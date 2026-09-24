Raś podkreślał, że choć branża turystyczna staje na wysokości zadania i udaje jej się co roku zwiększać przychody do budżetu, ciągle nie jest doceniana i rozumiana przez polityków. Teraz stoi przed problemem zwiększenia zatrudnienia o 100-200 tysięcy ludzi, do około miliona, do roku 2035, a mimo to rząd nie dostrzega problemu. – To jest nasze wielkie zadanie – podkreślał Raś.

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Raś wskazywał też, że ciągle nie została do końca zrealizowana idea przyświecająca twórcom ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, doprowadzenia do współpracy i stworzenia spójnego systemu POT-ROT-LOT, łączącego działania POT z działaniami regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Na to brakuje ciągle pieniędzy. Zadeklarował, że będzie o nie zabiegał.

Ministerstwo zamówiło u dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej dr. hab. Bartłomieja Walasa, znanego eksperta od polityki turystycznej i marketingu, opracowanie, pokazujące możliwe scenariusze dla turystyki na najbliższe lata. Według przedstawionych przez niego „Rekomendacji obszarów strategicznych rozwoju turystyki w Polsce do roku 2035” inwestycje powinny skupić się na takich formach turystyki jak city breaki, turystyka biznesowa (MICE), spa i wellness oraz rowerowa. Duży potencjał drzemie też w turystyce uzdrowiskowej, związanej ze szlakami wodnymi i w wypoczynku nad Bałtykiem.

Sposoby na promowanie turystyki: wielkie wydarzenia, kulinaria, wizyty dziennikarzy

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz podkreśliła, że z roku na rok rośnie zainteresowanie Polską wśród turystów polskich i zagranicznych i rosną ich wydatki.

Dzięki profesjonalizmowi, kreatywności i determinacji przedsiębiorców turystycznych „turysta wraca z Polski nie tylko ze zdjęciami, lecz także z dobrymi wspomnieniami i doświadczeniami. Opowiada o nich rodzinie i znajomym, dzieli się nimi w mediach społecznościowych, wystawia rekomendacje. I w ten sposób jeden zadowolony gość staje się często najlepszym ambasadorem naszego kraju”.

– Zmieniają się oczekiwania turystów, sposób planowania podróży, kanały komunikacji i sprzedaży. Coraz większego znaczenia nabierają doświadczenia, autentyczność, lokalność, jakość usług i personalizacja. Technologie, sztuczna inteligencja i analiza danych zaczynają wpływać na to, dokąd pojedziemy, co zobaczymy i jaki obiekt na nocleg wybierzemy. To jeden z istotnych kierunków zmian wskazanych również w analizach dotyczących przyszłości sektora – zauważyła.

Zapowiedziała, że w najbliższym roku POT skupi się na wykorzystywaniu wielkich wydarzeń jako narzędzia promowania Polski. Chodzi o Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, które odbędą się w Polsce, o Tour de Pologne i o Pol’and’Rock Festival.

POT planuje też certyfikowanie w przyszłym roku punktów Informacji Turystycznej.

– Informacja turystyczna pozostaje niezwykle ważnym elementem całego systemu. W świecie cyfrowym jej rola się zmienia, ale nie znika. Przeciwnie – turysta potrzebuje dziś informacji aktualnej, wiarygodnej, łatwo dostępnej i odpowiadającej na jego konkretne potrzeby – przekonywała Magdalena Krucz.

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz nakreśliła plan działań organizacji na kolejne miesiące Foto: Filip Frydrykiewicz

Jej organizacja zamierza także promować Polskę wykorzystując dziedzictwo kulinarne. Nie tylko przez pryzmat restauracji rekomendowanych przez Michelina, ale i przez szlaki kulinarne, produkty regionalne, tradycyjne receptury i lokalną kuchnię. – To właśnie poprzez smak można opowiedzieć historię miejsca, regionu i ludzi – a dla współczesnego turysty jest to coraz częściej integralna część podróży – podkreślała.

Innym działaniem POT jest wspieranie najlepszych produktów turystycznych poprzez nadawanie im certyfikatów, co pomaga im zwiększać rozpoznawalność i pokazywać, że Polska ma bardzo wiele atrakcji, które mogą być powodem do podróży.

W turystyce biznesowej POT organizuje spotkania Buy Poland, a jednym z chętniej wykorzystywanych form docierania do turystów zagranicznych jest organizowanie podróży studyjnych dla mediów i krajowych i zagranicznych touroperatorów. - Będą też szkolenia, warsztaty, wymiana wiedzy i doświadczeń, bo mimo wszystkich zmian technologicznych turystyka nadal jest sektorem opartym przede wszystkim na współpracy i relacjach między ludźmi – podkreślała.

Co nie znaczy, że POT ignoruje nowoczesne technologie. – Destynacje i przedsiębiorcy coraz częściej konkurują nie tylko o uwagę człowieka, lecz również o widoczność w świecie algorytmów i modeli AI. Dlatego Polska Organizacja Turystyczna będzie realizowała również zadania związane z technologią, danymi i innowacjami. Chcemy nie tylko reagować na zmiany, ale – tam, gdzie jest to możliwe – przygotowywać branżę na to, co dopiero nadchodzi – deklarowała prezes POR.

Podlasie pokonało kryzys w turystyce

Przedstawiciele władz lokalnych z marszałkiem województwa podlaskiego Łukaszem Prokorymem na czele wskazywali, że choć ich region szczególnie ucierpiał w wyniku pandemii, a następnie kryzysu migracyjnego i budowania zapór na granicy, udało się tę sytuację przezwyciężyć. Pomogło inwestowanie przez samorząd w bony dla turystów, akcje promocyjne „Poznajmy Podlaskie” i „Wakacyjna Ósemka” oraz w ważny szlak turystyki wodnej Pisa-Narew.

Podlasie wróciło na mapę turystyczną Polski dzięki wyjątkowym walorom, jak szlaki, kultura, przyroda, kulinaria i gościnni ludzie z pasją – zachwalał Prokrym.

Eksperci, przedstawiciele branży i samorządów dyskutowali podczas konferencji o kierunkach rozwoju turystyki, potencjale regionów, w tym szczególnie turystyki aktywnej, wodnej i rowerowej, oraz jak jeszcze skuteczniej promować Polskę.

Odznaki za zasługi dla turystyki

Wieczorem spotkali się podczas gali, podczas której wiceminister Ireneusz Raś wręczył honorowe odznaki „Za zasługi dla turystyki”.

Wyróżnienia trafiły do osób i instytucji, które od lat rozwijają, promują i współtworzą turystykę w województwie podlaskim. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele parków krajobrazowych, branży hotelarskiej i gastronomicznej, samorządu, informacji turystycznej, a także regionaliści, edukatorzy, organizatorzy wydarzeń i osoby zaangażowane w rozwój turystyki aktywnej oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.

Odznaki „Za zasługi dla turystyki” otrzymali: • Suwalski Park Krajobrazowy • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego • Jarosław Borejszo • Bogdan Kasperek • Barbara Perkowska • Dariusz Maciej Ambrosiewicz • Beata Grażyna Chełmicka-Bordzio • Tobiasz Jankowski • Anna Horodeńska • Anna Narel • Wiktoria Pruszyńska Foto: Polska Organizacja Turystyczna

Nagroda „Bursztynowy Splendor” „za wybitne osiągnięcia w kształceniu profesjonalnej kadry sektora turystyki oraz promocję walorów turystycznych Polski” przypadła Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkie.