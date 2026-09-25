W szczycie sezonu letniego linie lotnicze Finnair zwiększą częstotliwość lotów na trasie do Tokio-Narita do nawet dwóch dziennie, ponadto będą nadal obsługiwać codzienne loty na lotnisko Tokio-Haneda – podaje przewoźnik w komunikacie.

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Rekordowa oferta w szczycie sezonu

Tym samym Finnair zaoferuje latem przyszłego roku, w szczytowych okresach, rekordową liczbę nawet trzech lotów dziennie z Helsinek do Tokio. Rozkład lotów został zaplanowany tak, aby zapewnić płynne przesiadki z Japonii w ramach europejskiej sieci połączeń Finnair.

Dzięki dodatkowym połączeniom liczba lotów Finnaira do Japonii wzrośnie z 28 tygodniowo obsługiwanych tego lata do maksymalnie 32 tygodniowo latem 2027 roku, co jeszcze bardziej umocni pozycję fińskiej linii jako jednej z najważniejszych linii lotniczych obsługujących trasy między Europą a Japonią – głosi komunikat.

Japonia kluczowym rynkiem

– Japonia jest naszym największym rynkiem po Finlandii, a popyt na loty do Japonii pozostaje duży. W ostatnich latach systematycznie zwiększaliśmy nasze możliwości przewozowe do Japonii, a dodatkowe połączenia do Narity pozwolą nam zaoferować naszym klientom większy wybór i jeszcze wygodniejsze przesiadki do Tokio, które jest zdecydowanie najpopularniejszym z naszych japońskich kierunków – mówi dyrektor ds. przychodów w Finnair Christine Rovelli, cytowana w komunikacie.

Silna pozycja w Azji

Finnair obsługuje również całoroczne połączenia z Osaką. Latem lata też do Nagoi, będąc jedyną europejską linią lotniczą obsługującą połączenia do tego miasta.

Finnair specjalizuje się w połączeniach pasażerskich i transportowych między Azją, Ameryką Północną i Europą. Jest jedynym przewoźnikiem oferującym całoroczne bezpośrednie loty do Laponii. 16 razy z rzędu zdobył tytuł najlepszej linii lotniczej w Europie Północnej w plebiscycie Skytrax Awards.