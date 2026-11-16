14 grudnia dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat będą mogły podróżować pociągami Pendolino za jedyne 10 złotych
W połowie grudnia minie 12 lat, odkąd składy Pendolino zaczęły kursować w barwach PKP Intercity – pisze spółka w komunikacie.
Z tej okazji PKP Intercity przygotowały akcję promocyjną „Pendo za dychę”, w ramach której 14 grudnia dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat będą mogły podróżować pociągami Pendolino za jedyne 10 złotych.
Dokument potwierdzający wiek – dowód osobisty, paszport czy legitymacja szkolna – trzeba będzie okazać podczas kontroli biletów. Promocja obejmuje podróże po Polsce pociągami Pendolino tylko w drugiej klasie.
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Cena promocyjnego biletu jest stała, niezależnie, czy podróż jest krótka, czy obejmie niemal całą Polskę. Podróż musi jednak rozpocząć się 14 grudnia 2026 roku. Co ważne, promocja może być łączona z ofertami Duża Rodzina i Bilet Rodzinny.
Bilety w ramach promocji „Pendo za Dychę” można kupować od 14 listopada do 9 grudnia w kasach biletowych, w serwisie e-IC i aplikacji mobilnej PKP Intercity.
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