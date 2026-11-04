Niemal połowa użytkowników portalu Triverna.pl w listopadowy długi weekend będzie wypoczywać nad morzem
Po majówce, Bożym Ciele i wakacjach listopadowy długi weekend przynosi wyraźny wzrost zainteresowania krótkimi wyjazdami – pisze w komunikacie portal Triverna.pl. W porównaniu z zeszłym rokiem liczba rezerwacji na ten termin wzrosła o 413,5 procent, a wartość o 501,6 procent.
– Skala wzrostu pokazuje, że listopadowy długi weekend zyskuje na znaczeniu jako okazja do jesiennego wypoczynku. W tym roku układ kalendarza pozwala zaplanować nawet pięciodniowy wyjazd przy wykorzystaniu dwóch dni urlopu – mówi dyrektor marketingu w Triverna.pl Krzysztof Dębski, cytowany w komunikacie.
– Widzimy też, że Polacy nie ograniczają się do krótkich wypadów – średnia długość pobytu wynosi 3,6 nocy, więcej niż w wypadku Wielkanocy, majówki czy Bożego Ciała. To pokazuje, że listopad może być atrakcyjnym terminem na dłuższy odpoczynek poza głównym sezonem wakacyjnym – dodaje.
Średnia cena za dobę (ADR) wynosi 528 złotych, czyli o 14,8 procent więcej, licząc rok do roku. Średnia wartość rezerwacji (AOV) osiągnęła 1974 złote, o 17,2 procent więcej niż przed rokiem, a przeciętna długość pobytu (LoS) to 3,6 nocy.
Dla porównania podczas tegorocznej majówki średni czas pobytu wynosił 2,5 nocy, a ADR 589 złotych, w Boże Ciało odpowiednio 2,9 nocy i 603 złote, a w Wielkanoc 2,8 nocy i 746 złotych.
Czytaj więcej
Nowa polska platforma Heyrent na początek udostępnia ponad 5 tysięcy apartamentów w 60 miejscach w całej Polsce. W kolejnym etapie planuje rozszerz...
Dane pokazują, że planowanie wyjazdów na listopadowy długi weekend w dużej mierze koncentruje się w ostatnich tygodniach przed terminem. We wrześniu wpłynęło 32,8 procent rezerwacji na ten okres, a w październiku (do 25 października) kolejne 51,5 procent.
Łącznie 84,3 procent rezerwacji zostało złożonych w ciągu ostatnich ośmiu tygodni przed pobytem. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 73,5 procent. Oznacza to, że około 87 procent wzrostu liczby rezerwacji rok do roku przypadło na wrzesień i październik.
W rezerwacjach na listopadowy długi weekend wyraźnie zaznacza się zainteresowanie obiektami o wyższym standardzie. Udział hoteli czterogwiazdkowych wzrósł o 10,1 procent rok do roku, ośrodków wypoczynkowych – o 9,5 procent, a obiektów pięciogwiazdkowych – o 0,4 procent.
Łącznie hotele cztero- i pięciogwiazdkowe oraz ośrodki stanowią 55,5 procent rezerwacji, wobec około 35,5 procent rok wcześniej.
Jednocześnie 25,8 procent rezerwacji dotyczy obiektów bez przypisanej kategorii, a 18,5 procent – hoteli trzygwiazdkowych.
Czytaj więcej
Wave Hotels, nowa spółka działająca w ramach grupy Green House Development, rozpoczyna działalność na polskim rynku hotelarskim. Jej głównym celem...
Listopadowy długi weekend pozostaje przede wszystkim okazją do podróżowania po Polsce. Krajowe obiekty stanowią 97,6 procent rezerwacji na ten termin.
Największy udział w nich – 36,6 procent – ma województwo zachodniopomorskie. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa dolnośląskie – 17 procent, małopolskie – 12,1 procent, śląskie – 10,9 procent, pomorskie – 9,9 procent i warmińsko-mazurskie – 7,1 procent. Łączny udział województw nadmorskich wynosi 46,5 procent, wobec 53,7 procent rok wcześniej.
Na czele listy najczęściej wybieranych miejscowości znajduje się Kołobrzeg (6 procent rezerwacji). Kolejne miejsca zajmują Szklarska Poręba (5,5 procent) i Świnoujście (5,3 procent).
43,3 procent rezerwacji na listopadowy długi weekend to rodziny z dziećmi, ich udział wzrósł o 5,3 punktu procentowego rok do roku. Ta grupa generuje 47,6 procent wartości sprzedaży. Rezerwacje rodzinne mają również wyższą średnią wartość – AOV wynosi w ich wypadku 2167 złotych wobec 1826 złotych dla rezerwacji bez dzieci. Wyższa jest także średnia cena za dobę: 562 złote w wypadku rodzin i 502 złote w rezerwacjach bez dzieci.
– Obserwujemy rosnące zainteresowanie rodzin wyjazdami do resortów, które oferują warunki sprzyjające wspólnemu wypoczynkowi. W tegorocznych rezerwacjach na listopadowy długi weekend obiekty te stanowią 22 procent wyborów rodzin z dziećmi, w porównaniu z 17,1 procent wśród osób podróżujących bez dzieci. Wyższa jest również średnia cena za dobę w resorcie – w wypadku rodzin wynosi 625 złotych wobec 469 złotych dla pobytów bez dzieci – mówi Krzysztof Dębski.
Czytaj więcej
Ponad 4 tysiące obiektów firmy hotelarskiej BWH Hotels, działających pod 18 markami w ponad 100 krajach, zostanie objętych wspólną globalną marką n...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas