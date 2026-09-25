Ustawa przyjęta w zeszłym tygodniu przez Sejm w wersji zaproponowanej przez rząd, a przygotowanej przez Ministerstwo Finansów znosi wymóg dotyczący czystości powietrza, jako warunek pobierania opłaty miejscowej przez samorządy gmin. Podnosi też maksymalną stawkę tej opłaty do 5 zł za nocleg (a 5,5 złotego w wypadku gmin „na obszarach ochrony uzdrowiskowej”).

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Lewica: Opłata turystyczna powinna być dwa razy wyższa

Senator Anna Górska z Lewicy postulowała podniesienie maksymalnej stawki do 10 złotych (zwykłej) i 11 złotych w wypadku gmin na obszarach ochrony uzdrowiskowej. Wcześniej walkę Lewicy w Senacie o wyższe opłaty zapowiadała posłanka Daria Gosek-Popiołek, kandydatka w przedwczesnych wyborach na prezydenta Krakowa.

Oponował przeciwko temu wiceminister finansów Jarosław Neneman, który wskazywał, że opłata w nowej wersji i tak wzrośnie o 40 procent w stosunku do poprzedniej stawki. Jego zdaniem wpisanie do projektu 10 złotych mogłoby dać prezydentowi pretekst do zawetowania ustawy.

Teraz nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych trafi do prezydenta.

Nowe zasady pobierania opłaty miejscowej

Nowela zmienia przede wszystkim zasady nakładania i poboru opłat, płaconych przez turystów, czyli opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

„Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa będą pobierane od osób, którym przez co najmniej jedną noc świadczone są usługi zakwaterowania. Dotyczyć to będzie m.in. hoteli, pensjonatów, kempingów, schronisk, kwater prywatnych oraz sanatoriów. Nie będzie trzeba ustalać, czy ktoś przyjechał w celach turystycznych, zawodowych czy zdrowotnych” – tłumaczyło Ministerstwo Finansów po przyjęciu propozycji przez rząd.

W ustawie wskazano, że poborem opłat zajmą się podmioty świadczące usługi zakwaterowania (obecnie poborem zajmują się osoby lub podmioty wyznaczone przez gminę). Za terminowe przekazywanie prawidłowo pobranych opłat płatnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej 10 procent pobranych opłat. Będzie też prowadził rejestr pobranych i niepobranych opłat.

Opłata miejscowa będzie mogła być wprowadzona bez konieczności wykazywania korzystnych właściwości klimatycznych miejscowości. Pozostanie wymóg posiadania walorów krajobrazowych i odpowiedniej bazy noclegowej. Nowa formuła ma radykalnie poszerzyć liczbę samorządów, które będą mogły opłatę wprowadzić. O ile obecnie pobiera ją 234 gmin, teraz – według szacunków Ministerstwa Finansów – będzie to mogło robić 1500 gmin.

Gmina zdecyduje, kto i ile zapłaci za nocleg

W rękach radnych pozostanie ustalenie czy gmina chce w ogóle pobierać opłatę, w jakiej wysokości (nie musi to być stawka maksymalna), w jakich terminach (np. w zależności od sezonu) i ewentualnie, jakie grupy społeczne będą z niej zwolnione.

Sto procent wpływów z tytułu opłaty trafi do kasy gminy. Samorząd zdecyduje też, na co chce wydać te pieniądze. Mogą to być cele związane z lokalną turystyką (promocja, inwestycje w infrastrukturę lub niwelowanie skutków nadmiernej turystyki), ale nie muszą.

Zgodnie z ustawą od 2027 roku maksymalna stawka opłaty miejscowej wyniesie 5 złotych za noc, a na obszarach ochrony uzdrowiskowej 5,50 złotego. Górna granica opłaty uzdrowiskowej wyniesie 6,86 złotego.

Obecnie górna granica opłaty miejscowej w 2026 r. wynosi 3,46 złotego dziennie, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 4,89 złotego dziennie. Maksymalna opłata uzdrowiskowa w tym roku wynosi 6,67 złotego dziennie.

Zgodnie z ustawą z opłat zwolnione będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku. Zwolnienie obejmie również jedną osobę towarzyszącą osobie niepełnosprawnej. Osoby korzystające z zakwaterowania przez ponad 29 kolejnych nocy będą zwolnione z opłaty za cały okres pobytu. Rozwiązanie ma dotyczyć m.in. osób przebywających w danej miejscowości w związku z pracą, pracą sezonową lub nauką.

Nowe przepisy mają wejść życie 1 stycznia 2027 roku.