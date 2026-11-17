Brytyjski serwis BBC Travel wskazuje siedem trendów, które mają wpływać na sposób podróżowania w 2027 roku. Ich wspólnym mianownikiem są zmieniające się oczekiwania wobec wakacji – od poszukiwania niezwykłych miejsc i nowych zainteresowań po potrzebę budowania relacji i przeżywania czegoś wyjątkowego.

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Podróże do świata fantazji

Pierwszym trendem jest zainteresowanie miejscami, które sprawiają wrażenie przeniesienia do innego świata. Chodzi między innymi o lokalizacje umożliwiające obserwowanie gwiazd, starożytne ruiny i krajobrazy związane z mitami i folklorem.

Według prognoz Booking.com na 2027 rok, 65 procent ankietowanych podróżnych interesuje się wyjazdami związanymi ze zjawiskami paranormalnymi, w tym nawiedzonymi miejscami i spotkaniami z tym, co nadprzyrodzone. Pinterest Predicts 2026 odnotował natomiast wzrost wyszukiwań związanych z mistycznymi krajobrazami. Liczba wyszukiwań hasła „Scotland Highland aesthetic” (ang. estetyka jak w Szkocji) zwiększyła się o 465 procent, a „ethereal places” (miejsca ulotne) o 45 procent.

Agencja PR Lemongrass, specjalizująca się w turystyce, wiąże zainteresowanie takimi podróżami między innymi z popularnością romantasy, czyli literatury łączącej romans z fantastyką. Ich atrakcyjność nie ogranicza się jednak do krajobrazów. Istotna jest również możliwość oderwania się od codzienności i zanurzenia w innym świecie.

Przykładem takiego kierunku jest szwajcarskie Zermatt, alpejska miejscowość otoczona wysokimi szczytami, którą fani serii książek „Dwór cierni i róż” Sarah J. Maas utożsamiają z fikcyjnym miastem Velaris.

Męskie wyjazdy w nowym wydaniu

Drugim trendem są zmiany w sposobie organizowania wyjazdów mężczyzn. Tradycyjne weekendy golfowe ustępują miejsca wyjazdom grupowym, które odchodzą od stereotypowego modelu męskiego wypoczynku.

Według raportu Lemongrass dotyczącego trendów na 2027 rok coraz większe znaczenie podczas takich wyjazdów ma dobrostan emocjonalny. Organizowane są wyjazdy sprzyjające budowaniu relacji, autorefleksji i bardziej otwartym rozmowom o męskości.

Raport, powołując się na badania Bupa UK, podaje, że 50 procent mężczyzn zmaga się z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Wskazuje również na szerszy kontekst rozmów o samotności, wypaleniu zawodowym, równowadze między życiem zawodowym i prywatnym oraz niepewności finansowej.

Badacz Levison Wood zwraca uwagę, że mężczyźni często najchętniej rozmawiają o osobistych sprawach wtedy, gdy rozmowa nie jest głównym celem spotkania. Sprzyjają temu wspólne aktywności, takie jak spacery, rozbijanie obozu, przygotowywanie posiłków czy mierzenie się z wyzwaniami.

Jasmine Bina, futurystka kulturowa i dyrektor generalna Concept Bureau, zauważa, że terapia i autorefleksja coraz silniej zaznaczają swoją obecność w różnych obszarach życia, a definicja męskości staje się szersza. Przykładem oferty skierowanej do mężczyzn są obozy Both Sides w Wielkiej Brytanii.

Powrót do dziecięcej beztroski

Trzeci trend to wakacje pozwalające na chwilę porzucić obowiązki dorosłego życia i wrócić do prostych przyjemności kojarzonych z dzieciństwem.

Z badania Expedii wynika, że 57 procent ankietowanych podróżnych prawdopodobnie zarezerwuje w 2027 roku wyjazd bez dzieci. Wśród przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów odsetek ten wynosi 71 procent.

Na zainteresowanie odpowiadają między innymi parki rozrywki i ośrodki wypoczynkowe. Walt Disney World wprowadził strefę przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych w Epcot i organizuje nocne imprezy w parkach. Universal Studios Japan uruchomił z kolei nocną atrakcję Halloween Horror Nights tylko dla dorosłych. Oferty skierowane do tej grupy mają również ośrodki wypoczynkowe i linie rejsowe.

Jasmine Bina zwraca uwagę, że korzystanie z takich atrakcji wiąże się z coraz mniejszym skrępowaniem w okazywaniu własnych zainteresowań. Wyjazdy do parków rozrywki bez dzieci postrzega jako formę intensywnej ucieczki od codzienności, dającą poczucie bezpieczeństwa i optymizmu.

Przykładem jest jamajski Princess Senses The Mangrove Resort, ośrodek all-inclusive przeznaczony wyłącznie dla dorosłych, który oferuje dostęp do parku wodnego.

Bezpośrednie relacje ważniejsze niż technologia

Czwarty trend dotyczy poszukiwania kontaktów międzyludzkich w świecie, w którym sztuczna inteligencja staje się częścią codzienności. Choć 40 procent Amerykanów korzysta już z AI między innymi przy planowaniu podróży, badania branżowe wskazują na rosnące znaczenie wspólnych doświadczeń i wartościowych interakcji.

Według Hilton Trends Report 2027 60 procent ankietowanych podróżnych chętniej uczestniczy w aktywnościach wellness związanych z wodą, jeśli może dzielić je z innymi. Skyscanner odnotował wzrost liczby rezerwacji dokonywanych przez duże grupy. Z badania Priceline wynika natomiast, że 66 procent Amerykanów byłoby skłonnych zapłacić więcej za wyjątkową, osobistą obsługę.

Jasmine Bina zwraca uwagę, że w otoczeniu coraz większej liczby syntetycznych i nierzeczywistych treści bezpośredni kontakt staje się rzadkością, a zapotrzebowanie na niego rośnie.

Przykładem oferty odpowiadającej na tę potrzebę jest Evermore Resort w Orlando na Florydzie. Ośrodek współpracuje z socjolożką Kasley Killam nad podejściem do dobrostanu relacyjnego. Obejmuje ono różne aktywności, wspólne kolacje i propozycje tematów do rozmów, które mają pomagać grupom i rodzinom wzmacniać więzi.

Wakacje połączone z rozwijaniem hobby

Piąty trend to wyjazdy, podczas których podróżni chcą nie tylko odpocząć, ale również odkrywać nowe zainteresowania i rozwijać umiejętności. W odróżnieniu od tradycyjnych wyjazdów edukacyjnych większy nacisk kładzie się na hobby i przyjemność z samej aktywności.

Według Hiltona przedstawiciele pokolenia Z niemal dwa razy częściej niż osoby z pokolenia wyżu demograficznego chcą wrócić z podróży z nowymi zainteresowaniami, które będą mogli rozwijać po powrocie. Platforma Vrbo odnotowała z kolei wzrost popytu na obiekty określane jako centra hobbystyczne. Są one wykorzystywane między innymi podczas wyjazdów rękodzielniczych, weekendów fotograficznych czy wypraw w poszukiwaniu antyków.

Przykładem może być wyjazd na Camino de Santiago organizowany przez Responsible Travel, łączący poranne lekcje hiszpańskiego z popołudniowymi wędrówkami po północnej Hiszpanii.

Krótkie wyjazdy zamiast długich wakacji

Szósty trend to skracanie podróży. W 2027 roku coraz większą popularnością mają cieszyć się jednodniowe wypady organizowane z okazji koncertów, wydarzeń sportowych, ważnych uroczystości lub po prostu jako krótka przerwa od codzienności.

Według Hotels.com 79 procent ankietowanych podróżnych planuje zarezerwować nocleg w nadchodzącym roku. Wśród pokolenia Z i milenialsów odsetek ten wynosi 83 procent. Liczba wyszukiwań ofert jednodniowych wyjazdów wzrosła natomiast o niemal 10 procent rok do roku.

Takie krótkie przerwy określane są jako „podróżnicze przekąski”. Mają pozwalać na odpoczynek pomiędzy większymi wyjazdami. 71 procent respondentów badania wskazuje, że pomagają im dotrwać do następnej podróży.

Znaczenie tego trendu wiąże się również z rosnącymi kosztami utrzymania i niepewnością gospodarczą. Krótszy wyjazd może być tańszą alternatywą dla dłuższych wakacji. Jasmine Bina wpisuje takie podróże w szersze zjawisko minifikacji, obejmujące również kulturę małych przyjemności, małe domy i mikrowesela. Zwraca uwagę, że krótkie wyjazdy odpowiadają także na potrzeby osób prowadzących coraz bardziej zajęty tryb życia.

Przykładem oferty są mikropobyty dostępne na platformie Staycation, która umożliwia rezerwację hoteli w Europie na 24 lub 48 godzin, a nawet na kilka godzin.

Wyjątkowe doświadczenia zamiast gotowych ofert

Siódmy trend dotyczy poszukiwania doświadczeń, których nie da się łatwo powtórzyć. W 2027 roku symbolem statusu może stać się udział w jednorazowym wydarzeniu kulturalnym albo rzadkie spotkanie z ludźmi i miejscami.

Firma FINN Partners określa to zjawisko mianem „unrepeatable travel”, czyli podróży opartych na niepowtarzalnych doświadczeniach, których wartość wynika z rzadkości i autentyczności, a nie z ceny.

Jasmine Bina wiąże tę zmianę z ewolucją pojęcia statusu. Przywołuje stanowisko Silvii Bellezzy, profesor Uniwersytetu Columbia, według której status społeczny buduje się przez dystansowanie od tego, co powszechne. Przez długi czas takim wyróżnikiem były pieniądze i możliwość podróżowania do cenionych miejsc. Obecnie, zdaniem Biny, sam majątek nie zapewnia już takiego dystansu, ponieważ w mediach społecznościowych każdy może sprawiać wrażenie zamożnego. Wartość zyskują więc doświadczenia i dostęp do wiedzy, których inni nie mają.

Jako przykład takiej podróży BBC wskazuje rejs po Nilu podczas całkowitego zaćmienia Słońca 2 sierpnia 2027 roku. Luksor znajdzie się wówczas w pasie całkowitego zaćmienia. Specjalistyczne rejsy mają umożliwić podróżnym obserwację zjawiska w towarzystwie naukowców i astronomów.