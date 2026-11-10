Trzy czwarte Europejczyków (76 procent) zamierza podróżować od października 2026 roku do marca 2027 roku – to o 3 procent więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej – wynika z najnowszego raportu „Monitoring Sentiment for Intra-European Travel”, przygotowanego przez Europejską Komisję Podróży (European Travel Commission – ETC).

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Najliczniej chęć podróżowania deklarują Polacy (87 procent, wzrost o 5 procent), za którymi plasują się Hiszpanie (82 procent), Niemcy i Holendrzy (po 79 procent).

Foto: European Travel Commission

Zapał do podróżowania widoczny jest we wszystkich grupach wiekowych. Najaktywniejsi są podróżni w wieku 35–44 lata (79 procent), wyprzedzając tych w wieku 45–54 lata i powyżej 55 lat (w obu wypadkach 76 procent). Największy wzrost w ujęciu rocznym (10 procent) zanotowała grupa 18–24 lata.

Najpopularniejszym kierunkiem podróży pozostaje Europa Południowa (53 procent wskazań). Drugie miejsce zajmuje Europa Zachodnia (23 procent, wzrost o 5 procent).

Najchętniej wybierane kraje to Francja, Hiszpania, Włochy (po 10 procent wskazań), Niemcy (8 procent), Wielka Brytania (5 procent), Austria, Grecja, Portugalia (po 4 procent), Holandia i Chorwacja (po 3 procent). Chęć przyjazdu do Polski wyraziło 2 procent ankietowanych. We wschodniej Europie taki sam wynik mają tylko Czechy, w wypadku pozostałych krajów jest to 1 procent lub nawet 0 procent.

Foto: European Travel Commission

Wraz ze zbliżającą się zimą na pierwszy plan wysuwają się wyjazdy do miast (19 procent) i podróże związane z kulturą i dziedzictwem (18 procent). Niesłabnącą popularnością cieszą się również wyjazdy w słoneczne miejsca (18 procent).

Foto: European Travel Commission

Najwięcej wyjazdów w grudniu

Najpopularniejszym miesiącem na podróż w omawianym okresie jest grudzień (23 procent), co wynika przede wszystkim z okresu świątecznego.

W grudniu wizyty u przyjaciół i rodziny stanowią znacznie częstszy powód wyjazdów (32 procent) niż w całym analizowanym okresie (średnio 18 procent). Jesienne wyjazdy – w październiku i listopadzie – cieszą się obecnie mniejszą popularnością niż w 2025 roku.

Wraz z nadejściem nowego roku planowanie podróży znów nabiera tempa (wzrost o 6 procent).

56 procent badanych, którzy planują podróże, zamierza do marca wybrać się na co najmniej dwie wycieczki, podczas gdy odsetek podróżnych deklarujących tylko jeden wyjazd spadł o 7 procent. Potwierdza to silną chęć podróżowania i jest pozytywnym sygnałem dla kierunków zimowych – piszą autorzy raportu.

Rośnie zainteresowanie mniej znanymi kierunkami

Popularne kierunki z dobrze znanymi atrakcjami wciąż przyciągają największą część ankietowanych (47 procent), jednocześnie rośnie zainteresowanie mniej znanymi miejscami. Wybiera je 44 procent ankietowanych Europejczyków, czyli o 4 procent więcej w ujęciu rocznym. Kolejne 10 procent preferuje miejsca odległe lub położone z dala od utartych szlaków.

Pobyt w jednym miejscu jest najczęściej wskazywaną formą podróżowania (60 procent), szczególnie w wypadku wyjazdów wypoczynkowych (69 procent), narciarskich (67 procent) i city breaków (66 procent).

55 procent Europejczyków planuje podróż samolotem, 25 procent – samochodem, a 14 procent – co warto podkreślić – pociągiem.

Najważniejszymi kryteriami wyboru celu podróży są bezpieczeństwo (20 procent), przyjemna i stabilna pogoda (15 procent) i atrakcyjne oferty cenowe (14 procent).

Foto: European Travel Commission

Główne obawy Europejczyków związane z podróżowaniem to natomiast sytuacja finansowa (37 procent) i niestabilność geopolityczna (23 procent).

Foto: European Travel Commission

Sztuczna inteligencja pomaga planować podróże

Większość Europejczyków korzysta z narzędzi cyfrowych, w tym platform działających w oparciu o sztuczną inteligencję, aby wyszukiwać informacje, porównywać ceny i tworzyć plany podróży.

W wykorzystywaniu AI do planowania i rezerwowania wyjazdów przodują młodsi Europejczycy – w grupie wiekowej 18–34 lata jest to 56 procent. Dla porównania w całej badanej grupie odsetek ten wyniósł 40 procent, a wśród osób powyżej 55. roku życia – zaledwie 26 procent. Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami cyfrowymi są internetowe wyszukiwarki (59 procent) i serwisy turystyczne (57 procent).

Budżety rosną, ale koszty pozostają barierą

Długość wyjazdów pozostaje stabilna: 43 procent podróżnych planuje pobyt z 4–6 noclegami, a 32 procent – z 7–12 noclegami.

Jednocześnie planowane budżety nieco wzrosły – 49 procent badanych przeznacza na wyjazd od 1000 do 2500 euro na osobę. Nieco wyższe budżety przy niezmienionej długości pobytu mogą wynikać raczej z uwzględnienia rosnących kosztów niż z chęci wydłużenia wakacji.

55 procent podróżnych nie zarezerwowało jeszcze wyjazdu, co oznacza, że ​​wiele planów może mieć charakter wstępny. Ostateczne wydatki i szczegóły wyjazdów mogą zatem zmieniać się w miarę konkretyzowania się planów.

Polacy zainteresowani mniej znanymi miejscami

ETC przyjrzała się też dokładniej planom i upodobaniom poszczególnych nacji. Z badań przeprowadzonych na polskim rynku wynika, że wśród Polaków większą popularnością cieszą się wyjazdy do krajów, które nie sąsiadują z Polską (37 procent) niż te do krajów sąsiednich (26 procent). Podróż krajową planuje 23 procent Polaków, a poza Europę wybiera się 9 procent.

Jeśli chodzi o charakter odwiedzanych miejsc, największym zainteresowaniem cieszą się te mniej popularne (52 procent), podczas gdy te najbardziej znane wskazuje 39 procent.

Najczęściej wskazywane kierunki podróży to Włochy (13 procent), Niemcy (9 procent) i Hiszpania (8 procent). W zestawieniu znalazły się również Czechy (7 procent) i Austria (4 procent).

Niemal połowa polskich badanych zamierza spędzić w podróży 4–6 nocy, 31 procent – 7–12 nocy, a 17 procent – maksymalnie 3 noce.

Budżet na osobę najczęściej mieści się w przedziale 501–1000 euro (28 procent) lub 1501–2500 euro (26 procent). 22 procent badanych planuje wydać od 1001 do 1500 euro, natomiast po 12 procent – mniej niż 500 euro lub ponad 2500 euro.

Foto: European Travel Commission

ETC: podróże pozostają ważną częścią europejskiego stylu życia

– Wnioski płynące z tego raportu podkreślają ambicje nowej strategii zrównoważonej turystyki, przyjętej przez Komisję – podróżowanie pozostaje istotnym elementem europejskiego stylu życia, jednak zachowania podróżnych i dynamika branży są nieustannie kształtowane przez czynniki zewnętrzne – komentuje dyrektor wykonawczy ETC Eduardo Santander, cytowany w komunikacie prasowym.

– Szczególnie obiecujący jest wzrost zainteresowania wyjazdami w lutym i marcu – okresach zazwyczaj mniej obleganych – a także rosnące zainteresowanie mniej uczęszczanymi kierunkami. Połączenie tych dwóch trendów może pomóc w ograniczeniu nadmiernego ruchu turystycznego i stworzyć nowe możliwości dla lokalnych przedsiębiorstw, zarówno w popularnych, jak i dopiero rozwijających się miejscach. Jednocześnie obawy dotyczące kosztów i bezpieczeństwa wyraźnie wpływają na wybory podróżnych, co podkreśla, jak ważne jest oferowanie sprawdzonych usług i doświadczeń dostępnych dla osób z różnymi budżetami – dodaje.

Rekomendacje ETC dla kierunków i branży turystycznej

Na podstawie wyników badań ETC przygotowała również listę zaleceń dla branży turystycznej:

* Rozpraszanie ruchu turystycznego – wykorzystywanie popularnych miejscowości jako baz wypadowych do pobliskich atrakcji. Zachętą mogą być tematyczne wycieczki jednodniowe, sprawny transport publiczny i gotowe pakiety wycieczkowe, które pozwolą rozłożyć ruch turystyczny i wydatki turystów na większym obszarze.

* Atrakcyjność cenowa – oferowanie kart turystycznych ze zniżkami na transport i atrakcje, niedrogich wycieczek i przystępnych cenowo pakietów. Pozwoli to dotrzeć do podróżnych, dla których rosnące koszty są główną barierą w planowaniu wyjazdów.

* Promocja lokalnej kultury poza sezonem – tworzenie jesiennych i zimowych programów turystycznych z wykorzystaniem lokalnych tradycji, gastronomii, targów, zabytków i tematycznych tras spacerowych.

* Zwiększanie widoczności w narzędziach AI – dostosowywanie treści na stronach internetowych do wyszukiwarek generatywnych (GEO), publikowanie uporządkowanych informacji i odpowiadanie na konkretne pytania podróżnych. Zwiększa to szansę pojawienia się w rekomendacjach tworzonych przez narzędzia sztucznej inteligencji.

* Wykorzystanie gastronomii do promowania autentycznych doświadczeń – rozwijanie ofert obejmujących degustacje, wycieczki po lokalnych targach, warsztaty kulinarne i wizyty u producentów żywności, połączonych z opowieściami o historii i kulturze regionu. Pomoże to nie tylko wzbogacić ofertę, ale też zwiększyć wydatki turystów.

* Zachęcanie do wspólnego świętowania – przygotowywanie ofert dla rodzin i grup, obejmujących świąteczne menu, atrakcje dla różnych pokoleń i wspólne aktywności. Warto pamiętać, że w grudniu znaczną część wyjazdów stanowią wizyty u rodziny i przyjaciół.

* Upraszczanie rezerwacji i docieranie do osób rezerwujących późno – zapewnienie przejrzystych cen, prostych zasad anulowania i wygodnego procesu rezerwacyjnego, a także oferowanie rabatów za wcześniejsze zakupy. Szczególną grupą docelową powinny być osoby powyżej 55. roku życia, które częściej rezerwują wyjazdy z krótszym wyprzedzeniem i preferują dłuższe pobyty.

* Budowanie zaufania poprzez elastyczność i wsparcie – zapewnianie możliwości zmiany lub anulowania rezerwacji, przygotowywanie zastępczych atrakcji na wypadek złej pogody i jasnych procedur na wypadek zakłóceń w transporcie. Ważne jest informowanie o tych rozwiązaniach jeszcze przed rezerwacją, aby ograniczyć obawy podróżnych.

Metodologia

Raport powstał na podstawie internetowego badania przeprowadzonego wśród Europejczyków, którzy w ciągu ostatnich trzech lat (2024–2026) odbyli co najmniej dwie podróże z co najmniej jednym noclegiem.

Badane kraje: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Włochy, Belgia, Szwajcaria, Hiszpania, Polska i Austria.

Okres realizacji badania i zbierania danych: 27 maja – 10 czerwca 2025 roku (próba: 6001 osób), 6–26 września 2025 roku (5963 osoby), 4–20 marca 2026 roku (5991 osób), 16–30 maja 2026 roku (6076), 15–30 września 2026 roku (6000 osób).