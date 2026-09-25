Ranking został przygotowany przez ekspertów z Solmar Villas, brytyjskiego organizatora turystyki. Oceniali oni przede wszystkim średnią liczbę godzin słonecznych w ciągu dnia, liczbę deszczowych dni w miesiącu, maksymalną temperaturę w dzień i koszt podróży. W sumie przeanalizowali aż 105 popularnych kierunków turystycznych. Jak pisze brytyjski portal HuffPost, Cypr został niekwestionowanym liderem tego rankingu – tamtejsze miejscowości zajęły aż cztery pierwsze miejsca.

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Cypr kusi wysokimi temperaturami i tanimi biletami lotniczymi

Na czele zestawienia znalazła się Ayia Napa, nadmorski kurort, który przyciąga miłośników klubów, plażowania i intensywnego nocnego życia. Kolejne miejsca zajęły Limassol, Larnaka i Pafos. Każde z tych miast oferuje inny rodzaj wypoczynku. Limassol spodoba się osobom, które preferują wakacje w mieście, a przy tym chcą mieć dostęp do morza. Larnaka jest jednym z najstarszych miast na wyspie. Wyróżnia się pięknymi plażami i bogatym życiem nocnym. To dobry kierunek dla osób, które są nastawione na imprezowy wyjazd. Na czwartym miejscu znalazło się Pafos. Ta miejscowość na pewno spodoba się miłośnikom historycznych atrakcji, ponieważ znajduje się w nim wiele obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Panuje tu również bardziej kameralna, spokojna atmosfera.

Niezależnie od tego, jaką miejscowość zdecydujemy się odwiedzić, można liczyć na dobrą pogodę. W październiku temperatury na Cyprze zazwyczaj wynoszą od 24 do 29 stopni Celsjusza, a opady występują stosunkowo rzadko. Według danych serwisu Skyscanner bilety lotnicze w jedną stronę z Polski można znaleźć już za nieco ponad 100 zł.

Gdzie jeszcze warto wybrać się na jesienny urlop?

Jak donosi HuffPost, na piątej pozycji, tuż za Cyprem, uplasowała się Riwiera Ateńska w Grecji. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się również Lanzarote, Fuerteventura, Rodos, Kos i Malta.

Zdaniem ekspertów osoby, które za wszelką cenę chcą uniknąć deszczu, powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na Wyspy Kanaryjskie, ponieważ prognozuje się tam najmniejszą liczbę deszczowych dni w sezonie jesiennym. Z kolei jeśli naszym głównym wyznacznikiem jest cena, warto zastanowić się nad kontynentalną Hiszpanią. Połączenia w jedną stronę z Polski kosztują mniej niż 100 zł.