Jak poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk, prokuratura wystąpi do sądu o ENA po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu rejonowego o zastosowaniu wobec podejrzanego Roberta M. tymczasowego aresztowania.

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30 października sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec kierowcy autokaru areszt na 30 dni od wydania podejrzanego stronie polskiej.

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Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym

Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo ws. wypadku autokaru na Węgrzech do Polski. W związku z tym 31 sierpnia minister sprawiedliwości skierował do strony węgierskiej wniosek o przekazanie stronie polskiej ścigania obywatela polskiego Roberta M. za przestępstwo popełnione na Węgrzech.

Jak wyjaśnia prokurator Kolendowska-Matejczuk, aby jednak to mogło nastąpić, konieczne jest uzyskanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec kierowcy autokaru.

– Wydanie przez polski sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania umożliwi przejęcie przez stronę polską do dalszego prowadzenia śledztwa w przedmiotowej sprawie, sprowadzenie do Polski podejrzanego Roberta M. oraz wykonanie z nim czynności procesowych – mówi prokurator.

Zebrany w śledztwie materiał dowodowy pozwolił na wydanie przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu kierowcy autokaru Robertowi M. zarzutu nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Dodała, że zastosowany wcześniej przez stronę węgierską areszt wobec kierowcy autokaru został uchylony. Obecnie wobec niego stosowany jest dozór połączony z elektroniczną kontrolą miejsca pobytu.

– Zgodnie z przepisami polskiej procedury karnej w przypadku skazania, okres tymczasowego aresztowania za granicą zalicza się na poczet orzeczonej kary – zaznacza Kolendowska-Matejczuk.

Za zarzucany Robertowi M. czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W toku postępowania uzyskano opinie z sekcji zwłok wszystkich ofiar wypadku, wydane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wynika z nich, że pokrzywdzeni doznali obrażeń typowych dla wypadków komunikacyjnych.

Do prokuratury wpłynęły również tłumaczenia kluczowych dokumentów przekazanych przez stronę węgierską, w tym opinie biegłych do spraw technicznych. Wśród materiałów znajduje się także protokół przesłuchania kierowcy autokaru, który odmówił składania wyjaśnień w sprawie.

12 ofiar śmiertelnych wypadku na Węgrzech

Do katastrofy doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezőkeresztes w północno-wschodnich Węgrzech. Autokarem wracało z pielgrzymki do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie 59 obywateli Polski – 57 pasażerów i dwóch kierowców.

W wypadku zginęło dwanaście osób, dziesięć trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Wszystkie ofiary śmiertelne były dorosłymi mieszkańcami województwa podkarpackiego. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia, a dwie osoby z Małopolski.

Zatrzymany w sprawie został kierowca autokaru, któremu prokuratura węgierska przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób.