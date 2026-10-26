Za przedsięwzięciem stoją Adam Sadowski i Andrzej Spychalski, którzy zamierzają wykorzystać doświadczenie deweloperskie i inwestycyjne Green House Development oraz kompetencje operacyjne spółek Green House HM i Solarento – głosi komunikat prasowy.

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Wave Hotels szuka obiektów z potencjałem

Nowa spółka zamierza aktywnie poszukiwać okazji inwestycyjnych w całej Polsce, koncentrując się przede wszystkim na atrakcyjnych lokalizacjach turystycznych, nadmorskich, górskich i uzdrowiskowych.

Interesują ją zarówno dobrze prosperujące hotele, jak i obiekty wymagające modernizacji, zmian organizacyjnych lub nowego podejścia do zarządzania. Szczególną uwagę Wave Hotels zwraca na obiekty prowadzone przez firmy rodzinne, których właściciele rozważają sprzedaż, przygotowują się do sukcesji lub poszukują partnera do dalszego rozwijania biznesu.

Wave Hotels będzie również oferować właścicielom hoteli profesjonalne zarządzanie, wsparcie w zwiększaniu przychodów i optymalizacji kosztów działalności.

– Polski rynek hotelarski ma duży potencjał inwestycyjny, szczególnie jeśli spojrzymy na istniejące obiekty, które przez lata budowały swoją pozycję i rozpoznawalność. Część z nich stoi dziś przed wyzwaniami związanymi z sukcesją, rosnącymi kosztami działalności czy koniecznością kolejnych inwestycji. Widzimy w tym szansę na rozwój nowego obszaru biznesowego naszej grupy – mówi prezes Green House Development Adam Sadowski, cytowany w komunikacie.

– Nie chcemy ograniczać się wyłącznie do budowania kolejnych hoteli od podstaw. Zamierzamy również inwestować w istniejące nieruchomości, rozwijać ich potencjał i zwiększać ich wartość poprzez profesjonalne zarządzanie. Wave Hotels łączy nasze doświadczenie inwestycyjne z kompetencjami hotelarskimi, które rozwijamy od lat – dodaje.

Zaplecze grupy ma wspierać rozwój hoteli

Grupa Green House Development działa na polskim rynku nieruchomości od ponad dwóch dekad. Ma zaplecze inwestycyjne, deweloperskie i organizacyjne, a także doświadczenie w realizacji wymagających projektów mieszkaniowych, apartamentowych i hotelowych – głosi komunikat.

W segmencie wypoczynkowym odpowiada za Wave Międzyzdroje Resort & SPA, a także rozwija kolejne inwestycje: Wave Świnoujście Thermal & SPA i Wave Ustka Thermal & SPA. Projekty te łączą funkcje hotelowe i apartamentowe z rozbudowaną infrastrukturą gastronomiczną, rekreacyjną i wellness.

Doświadczenie deweloperskie uzupełniają kompetencje spółek Green House HM, operatora Wave Międzyzdroje Resort & SPA, i Solarento, specjalizującej się w zarządzaniu najmem apartamentów w modelu condo. Zaplecze operacyjne grupy obejmuje również tradycyjną sprzedaż hotelową, w tym pozyskiwanie gości, zarządzanie rezerwacjami, polityką cenową i kanałami sprzedaży.

Nie tylko przejęcia, ale też zarządzanie

Akwizycje będą główną, ale nie jedyną gałęzią działalności Wave Hotels. Spółka zamierza rozwijać również współpracę z właścicielami hoteli w modelu zarządzania operacyjnego, franczyzy i długoterminowej dzierżawy. W zależności od potrzeb konkretnego obiektu oferta może obejmować przejęcie bieżącego zarządzania hotelem, organizację pracy personelu, sprzedaż i marketing, politykę cenową, a także rozwój gastronomii i usług rekreacyjnych.

Jednym z kluczowych elementów oferty Wave Hotels ma być poprawa rentowności hoteli, między innymi pomoc w obniżaniu kosztów zakupów poprzez negocjowanie korzystniejszych warunków z dostawcami, wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania, optymalizacji cen pokojów i zwiększaniu udziału rezerwacji bezpośrednich. Istotne będzie również lepsze wykorzystanie infrastruktury hotelowej i rozwijanie usług pozwalających generować przychody także poza głównym sezonem turystycznym.

– Wielu właścicieli hoteli koncentruje się na codziennym prowadzeniu obiektu, nie zawsze mając czas, zasoby czy odpowiednie narzędzia, aby w pełni wykorzystać jego możliwości biznesowe. Tymczasem nawet dobrze funkcjonujący hotel może poprawić wyniki dzięki skuteczniejszej sprzedaży, lepszej polityce cenowej, optymalizacji zakupów czy właściwemu zarządzaniu zespołem – mówi wiceprezes Green House Development Andrzej Spychalski.

– Chcemy zaoferować hotelarzom dostęp do kompetencji i zaplecza operacyjnego, które dotychczas budowaliśmy w ramach naszej grupy. W wypadku części obiektów będziemy zainteresowani akwizycją, w innych możemy zostać partnerem odpowiedzialnym za zarządzanie i dalszy rozwój. Każdy hotel wymaga indywidualnego podejścia, dlatego naszym celem jest znalezienie modelu współpracy, który przyniesie konkretne korzyści biznesowe – dodaje.