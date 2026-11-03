Dłuższe pobyty i rosnące znaczenie rynków średnio- i dalekodystansowych zwiększają potencjał turystyki w Hiszpanii poza głównym sezonem – wynika z raportu „Międzynarodowy podróżnik, który zmienia Hiszpanię”, przygotowanego przez The Data Appeal Company z grupy Almaviva. Badanie zaprezentowano w Saragossie podczas VI Konwencji Turespaña, 20 października.

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Jednym z najważniejszych wniosków jest rosnąca rola Polski jako rynku zapewniającego ruch turystyczny poza szczytem sezonu letniego. W ciągu ostatnich trzech lat ruch z Polski w okresach niskiego i przejściowego sezonu wzrósł o 18,6 procent. Większą dynamikę odnotowano tylko w wypadku Argentyny – 27,8 procent. Na trzecim miejscu uplasowała się Brazylia z wynikiem 13,1 procent.

Według dyrektora ds. marketingu i komunikacji w Data Appeal Carlosa Cendry, rynki te pomagają dywersyfikować strukturę międzynarodowego popytu. Mają również potencjał do rozwijania tras obejmujących kilka kierunków, wykraczających poza największe miasta i najbardziej znane ośrodki turystyczne.

Hiszpania jest mniej uzależniona od szczytu sezonu niż niektóre konkurencyjne kraje śródziemnomorskie. Od maja do września przypada na nią 52,8 procent aktywności turystycznej, podczas gdy we Włoszech jest to 58,7 procent, a w Grecji 72,7 procent.

Miguel Sanz, dyrektor Turespaña, podkreśla, że ograniczanie sezonowości pozostaje strategicznym, długoterminowym priorytetem hiszpańskiej turystyki.

Rośnie znaczenie rodzin i turystyki dla aktywnych

Z raportu wynika, że kultura pozostaje najważniejszym czynnikiem wzmacniającym popyt na podróże do Hiszpanii poza sezonem i w okresach przejściowych. Coraz szybciej zyskują jednak na znaczeniu turystyka rodzinna, aktywna i doświadczenia związane z wellness. Wzrost zainteresowania tymi segmentami odnotowano we wszystkich czterech analizowanych typach kierunków: miejskich, przyrodniczych i położonych w głębi lądu, nad Morzem Śródziemnym oraz na Wyspach Kanaryjskich. Szczególnie widoczny jest on na archipelagu i w miejscach nastawionych na kontakt z naturą.

Istotną rolę odgrywa również standard zakwaterowania. Średnio czterech na dziesięciu turystów odwiedzających Hiszpanię poza sezonem wybiera hotele średniej i wyższej kategorii. W wypadku pobytów hotelowych udział ten wynosi 44,2 procent na wybrzeżu Morza Śródziemnego i wyspach oraz 58,2 procent na Wyspach Kanaryjskich.

Zdaniem autorów raportu taki profil popytu sprzyja zwiększaniu wpływu ekonomicznego przypadającego na jednego turystę i wzmacnia pozycjonowanie hiszpańskich regionów jako kierunków nastawionych na wartość.

Miasta korzystają z turystyki kulturalnej i zakupowej

W miastach popyt międzynarodowy poza głównym sezonem koncentruje się przede wszystkim na hotelach średniej i wysokiej kategorii, z których korzysta 64,8 procent wszystkich gości. Coraz większe znaczenie mają również zakupy. W ciągu ostatnich dwóch lat udział tego motywu wzrósł o 4,7 punktu procentowego. Trend jest szczególnie widoczny wśród turystów z rynków średnio- i dalekodystansowych.

Inaczej kształtuje się popyt na terenach przyrodniczych i w głębi kraju. Dominują tam pary i osoby podróżujące w pojedynkę. Przyciągają je dziedzictwo naturalne i kulturowe, turystyka aktywna, oferta wellness i poszukiwanie autentyzmu życia lokalnych społeczności.

Wśród ważnych rynków źródłowych znajdują się Włochy, Portugalia i Wielka Brytania. Autorzy badania zwracają również uwagę na duży udział podróżujących samotnie z Niemiec (39,4 procent) i Stanów Zjednoczonych (33,5 procent) wśród odwiedzających miejsca położone w głębi lądu i na obszarach przyrodniczych poza sezonem.

Dłuższe pobyty szansą dla wybrzeża i Wysp Kanaryjskich

Wybrzeże Morza Śródziemnego korzysta z relatywnie długich pobytów. Średnia na głównych rynkach źródłowych wynosi 3,7 nocy, co jest jednym z najwyższych wyników w kontynentalnej części Hiszpanii. Przyjeżdżają przede wszystkim pary i rodziny zainteresowane lokalną kulturą, turystyką aktywną i gastronomią. Zdaniem autorów raportu daje to możliwości zwiększania wydatków turystów i ich zadowolenia z podróży.

Charakterystyczna dla regionu jest również różnorodność bazy noclegowej. Niemal 40 procent preferencji dotyczących zakwaterowania przypada na wynajmowane obiekty turystyczne. Uzupełniają one ofertę hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych.

Wyspy Kanaryjskie są z kolei wskazywane jako przykład kierunku rozwijającego turystykę poza sezonem. Archipelag odnotowuje najdłuższy średni pobyt spośród wszystkich analizowanych regionów – 6,6 nocy z udziałem gości z głównych rynków źródłowych. Ważną grupę odwiedzających stanowią europejskie pary i rodziny.

W ciągu ostatnich dwóch lat wzrosło zainteresowanie doświadczeniami kulturalnymi (o 1,2 punktu procentowego), turystyką rodzinną (o 3,2 punktu procentowego) i podróżami nastawionymi na korzystanie z zabiegów wellness (o 2 punkty procentowe).

Carlos Cendra podkreśla, że przewagą Hiszpanii nad innymi kierunkami śródziemnomorskimi jest możliwość różnicowania oferty poza głównym sezonem, zgodnie ze zmieniającymi się preferencjami zagranicznych turystów.

Priorytetem powinno być rozwijanie szerokiej oferty atrakcji dostosowanych do poszczególnych segmentów rynku. Ma to pomóc w przyciąganiu gości przez większą część roku i zwiększaniu ekonomicznych i społecznych korzyści.