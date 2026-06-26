Dzisiaj w trasę wyruszy Adriatic Express – wakacyjny pociąg łączący Polskę z adriatyckim wybrzeżem, uruchomiony w zeszłe lato przez PKP Intercity.

Reklama Reklama

W tym roku będzie on kursował częściej – sześć razy w tygodniu zamiast czterech. Dzięki temu liczba miejsc wzrosła o ponad 130 procent.

Nowością jest także możliwość bezpośredniego dojazdu do słoweńskiego Kopru, podobnie jak Rijeka leżącego nad Adriatykiem (w Lublanie jeden wagon będzie dołączany do składu jadącego do Kopru, podczas gdy reszta pociągu pojedzie do Rijeki).

Rekordowe zainteresowanie pasażerów

W ubiegłym roku z połączenia do Rijeki skorzystało 9,3 tysiąca pasażerów. W tym roku, do połowy czerwca, przewoźnik sprzedał już około 10 tysięcy biletów. Jak przekazał mediom prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, wedle szacunków w całym sezonie sprzedanych zostanie 17-20 tysięcy biletów. Największym zainteresowaniem cieszy się Rijeka, Koper nieco mniejszym.

Ceny biletów na całą trasę zaczynają się od 44,9 euro (około 194 złote) za miejsce siedzące i od 69,9 euro (około 303 złote) za kuszetkę.

Pociąg będzie wyruszał z Warszawy Wschodniej o godzinie 13:41, by dotrzeć do Rijeki następnego dnia o godzinie 10:04, a do Kopru o 9:37. Pokonanie całej trasy z Polski do Rijeki zajmie około 20 godzin i 20 minut. Z powrotem Adriatic Express będzie jechał krócej, około 19 godzin.

Trasa przez cztery kraje

W Polsce Adriatic Express zatrzyma na stacjach Warszawa Centralna i Zachodnia, w Opocznie, we Włoszczowie, w Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Katowicach, Tychach, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Chałupkach, w Czechach – między innymi w Boguminie, Ostrawie, Przerowie i Brzecławiu, w Austrii – w Wiedniu i Grazu, w Słowenii – w Mariborze, Lublanie i Ilirskiej Bistricy, a w Chorwacji – w Šapjane i Opatiji.

W drogę powrotną pociąg wyruszy o godzinie 18:50 z Kopru i o 19:06 z Rijeki.

W składzie pociągu znajdą się trzy wagony drugiej klasy i wagon sypialny. Na odcinku Warszawa–Wiedeń dostępny będzie wagon restauracyjny, a na całej trasie będzie można kupić napoje i przekąski u konduktora.

Tak jak w zeszłym roku, Adriatic Express będzie kursował do końca sierpnia. PKP Intercity nie wyklucza jednak, że w przyszłości do Chorwacji będzie można pojechać nie tylko latem. Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada uruchomienie całorocznych połączeń w 2028 roku.