nim posługiwać. Figuruje on w bazach danych (w tym międzynarodowych) jako unieważniony, a próba użycia go skończy się zatrzymaniem przez Straż Graniczną” – kończy swój komunikat Straż Graniczna.