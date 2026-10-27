Całkowita produkcja gospodarcza obejmuje nie tylko wydatki podróżnych na zakwaterowanie, ale też na zakupy u dostawców i dalszą aktywność gospodarczą, wynikającą m.in. z wydawania zarobionych pieniędzy przez pracowników – donosi grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages.

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Badanie szacuje, że działalność związana z tymi podróżami wspierała 153 tysiące miejsc pracy, w tym 84 tysiące bezpośrednio. Wiązała się również z 2,5 miliarda euro wynagrodzeń pracowniczych i 3,4 miliarda euro wpływów podatkowych. Szacunki zatrudnienia uwzględniają także miejsca pracy wspierane przez handel transgraniczny.

Dane dotyczą aktywności gospodarczej związanej z podróżami rezerwowanymi za pośrednictwem platformy, a nie wyłącznie działalności samego Booking.com.

Grecka turystyka rośnie, mimo kłopotów na Bliskim Wschodzie

Wyniki przedstawiono w kontekście Barometru gościnności Booking.com 2026, opracowanego przez Statistę na podstawie badania 1240 dyrektorów europejskich firm hotelarskich, w tym 80 z Grecji. Ankietę przeprowadzono w lutym i marcu.

73 procent greckich respondentów spodziewało się wzrostu działalności gospodarczej w ciągu kolejnych sześciu miesięcy, wobec średniej europejskiej wynoszącej 66 procent. Wzrost obłożenia w poprzednich sześciu miesiącach odnotowało 57 procent badanych, w porównaniu z 41 procentami w poprzednim badaniu. Jednocześnie odsetek firm zgłaszających wzrost średnich stawek dziennych spadł z 55 do 36 procent.

21 procent ankietowanych planowało zwiększenie inwestycji, a 28 procent przewidywało ich ograniczenie.

Alessandro Callari, dyrektor regionalny Booking.com na Grecję, Włochy i południową część Morza Śródziemnego, powiedział, że grecka turystyka odbudowała się po zakłóceniach związanych z napięciami geopolitycznymi na początku roku, a popyt wzrósł w szczycie sezonu. Zwrócił jednak uwagę, że rosnące koszty operacyjne ograniczają możliwości reinwestowania przez firmy hotelarskie.

Rozszerzanie działalności poza szczyt sezonu letniego jest jednym z priorytetów greckich przedsiębiorstw noclegowych. Według barometru 84 procent badanych firm oferuje poza sezonem zniżki lub pakiety. Taki sam odsetek współpracuje z internetowymi agencjami turystycznymi, aby promować dostępność w okresach mniejszego ruchu.

60 procent ankietowanych przedsiębiorstw poinformowało, że w poprzednim roku skorzystało na turystyce związanej z wydarzeniami. Spośród nich 75 procent wskazało, że wydarzenia pomogły zrekompensować słabsze przychody w innych okresach.

Callari podkreślił znaczenie współpracy między obiektami noclegowymi, platformami internetowymi i władzami lokalnymi. Partnerstwa mogą pomóc w identyfikowaniu wydarzeń przyciągających zagranicznych gości w różnych porach roku, wspierając działania na rzecz wydłużenia sezonu turystycznego.

Sztuczna inteligencja w służbie hotelarzy

Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana przez greckie firmy noclegowe w marketingu, tłumaczeniach i komunikacji z gośćmi. Według odrębnego badania Censuswide, przeprowadzonego we wrześniu wśród 500 osób podejmujących decyzje w greckich przedsiębiorstwach noclegowych, 66 procent respondentów korzysta z AI codziennie. Rok wcześniej taką praktykę deklarowało 43 procent.

Zmieniają się również oczekiwania dotyczące płatności. 76 procent badanych odnotowało wzrost zapotrzebowania gości na portfele cyfrowe. 71 procent spotkało się z sytuacją, w której goście rezygnowali z rezerwacji z powodu braku preferowanej metody płatności, a 72 procent uważa, że podróżni rzadziej rezerwują pobyt, gdy nie mogą skorzystać z wybranej formy płatności.

Zdaniem Callariego możliwości greckich firm hotelarskich wykraczają poza przyciąganie większej liczby turystów i obejmują docieranie do klientów na większej liczbie rynków oraz w różnych porach roku. Technologia może wspierać komunikację z zagranicznymi gośćmi, dostosowanie metod płatności i pozyskiwanie turystów poza szczytem sezonu, przy zachowaniu osobistego kontaktu i gościnności kojarzonej z Grecją.