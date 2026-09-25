Na ranking Readers' Choice Awards 2025 magazynu „Condé Nast Traveller” zwrócił uwagę serwis Podróże.Gazeta.pl. Podał, że w głosowaniu czytelnicy oceniali różne miejsca i atrakcje turystyczne na świecie. Valletta zwyciężyła w kategorii najlepszego miasta na świecie. Głosujący docenili jej wyjątkowy charakter oraz bogatą historię i kulturę. W głosowaniu uczestniczyło ponad 182,5 tys. osób.

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Valletta: „Muzeum pod gołym niebem”

Valletta jest stolicą Malty. Znajduje się na półwyspie Sciberras pomiędzy dwiema zatokami: Grand Harbour i Marsamxett. Jest najdalej na południe wysuniętą stolicą w Europie i jedną z najbardziej słonecznych miejscowości na naszym kontynencie. To efekt panującego tu klimatu subtropikalnego typu śródziemnomorskiego. Mieszkańcy i turyści mogą cieszyć się długim i ciepłym latem oraz bardzo łagodną zimą.

Jednak nie tylko klimat jest magnesem przyciągającym do Valletty tłumy turystów. Miasto w 1980 r. wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest jednym z najbardziej zagęszczonych obszarów zabytkowych na świecie – na jego terenie znajduje się ok. 320 zabytków. Z tego powodu bywa nawet nazywane „muzeum pod gołym niebem”.

Valletta: Miasto, którego początki sięgają XVI wieku

Za imponującymi murami miejskimi Valletty kryją się budynki pamiętające długą historię miasta. To pałace, kościoły, fortyfikacje i dawne siedziby rycerzy.

Początki miasta, związane z joannitami, sięgają XVI wieku, kiedy po Wielkim Oblężeniu Malty w 1565 r. rycerze tego zakonu zdecydowali o budowie nowego, dobrze ufortyfikowanego miasta. Kamień węgielny został położony w 1566 r., a miasto otrzymało nazwę na cześć inicjatora budowy – Jeana Parisota de Valette, wielkiego mistrza joannitów.

Autorem projektu dzisiejszej stolicy Malty został przysłany przez papieża Piusa IV Francesco Laparelli, włoski architekt i uczeń Michała Anioła. Zaplanował on układ ulic przecinających się pod kątem prostym.

Co warto zobaczyć w Valletcie?

Valletta ma powierzchnię niespełna kilometra kwadratowego, a przejście z jednego jej końca na drugi zajmuje mniej niż pół godziny. Z tego powodu najlepszym sposobem zwiedzania jest spacer.

Miasto słynie z wielu zabytków sakralnych. Obowiązkowym punktem zwiedzania miasta jest m.in. kontrkatedra św. Jana z barokowym wnętrzem i jednym z najsłynniejszych obrazów Caravaggia „Ścięcie św. Jana Chrzciciela”.

Turyści chętnie odwiedzają również muzeum w Forcie św. Elma, w którym mogą zapoznać się z militarną historią Malty.

Wśród innych miejsc wartych zobaczenia wymienić można m.in. Pałac Wielkiego Mistrza, Casa Rocca Piccola, Górne Ogrody Barrakka czy Narodowe Muzeum Archeologiczne.