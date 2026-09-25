Według PAŻP nowa wieża ma zwiększyć bezpieczeństwo operacji lotniczych i umożliwić kontrolerom ruchu podejmowanie bardziej precyzyjnych decyzji operacyjnych.

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Zdalna wieża będzie wykorzystywać cyfrowy obraz przekazywany w czasie rzeczywistym przez kamery zainstalowane na maszcie o wysokości około 40 metrów. Dzięki integracji obrazu z wielu kamer kontrolerzy będą mogli obserwować sytuację na lotnisku i w jego otoczeniu z większą dokładnością niż w przypadku tradycyjnej wieży kontroli lotów.

Monitorowanie lotniska nawet w nocy

Według informacji przekazanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej system umożliwi m.in. powiększanie obrazu, automatyczne śledzenie obiektów i obserwowanie pola manewrowego nawet w ograniczonej widzialności. Zastosowanie technologii podczerwieni pozwoli również na monitorowanie lotniska w porze nocnej.

Obraz z kamer będzie przesyłany do centrum operacyjnego w siedzibie PAŻP w Warszawie. To tam pracować będą kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy obecnie wykonują swoje obowiązki z tradycyjnej wieży kontroli lotów na lotnisku w Modlinie.

Lotnisko Modlin się rozwija

Agencja podkreśliła, że projekt został przygotowany z myślą o dalszym rozwoju portu lotniczego. Umieszczenie kamer w centralnej części lotniska ma umożliwić rozbudowę infrastruktury bez ograniczania widoczności pola manewrowego.

PAŻP wskazała również na ekonomiczne korzyści wynikające z zastosowania technologii zdalnej kontroli. Rozwiązanie ma ograniczyć koszty infrastrukturalne dzięki rezygnacji z budowy klasycznej wieży kontroli ruchu lotniczego, a także zmniejszyć przyszłe wydatki związane z utrzymaniem i remontami budynku.