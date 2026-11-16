Wydarzenie potrwa od 28 listopada do 6 grudnia. Jarmark został zorganizowany z okazji premiery serialu „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, która odbędzie się 25 grudnia na HBO Max. Według organizatorów jest to pierwszy na świecie jarmark bożonarodzeniowy w całości poświęcony tej serii.

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Świąteczna wyspa w klimacie Hogwartu

Na odwiedzających będzie czekać około dziesięciu stoisk utrzymanych w estetyce nowego serialu oraz specjalnie przygotowane scenerie do zdjęć – pisze portal „In München”. Organizatorzy zapowiadają atrakcje dla fanów w różnym wieku, tematyczne potrawy i napoje, a także niespodzianki, które zostaną ujawnione bliżej daty otwarcia.

Jarmark będzie jednak bardziej kameralny w porównaniu do innych takich wydarzeń. Główną atrakcją pozostanie możliwość zanurzenia się w świecie czarodziejów, który ma przypominać ten, jaki już w grudniu zobaczymy w nowym serialu.

Wstęp na jarmark będzie bezpłatny

Stoiska będą rozmieszczone na wyspie Praterinsel, która leży na Izarze, niedaleko historycznego centrum Monachium. Można tam dotrzeć liniami metra U4 lub U5 (wysiadając na stacji Lehel) albo tramwajem linii 16 (wysiadając na przystanku Mariannenplatz). Po kilku minutach spaceru znajdziemy się na miejscu. Opcjonalnie można skorzystać z kolei miejskiej (S-Bahn) – należy wysiąść na stacji Isartor i przespacerować się jeszcze 10 minut.

Wstęp na jarmark jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji, jednak z uwagi na spodziewane zainteresowanie należy liczyć się z kolejkami. Organizatorzy mogą również czasowo wstrzymać wstęp na wydarzenie po osiągnięciu limitu odwiedzających. Godziny otwarcia zależą od dnia. W sobotę 28 listopada jarmark będzie czynny od 19:00 do 22:00, w niedzielę 29 listopada od 12:00 do 22:00, od 30 listopada do 3 grudnia od 14:00 do 22:00, natomiast od 4 do 6 grudnia ponownie od 12:00 do 22:00. Za jedzenie, napoje i pamiątki będzie można płacić wyłącznie bezgotówkowo.

Będąc w Monachium, warto odwiedzić również inne świąteczne jarmarki. Ten najbardziej tradycyjny stanie przed budynkiem ratusza na Marienplatz. Na Wittelsbacherplatz otwarty będzie z kolei średniowieczny jarmark bożonarodzeniowy, a na dziedzińcu cesarskim (Kaiserhof) pojawi się wioska bożonarodzeniowa.