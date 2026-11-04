Po majówce, Bożym Ciele i wakacjach listopadowy długi weekend przynosi wyraźny wzrost zainteresowania krótkimi wyjazdami – pisze w komunikacie portal Triverna.pl. W porównaniu z zeszłym rokiem liczba rezerwacji na ten termin wzrosła o 413,5 procent, a wartość o 501,6 procent.

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– Skala wzrostu pokazuje, że listopadowy długi weekend zyskuje na znaczeniu jako okazja do jesiennego wypoczynku. W tym roku układ kalendarza pozwala zaplanować nawet pięciodniowy wyjazd przy wykorzystaniu dwóch dni urlopu – mówi dyrektor marketingu w Triverna.pl Krzysztof Dębski, cytowany w komunikacie.

– Widzimy też, że Polacy nie ograniczają się do krótkich wypadów – średnia długość pobytu wynosi 3,6 nocy, więcej niż w wypadku Wielkanocy, majówki czy Bożego Ciała. To pokazuje, że listopad może być atrakcyjnym terminem na dłuższy odpoczynek poza głównym sezonem wakacyjnym – dodaje.

Średnia cena za dobę (ADR) wynosi 528 złotych, czyli o 14,8 procent więcej, licząc rok do roku. Średnia wartość rezerwacji (AOV) osiągnęła 1974 złote, o 17,2 procent więcej niż przed rokiem, a przeciętna długość pobytu (LoS) to 3,6 nocy.

Dla porównania podczas tegorocznej majówki średni czas pobytu wynosił 2,5 nocy, a ADR 589 złotych, w Boże Ciało odpowiednio 2,9 nocy i 603 złote, a w Wielkanoc 2,8 nocy i 746 złotych.

Foto: Triverna.pl

Największy ruch we wrześniu i październiku

Dane pokazują, że planowanie wyjazdów na listopadowy długi weekend w dużej mierze koncentruje się w ostatnich tygodniach przed terminem. We wrześniu wpłynęło 32,8 procent rezerwacji na ten okres, a w październiku (do 25 października) kolejne 51,5 procent.

Łącznie 84,3 procent rezerwacji zostało złożonych w ciągu ostatnich ośmiu tygodni przed pobytem. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 73,5 procent. Oznacza to, że około 87 procent wzrostu liczby rezerwacji rok do roku przypadło na wrzesień i październik.

Polacy częściej wybierają obiekty o wyższym standardzie

W rezerwacjach na listopadowy długi weekend wyraźnie zaznacza się zainteresowanie obiektami o wyższym standardzie. Udział hoteli czterogwiazdkowych wzrósł o 10,1 procent rok do roku, ośrodków wypoczynkowych – o 9,5 procent, a obiektów pięciogwiazdkowych – o 0,4 procent.

Łącznie hotele cztero- i pięciogwiazdkowe oraz ośrodki stanowią 55,5 procent rezerwacji, wobec około 35,5 procent rok wcześniej.

Jednocześnie 25,8 procent rezerwacji dotyczy obiektów bez przypisanej kategorii, a 18,5 procent – hoteli trzygwiazdkowych.

Nad morze czy w góry?

Listopadowy długi weekend pozostaje przede wszystkim okazją do podróżowania po Polsce. Krajowe obiekty stanowią 97,6 procent rezerwacji na ten termin.

Największy udział w nich – 36,6 procent – ma województwo zachodniopomorskie. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa dolnośląskie – 17 procent, małopolskie – 12,1 procent, śląskie – 10,9 procent, pomorskie – 9,9 procent i warmińsko-mazurskie – 7,1 procent. Łączny udział województw nadmorskich wynosi 46,5 procent, wobec 53,7 procent rok wcześniej.

Foto: Triverna.pl

Na czele listy najczęściej wybieranych miejscowości znajduje się Kołobrzeg (6 procent rezerwacji). Kolejne miejsca zajmują Szklarska Poręba (5,5 procent) i Świnoujście (5,3 procent).

Rodzinny wyjazd coraz częściej w ośrodku

43,3 procent rezerwacji na listopadowy długi weekend to rodziny z dziećmi, ich udział wzrósł o 5,3 punktu procentowego rok do roku. Ta grupa generuje 47,6 procent wartości sprzedaży. Rezerwacje rodzinne mają również wyższą średnią wartość – AOV wynosi w ich wypadku 2167 złotych wobec 1826 złotych dla rezerwacji bez dzieci. Wyższa jest także średnia cena za dobę: 562 złote w wypadku rodzin i 502 złote w rezerwacjach bez dzieci.

– Obserwujemy rosnące zainteresowanie rodzin wyjazdami do resortów, które oferują warunki sprzyjające wspólnemu wypoczynkowi. W tegorocznych rezerwacjach na listopadowy długi weekend obiekty te stanowią 22 procent wyborów rodzin z dziećmi, w porównaniu z 17,1 procent wśród osób podróżujących bez dzieci. Wyższa jest również średnia cena za dobę w resorcie – w wypadku rodzin wynosi 625 złotych wobec 469 złotych dla pobytów bez dzieci – mówi Krzysztof Dębski.