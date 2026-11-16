W połowie grudnia minie 12 lat, odkąd składy Pendolino zaczęły kursować w barwach PKP Intercity – pisze spółka w komunikacie.

Z tej okazji PKP Intercity przygotowały akcję promocyjną „Pendo za dychę”, w ramach której 14 grudnia dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat będą mogły podróżować pociągami Pendolino za jedyne 10 złotych.

Dokument potwierdzający wiek – dowód osobisty, paszport czy legitymacja szkolna – trzeba będzie okazać podczas kontroli biletów. Promocja obejmuje podróże po Polsce pociągami Pendolino tylko w drugiej klasie.

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Promocyjne bilety już w sprzedaży

Cena promocyjnego biletu jest stała, niezależnie, czy podróż jest krótka, czy obejmie niemal całą Polskę. Podróż musi jednak rozpocząć się 14 grudnia 2026 roku. Co ważne, promocja może być łączona z ofertami Duża Rodzina i Bilet Rodzinny.

Bilety w ramach promocji „Pendo za Dychę” można kupować od 14 listopada do 9 grudnia w kasach biletowych, w serwisie e-IC i aplikacji mobilnej PKP Intercity.

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