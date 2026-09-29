Kominiarski Wierch w Tatrach Zachodnich od 1988 roku pozostaje niedostępny dla turystów
Kominiarski Wierch wznosi się na wysokość 1829 m n.p.m. pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Chochołowską. Jak przypomina Interia, dawniej w tym miejscu prowadzono wypas, a na północnych stokach wydobywano rudę żelaza. Jeszcze w XIX wieku działało tam kilka sztolni. Osobą, która jako jedna z pierwszych wyznaczyła trasę na Kominiarski Wierch, był Mieczysław Karłowicz. Stało się to w 1892 r.. Kilka lat później wytyczono kolejny szlak, a w 1901 r. trasę z Iwaniackiej Przełęczy, która cieszyła się ogromną popularnością wśród turystów.
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Sytuacja zmieniła się w 1988 r., gdy Tatrzański Park Narodowy zdecydował o zamknięciu szlaku. Powodem była konieczność ochrony przyrody, okazało się bowiem, że w tym regionie gniazdował orzeł przedni. Obecność turystów mogłaby niepokoić i płoszyć zwierzęta. Od 2000 r. ograniczenia objęły również speleologów i naukowców.
Orzeł przedni należy do najrzadszych ptaków lęgowych w Polsce. Jest to jednocześnie jeden z największych gatunków – rozpiętość jego skrzydeł przekracza 2 metry. Gatunek występuje głównie w Karpatach: nie tylko w Tatrach, lecz także w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim, Beskidzie Sądeckim, Gorcach i Pieninach. W zeszłym roku stwierdzono, że w Polsce znajdują się 34 terytorialne stanowiska tego gatunku, choć obecnie nie wiadomo, czy wciąż można je znaleźć w okolicy opisywanego szczytu.
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Przeglądając górskie mapy, łatwo zauważyć, że ścieżka na Kominiarski Wierch faktycznie istnieje, jednak znaki informują o jej zamknięciu. To smutna wiadomość nie tylko dla piechurów, lecz także dla miłośników jaskiń, ponieważ w drodze na szczyt znajduje się ich aż 140. Najbardziej znana to Bańdzioch Kominiarski, którą uznaje się za trzecią pod względem głębokości jaskinię w Polsce. Okolica wyróżnia się też bogatą florą. Można tu spotkać wiele rzadkich gatunków roślin, które upodobały sobie wapienne podłoże.
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