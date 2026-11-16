Prokurator chce sprowadzić do Polski kierowcę autokaru
Jak poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk, prokuratura wystąpi do sądu o ENA po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu rejonowego o zastosowaniu wobec podejrzanego Roberta M. tymczasowego aresztowania.
30 października sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec kierowcy autokaru areszt na 30 dni od wydania podejrzanego stronie polskiej.
Czytaj więcej
Dziś w nocy koło miejscowości Mezokeresztes na Węgrzech doszło do wypadku polskiego autokaru. Pojazd wpadł do rowu i przewrócił się. Zginęło 12 osó...
Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo ws. wypadku autokaru na Węgrzech do Polski. W związku z tym 31 sierpnia minister sprawiedliwości skierował do strony węgierskiej wniosek o przekazanie stronie polskiej ścigania obywatela polskiego Roberta M. za przestępstwo popełnione na Węgrzech.
Jak wyjaśnia prokurator Kolendowska-Matejczuk, aby jednak to mogło nastąpić, konieczne jest uzyskanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec kierowcy autokaru.
– Wydanie przez polski sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania umożliwi przejęcie przez stronę polską do dalszego prowadzenia śledztwa w przedmiotowej sprawie, sprowadzenie do Polski podejrzanego Roberta M. oraz wykonanie z nim czynności procesowych – mówi prokurator.
Zebrany w śledztwie materiał dowodowy pozwolił na wydanie przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu kierowcy autokaru Robertowi M. zarzutu nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
Dodała, że zastosowany wcześniej przez stronę węgierską areszt wobec kierowcy autokaru został uchylony. Obecnie wobec niego stosowany jest dozór połączony z elektroniczną kontrolą miejsca pobytu.
– Zgodnie z przepisami polskiej procedury karnej w przypadku skazania, okres tymczasowego aresztowania za granicą zalicza się na poczet orzeczonej kary – zaznacza Kolendowska-Matejczuk.
Za zarzucany Robertowi M. czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
W toku postępowania uzyskano opinie z sekcji zwłok wszystkich ofiar wypadku, wydane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wynika z nich, że pokrzywdzeni doznali obrażeń typowych dla wypadków komunikacyjnych.
Do prokuratury wpłynęły również tłumaczenia kluczowych dokumentów przekazanych przez stronę węgierską, w tym opinie biegłych do spraw technicznych. Wśród materiałów znajduje się także protokół przesłuchania kierowcy autokaru, który odmówił składania wyjaśnień w sprawie.
Do katastrofy doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezőkeresztes w północno-wschodnich Węgrzech. Autokarem wracało z pielgrzymki do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie 59 obywateli Polski – 57 pasażerów i dwóch kierowców.
W wypadku zginęło dwanaście osób, dziesięć trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Wszystkie ofiary śmiertelne były dorosłymi mieszkańcami województwa podkarpackiego. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia, a dwie osoby z Małopolski.
Zatrzymany w sprawie został kierowca autokaru, któremu prokuratura węgierska przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas