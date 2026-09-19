Organizatorzy spodziewają się, że tegoroczny Oktoberfest odwiedzi około 7 milionów osób, z czego ponad jedna piąta to będą prawdopodobnie goście zagraniczni.

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Piwo podczas Oktoberfest dopiero po przemówieniach

Pierwsi odwiedzający mogli wejść na teren festynu już w sobotę rano, ale piwo wydawane jest dopiero po uroczystej inauguracji w południe. Oktoberfest tradycyjnie otworzył nadburmistrz Monachium, nowo wybrany Dominik Krause z partii Zielonych, okrzykiem „O'zapft is”. Pierwszy kufel z piwem otrzymał premier Bawarii Markus Soeder (CSU).

W tym roku za kufel piwa trzeba będzie zapłacić nieco więcej niż rok temu. Cena litra, w zależności od namiotu, wyniesie od 14,80 do 15,90 euro. To o około 2,4 proc. więcej niż w 2025 roku. W porównaniu z 1985 r. cena piwa na Oktoberfeście wzrosła prawie pięciokrotnie.

Jak co roku bawarska policja wzmacnia środki bezpieczeństwa. Po tym, jak w 2025 r., festyn trzeba było tymczasowo zamknąć z powodu przepełnienia, w tym roku ponad 50 kamer wspomaganych sztuczną inteligencją ma wcześnie wykrywać niebezpieczne sytuacje. Będą też działać dodatkowe kamery policyjne.

Dirndle i skórzane spodnie

Od kilku lat coraz więcej odwiedzających Oktoberfest zakłada bawarskie stroje ludowe. W przypadku kobiet jest to tzw. dirndl, czyli ludowa sukienka bawarska noszona z fartuchem i bluzką. Mężczyźni noszą skórzane spodnie do kolan lub do łydek i tradycyjną koszulę. W tym roku dirndle stają się coraz dłuższe i bardziej tradycyjne. Popularne kolory to czerwony, zielony i brązowy.

Początki monachijskiego Oktoberfestu sięgają XIX wieku. W 1810 r. książę Ludwik I, późniejszy król Bawarii, poślubił księżniczkę Therese von Sachsen-Hildburghausen. Z tej okazji na terenach zielonych poza Monachium zorganizowano pierwszy wielki festiwal, w tym wyścigi konne. Później na tym terenie, na cześć księżniczki Therese nazwanym „Łaką Teresy” (Theresienwiese), zaczęto organizować Oktoberfest.

Monachijskie dożynki piwne potrwają do 4 października.