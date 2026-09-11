Historię ku przestrodze innych turystów opisał w specjalnym komunikacie z 9 września Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego.

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Mieli unieważnione paszporty. Nie polecieli na wakacje

Podróżni zgłosili się do kontroli granicznej na lot do Egiptu oraz do Macedonii i okazali swoje paszporty. Po sprawdzeniu dokumentów okazało się jednak, że figurują one w bazach danych Straży Granicznej jako utracone, co oznacza, że są zwyczajnie nieważne.

W związku z tym, że podróżni nie posiadali innych ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, nie otrzymali od Straży Granicznej zezwolenia na wyjazd.

Straż Graniczna przypomina: Odpowiednio wcześnie sprawdź dokumenty przed wylotem na wakacje

Straż Graniczna w swoim komunikacie przypomniała o kilku zasadach, o których warto pamiętać przed podróżą, aby „uniknąć stresu, strat finansowych i przymusowego powrotu do domu z lotniska”.

Chcąc uniknąć problemów w czasie wyjazdu na wakacje, warto przede wszystkim odpowiednio wcześnie – minimum kilka tygodni przed podróżą – sprawdzić datę ważności dokumentu. Nigdy nie powinno się tej czynności zostawiać na ostatnią chwilę.

Sama data ważności paszportu czy dowodu osobistego to jednak nie wszystko. Dokument powinien być również w dobrym stanie technicznym. Jeśli bowiem będzie uszkodzony, pęknięty, zalany lub z odklejającą się folią laminacyjną, zostanie wówczas uznany za nieważny.

Ponadto, jak przypomina Straż Graniczna, warto zapoznać się z zasadami dotyczącymi dokumentów obowiązującymi w kraju docelowym. Wiele państw spoza strefy Schengen, w tym m.in. Egipt, Turcja czy Tunezja, wymaga, aby paszport był ważny przez co najmniej trzy lub sześć miesięcy od planowanej daty powrotu.

„Uważaj na dokumenty zgłoszone jako zagubione – jeśli zgłosiłeś urzędowo zagubienie dowodu lub paszportu, a potem go odnalazłeś, nie możesz się nim posługiwać. Figuruje on w bazach danych (w tym międzynarodowych) jako unieważniony, a próba użycia go skończy się zatrzymaniem przez Straż Graniczną” – kończy swój komunikat Straż Graniczna.