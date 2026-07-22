W środę szef rządu na odbywającej się na dworcu Warszawa Zachodnia konferencji przekonywał, że Polska buduje najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie. - I nie ma w tym słowa przesady. Nazwaliśmy to Zintegrowaną Siecią Kolejową – mówił Tusk.

Reklama Reklama

Kolej w każdym powiecie

Premier poinformował, że program inwestycyjny w ramach programu Zintegrowanej Sieci Kolejowej zakłada budowę 2,7 tysiąca kilometrów linii dla Kolei Dużych Prędkości (KDP) i ponad 2 tysiące kilometrów konwencjonalnych szlaków kolejowych. Dodatkowo zmodernizowanych ma zostać 5,6 tysiąca kilometrów istniejących linii. Pociągi – jak dodał Donald Tusk – na liniach KDP będą mogły jeździć z maksymalną prędkością 350 kilometrów na godzinę.

Czytaj więcej Kolej PKP Intercity przyspiesza. Więcej pociągów i nowy rekord pasażerów W pierwszym półroczu 2026 roku pociągami PKP Intercity podróżowało 44,7 miliona pasażerów, czyli o 11 procent więcej niż w tym samym okresie 2025 r...

- Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych – zapowiedział szef rządu. Zgodnie z danymi GUS, według stanu na 1 stycznia 2025 r., w Polsce było 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu.

Premier wskazał też, że program ZSK to „setki miliardów złotych”. – Doprowadzimy do tego, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polek i Polaków. To oznacza, że kiedy zakończymy ten wielki projekt, to w ciągu roku powinniśmy przewieźć prawie 800 milionów pasażerów w Polsce – podkreślił.

– Polska kolej to wygodniej, szybciej i więcej. Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń, zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju i szybciej – przekonywał Donald Tusk.

Tuska: Z północy na południe i ze wschodu na zachód pociągiem w trzy godziny

Według szefa rządu Polska będzie miała najszybszą kolej w Europie. – Polacy zasługują na to, aby się przemieszczać jak Japończycy czy Chińczycy. Mówimy tutaj o projekcie "Polska 100 minut", a więc (dojazd pociągiem) do wszystkich dużych aglomeracji z Warszawy i mówimy Polska w trzy godziny, czyli ze wschodu na zachód i z północy na południe, całą Polskę będzie można przejechać w maksimum trzy godziny – wskazał Tusk.

– To oznacza także, że życie, mieszkanie, praca w miejscowościach, które dzisiaj czują się wyłączone i wykluczone, będzie atrakcyjniejsza. To będzie także miało wielkie znaczenie i demograficzne i społeczne – przekonywał premier.

100 miliardów złotych na inwestycje kolejowe

Według wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. CPK Piotra Malepszaka, polska kolej przewiezie w przyszłym roku prawie pół miliarda pasażerów. – W tym roku to już będzie 470 milionów, o 100 milionów więcej niż w 2023 roku – powiedział Malepszak.

W jego ocenie polska sieć kolejowa ma obecnie „najlepsze parametry” w historii. – Po tej sieci kolejowej jeździ najwięcej pociągów w historii. To jest siedem tysięcy pociągów w ciągu doby – zaznaczył.

Obecny na konferencji minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że wartość realizowanych na kolei inwestycji sięga 100 miliardów złotych.

- To jest zakup taboru, elektryfikacja linii, dobudowywanie dodatkowych torów, cyfryzacja kolei, ale także wybudowanie parkingu przy dworcu stacji kolejowej, co jest ważnym elementem budowania jeszcze większego potencjału kolei i zachęcania do tego, żeby po prostu pojechać pociągiem do szkoły, do pracy, odwiedzić rodzinę, wyjechać turystycznie - wyliczał Klimczak.

Szef resortu infrastruktury przypomniał, że ogłoszone zostały pierwsze przetargi na Kolej Dużych Prędkości. – Nasz cel jest jasny. Polska kolej ma być najlepsza w Europie, ma mieć najlepsze parametry, być bezpieczna, punktualna i dojeżdżać zarówno do dużych miast, jak i do małych miejscowości – podkreślił.

System Kolei Dużych Prędkości w Polsce ma powstać w ramach Programu CPK. Według harmonogramu, do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 kilometrów, a do 2035 roku zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia, które stworzą tzw. linię Y.

CPK i PKP łączą siły w Zintegrowanej Sieci Kolejowej

W czerwcu przedstawiciele CPK zaprezentowali projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej. Port Polska i PKP PLK planują zbudować po 2035 r. 4,7 tysiąca kilometrów nowych tras kolejowych i wyremontować 5,6 tysiąca kilometrów istniejących. Pierwszy tysiąc kilometrów nowych linii ma powstać jednak do 2035 roku, stanowiąc część m.in. linii Y.

Inwestycje w ramach ZSK mają pozwolić na skrócenie czasu podróży między największymi miastami do 100 minut, a przez cały kraj - do trzech godzin. Zdaniem resortu infrastruktury cały projekt ZSK będzie zrealizowany w latach 2050-2060.

Koszt planowanych inwestycji w ramach ZSK to ok. 610 miliardów złotych, z czego budowa nowych linii kolejowych ma kosztować 410 miliardów złotych, a modernizacja istniejących linii - 200 miliardów złotych. Prezes CPK Filip Czernicki tłumaczył w rozmowie z PAP, że projekt będzie finansowany z funduszy publicznych, m.in poprzez Fundusz Kolejowy i emisje obligacji. Wskazał, że w projekcie za budowę nowych linii kolejowych odpowiedzialna będzie spółka CPK, a za modernizację istniejących linii – PKP PLK.

W czerwcu zaprezentowano również projekt Horyzontalnego Rozkładu Jazdy, który ma wprowadzić stałe godziny odjazdów, a także zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów np. co godzinę, czy dwie. HRJ miałby obowiązywać od rozkładu 2034/2035 i następnie być rozwijany razem z projektem Zintegrowanej Sieci Kolejowej.

Przetarg na nowe składy Kolei Dużych Prędkości

PKP Intercity w grudniu zeszłego roku ogłosiło przetarg na dostawę 20 składów dla Kolei Dużych Prędkości (KDP) z opcją na dostawę kolejnych 35. Minister Klimczak informował wówczas, że pociągi te mają osiągać prędkości do 350 km/h. Ogłoszenie dotyczy dostawy pociągów wraz ze świadczeniem usług utrzymania oraz zaprojektowaniem i budową warsztatu utrzymania technicznego. Do przetargu zgłosiło się czterech wykonawców – Alstom, Talgo SL, Siemens Mobility a także konsorcjum Hitachi Rail z Pesą.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny również w grudniu ogłosiła przetarg na budowę pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości. Chodzi o 13-kilometrowy fragment trasy między Kotowicami w gminie Brwinów na Mazowszu a węzłem lotniska Port Polska, ale bez samego węzła.

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego z usług kolei w 2025 roku skorzystało łącznie niemal 439 mln pasażerów; to najwyższy wynik od 30 lat. (PAP)

fos/ mick/