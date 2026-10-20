Wyspy Kanaryjskie muszą każdego dnia zabiegać o turystów, konkurując o ich względy z innymi miejscami na świecie – takie stanowisko przedstawiła Jessica de León podczas wystąpienia w parlamencie archipelagu. Ministra podkreśliła, że wyspy muszą przyciągać odwiedzających swoją konkurencyjnością, pracownikami i ofertą sektora turystycznego – pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

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Liczba turystów na Wyspach Kanaryjskich spada

Jej wypowiedź była odpowiedzią na obawy przewodniczącego Cabildo de La Gomera i deputowanego Gomera Socialist Group (ASG) Casimira Curbelo. Zwrócił on uwagę, że Wyspy Kanaryjskie były jedyną wspólnotą autonomiczną w Hiszpanii, która w pierwszych ośmiu miesiącach roku odnotowała spadek liczby turystów zagranicznych.

Od stycznia do sierpnia 2026 roku Wyspy Kanaryjskie odwiedziło 10,3 miliona turystów zagranicznych, czyli o 0,5 procent mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Tymczasem w całej Hiszpanii liczba turystów wzrosła o 5,4 procent.

Wydatki turystów na archipelagu wyniosły 16,34 miliarda euro, co oznacza wzrost o 0,3 procent. Dla porównania, w skali całej Hiszpanii wydatki wzrosły o 8 procent.

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De León ocenia, że kluczowe znaczenie dla poprawy wyników będzie miał sezon zimowy, który jest szczytem sezonu turystycznego na Wyspach Kanaryjskich. Zaznaczyła jednak, że sytuacja pozostaje niepewna w związku z konfliktem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Według minister spadek liczby turystów zagranicznych wynika ze zbiegu kilku czynników, na które składają się inflacja, rosnące koszty paliwa, niepokoje polityczne i spadek dochodów ludności przeznaczanych na podróże. Szczególnie dotyczy to kluczowych rynków źródłowych archipelagu: Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji.

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Dodatkowym wyzwaniem jest konkurencja ze strony tańszych kierunków. De León zwróciła uwagę, że wraz ze zbliżaniem się zimy zmniejsza się liczba regularnych połączeń lotniczych, a główne linie lotnicze przekierowują loty do miejsc, w których można spędzić wakacje mniejszym kosztem.

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– Główne linie lotnicze, takie jak Jet2, przekierowują loty do miejsc, w których można taniej spędzić wakacje, jak Egipt i Maroko – powiedziała ministra.

Casimiro Curbelo podkreśla znaczenie planowania i inwestowania w infrastrukturę turystyczną dla utrzymania konkurencyjności Wysp Kanaryjskich. Zaapelował o uwzględnienie w budżecie państwa 15 milionów euro na ten ostatni cel. Jednocześnie zarzucił rządowi centralnemu, że nie przekazuje żadnych środków archipelagowi od 2022 roku.