Według nich utrzymanie konkurencyjności w kolejnym roku będzie wymagało większych wysiłków. Hotele mierzą się z rosnącymi kosztami i skracaniem pobytów. Prezes Federacji Hotelarzy Majorki (FEHM) Javier Vich wskazuje, że priorytetami na 2027 rok powinny być wydłużenie sezonu i spowodowanie wydłużenia pobytu gości oraz dostosowanie się do zmian związanych z rozwojem sztucznej inteligencji – pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.

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Wyniki ostatniego sezonu wspierał przede wszystkim rynek brytyjski, a Niemcy pozostali głównym rynkiem źródłowym wyspy. Do sierpnia z Wielkiej Brytanii przyjechało około 1,75 miliona turystów. Wzrost był szczególnie wyraźny poza szczytem sezonu: w pierwszym kwartale wyniósł 24,5 procent, między kwietniem a czerwcem 7,4 procent, a latem 3,4 procent. Z Niemiec przyjechało około 3,24 miliona osób, co odpowiadało 32 procentom wszystkich turystów. W miesiącach letnich odnotowano jednak umiarkowany spadek.

Krótsze pobyty i presja na rentowność

Dobre wyniki sprzedaży nie muszą oznaczać poprawy rentowności. Rosnące koszty wpływają na wyniki finansowe przedsiębiorstw, a turyści częściej porównują ceny, rezerwują bliżej terminu wyjazdu i skracają pobyty. Na Balearach średnia długość pobytu do sierpnia wyniosła 5,9 dnia, o 2,9 procent mniej niż rok wcześniej.

FEHM chce zachęcać turystów do dłuższych wakacji, rozwijając ofertę gastronomiczną, kulturalną i sportową oraz poprawiając usługi i transport. Zmienia się również standard bazy hotelowej. Od 2019 roku liczba pokoi w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych wzrosła o około 24 procent, głównie dzięki remontom i modernizacjom, bez równoczesnego zwiększenia całkowitej pojemności.

Sztuczna inteligencja wyzwaniem dla hoteli

Kolejnym wyzwaniem będą agenci AI, których rola w wyszukiwaniu ofert i podejmowaniu decyzji zakupowych przez turystów rośnie. Zdaniem Vicha hotele będą musiały wzmacniać marki i rozwijać bardziej wyspecjalizowane produkty, by zachować widoczność wśród klientów. Organizatorzy wycieczek przewidują, że za dwa lata platformy AI mogą generować 50 procent popytu.

FEHM stawia także na wydłużenie sezonu. Około jedna piąta hoteli na Majorce działa przez cały rok. Zimowy rozkład lotów na Balearach na sezon 2026/2027 obejmuje 10,37 miliona miejsc, o 4,4 procent więcej niż rok wcześniej. Z tego 7,98 miliona przypada na lotnisko w Palmie, co oznacza wzrost o 6 procent. Są to jednak planowane miejsca, a nie potwierdzone rezerwacje.

Federacja zachowuje ostrożny optymizm, wskazując jednocześnie na niepewność geopolityczną, koszty paliwa i konkurencję w regionie Morza Śródziemnego. Jej zdaniem celem nie powinno być przyciąganie większej liczby turystów w szczycie lata, lecz budowanie bardziej konkurencyjnego kierunku, który przyciąga gości przez większą część roku, zapewniając stabilniejsze zatrudnienie i większy dobrobyt.