W Pałacu Kultury i i Nauki w Warszawie ruszyły targi turystyczne, największa tego typu impreza w kraju. Jej organizatorami są Międzynarodowe Targi Poznańskie i Polska Izba Turystyki. Tegoroczne wydarzenie jest, jak podają organizatorzy, o 10 procent większe niż zeszłoroczne, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby uczestników. Gromadzi 280 wystawców z 43 krajów, a krajem partnerskim jest Sri Lanka.

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Ważne spotkania bezpośrednie

Wiceprezes MTP Filip Bittner zachwalał imprezę jako efekt współpracy z branżą turystyczną, a prezes PIT Paweł Niewiadomski, wskazywał, że ITTF (skrót pochodzi od angielskiej nazwy International Tourism and Travel Fair) to trzy dni spotkań łączących trzy perspektywy. Pierwsza to perspektywa jest czysto biznesowa, druga to pomoc w rozwiązywaniu praktycznych problemów branży turystycznej (szkolenia, wykłady, prezentacje), a trzecią stanowią spotkania z szeroką publicznością (Festiwal Podróżników Zwrotnik). – Aktualne jest powiedzenie, że jeśli w turystyce nie spotykasz się twarzą w twarz z partnerami, kontrahentami, to pewnie nie żyjesz. Nie wystarczą kontakty cyfrowe, ciągle istotne są w naszej branży spotkania bezpośrednie. Dlatego takie targi jak ITTF ciągle się rozwijają – podkreślał.

Podobnie nacisk na wartość, jaką są bezpośrednie spotkania ludzi, położyła prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz. Nazwała ITTF platformą dialogu. – Nic nie zastąpi spotkań na żywo, dlatego POT wspiera tego typu inicjatywy – mówiła.

W sobotę Festiwal Podróżników Zwrotnik

W Pałacu Kultury i Nauki między 19 a 21 listopada (czwartek-sobota) można odwiedzić stoiska regionów, krajów, biur podróży, atrakcji turystycznych, uzdrowisk, linii lotniczych i promowych (w tym LOT-u, Qatar Airways, Turkish Airlines, Corendonu Airlines, Sky Express, Steny Line) oraz firm technologicznych działających na rzecz turystyki.

Polskę reprezentują między innymi Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki, Mazowsze, Śląsk, Lubelskie, Małopolska, Łódzkie, Podlaskie, Kujawsko-Pomorskie i Lubuskie. Z zagranicy przyjechali między innymi przedstawiciele Bułgarii, Turcji, Egiptu, Sri Lanki, Tunezji, Maroka, Grecji, Kalabrii, Tajlandii, Hiszpanii, Cypru, Malty i Czarnogóry.

Są też duże stoiska biur podróży, jak Itaka, Coral Travel, Grecos czy Logos Travel.

Pierwsze dwa dni wydarzenia służą głównie kontaktom branży turystycznej, trzeci dzień, sobota, otwarty jest dla szerokiej publiczności.